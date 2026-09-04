«Атом» выпустил серийную версию ПО и представил развитие функций электромобиля-гаджета на 2026-2027 год

В 2026-2027 гг. компания сосредоточится на развитии автоматизированного вождения, расширении цифровой экосистемы электромобиля и новых функций в мобильном приложении. Одним из ключевых обновлений до конца года станет функция автоматической парковки. Об этом CNews сообщили представители АО «Кама».

«Атом», российский серийный электромобиль-гаджет, отметил пять лет с момента старта проекта. К этому рубежу проект перешел в стадию серийных поставок: с лета 2026 г. компания отгружает машины клиентам, оформившим предзаказы на этапе раннего бронирования.

Цифровая эволюция «Атома»

Цифровая архитектура «Атома» строится на трех собственных разработках: операционной системе «Атом», AR-Engine «Атом» и API-платформе «Атом». Операционная система управляет всеми функциями автомобиля и отвечает за взаимодействие с пользователем, AR-Engine отвечает за проекцию дополненной реальности, а API-платформа открывает возможность для разработки новых функций и сценариев специалистам «Атома», а в будущем и внешним разработчикам.

Текущая версия программного обеспечения у первых владельцев — это серийное ПО электромобиля, которое насчитывает более 500 пользовательских функций, включая шесть функций в составе системы помощи водителю (ADAS), умные алгоритмы автоматических дверей, навигацию в AR-проекторе и на экране, интеграцию с онлайн-сервисами, а также мобильное приложение для пассажира.

Далее каждый, в том числе уже выпущенный, «Атом» будет развиваться в цифровой среде. Электромобиль поддерживает обновления «по воздуху» (OTA) — новые функции загружаются через Wi-Fi или сотовую связь, поэтому весь жизненный цикл машины строится по модели непрерывных улучшений, как у смартфонов. Ближайшее обновление, которое выйдет до конца текущего года, представляет собой расширенный пакет системы помощи водителю (ADAS) и включает автоматическую парковку, расширенное управление функциями автомобиля через мобильный телефон владельца, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, новые возможности голосового ассистента, а также сервисы видеостриминга и дополнительный AR-контент.

План развития цифровой архитектуры электромобиля «Атом»

В 2027 г. запланировано добавление более 100 новых функций. Среди них — еще семь систем помощи водителю (ADAS), технология Plug&Charge для аутентификации и оплаты зарядки при подключении кабеля, интеграция с умным домом, функции ATOM ID, обновления мультимедиа, навигации, сенсорного дисплея на руле и голосового ассистента. Расширение цифровой экосистемы Атома принесёт в автомобиль новые приложения, партнёрские и контентные сервисы, включая музыкальные стриминги. Также будет развиваться мобильное приложение для водителя: компания планирует расширить дистанционное управление электромобилем, добавить функции проверки состояния и предварительной подготовки салона к поездке.

«Как у любого гаджета, у «Атома» будут обновления, связанные как с ростом функций и контента, так и с корректировками на основании обратной связи и пожеланий реальных пользователей электромобилей», – Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом».

«Проехал уже 3,5 тыс. км — отличные впечатления! Получил первое обновление ПО и вижу, как машина становится лучше. Съездил по М11 из Москвы в Питер и обратно, плюс накатал тысячу по области. Самый длинный перегон — 400 км за один присест. Машина драйвовая, мягкая по неровностям, шикарная шумоизоляция. Запас хода честный — 450 км даже с полной загрузкой, кондиционером и скоростью под 120 км/ч» , – Максим Горшенин, один из первых владельцев электромобиля «Атом».

Пять лет от идеи до первых авто

Проект стартовал в 2021 г. в Набережных Челнах. За пять лет команда из более 1,5 тыс. специалистов разработала собственную универсальную технологическую платформу для электромобилей, представила экстерьер и интерьер будущей модели, провела сборку и испытания предсерийных машин и перешла к передачам электромобилей клиентам.

«Атом» разработан для современного города. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.) и пятирычажной задней подвеской, которые обеспечивают высокий уровень динамики, комфорта и плавности хода. Емкость батареи позволяет проехать до 500 км по циклу WLTC на одном заряде. Для эффективной эксплуатации в зимних условиях предусмотрены специальные инженерные решения, а также расширенный пакет подогревов: всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зоны дворников, форсунок и зеркал заднего вида. Автомобиль также оснащен двухзонным климат-контролем и электрорегулировками сидений, зеркал и стекол.

Сегодня «Атом» уже доступен для тест-драйвов. Приобрести машину можно через официальный сайт компании, а получить — в точке выдачи в Москве, Санкт-Петербурге или у сервисных партнеров в других городах. Также доступна доставка автомобиля клиенту.

Кроме того, активно развертывается сеть сервисных партнеров, обеспечивающая техническое обслуживание и гарантийную поддержку. На данный момент бренд отечественных электромобилей «Атом» подписал договоры с 26 сервисными партнерами в 8 городах России и планирует расширить сеть до 16 городов к 2027 г., а к 2029 г. — до 48 городов.

«Атом успешно показывает себя в эксплуатации нашими пользователями — и как машина с точки зрения управляемости, динамики, комфорта, и как гаджет, имеющий большое количество современных функций, которые далее будут только прирастать с новыми обновлениями», – Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом».