«Группа Астра» представила Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S

«Группа Астра» объявила о запуске облака Astra Cloud, построенное на российских процессорах Baikal-S компании «Байкал Электроникс». Предзаказ на облачную инфраструктуру Astra Cloud на Baikal-S уже открыт.

Это первое в стране коммерческое облако, где весь технологический стек, начиная от чипа и заканчивая конечным сервисом, является результатом отечественной инженерной работы. Новый облачный сервис в первую очередь ориентирован на критическую информационную инфраструктуру.

Субъектам КИИ сегодня требуется экосистемный и платформенный подход, где контролируется каждый технологический слой, включая низкоуровневое аппаратное обеспечение. Только так формируется по настоящему суверенная и безопасная среда, в которой нет места уязвимостям импортного оборудования. Astra Cloud на Baikal-S создано, чтобы дать такую среду российским предприятиям: полная импортонезависисмость с заложенным на уровне архитектуры соответствием регуляторным требованиям, которые вступают в силу с января 2028 г.

«Мы не упаковываем чужое железо в красивый корпус. Мы создаем сквозную технологию в облаке — от российского центрального процессора до конечного сервиса, которым пользуется заказчик. Для нас здесь нет выбора между «российским» и «эффективным». Облако Astra Cloud на Baikal-S — это прямое и честное соответствие мировому ARM-стандарту, и мы даем бизнесу инструмент для спокойного перехода на доверенную инфраструктуру уже сегодня, а не в последнюю ночь перед дедлайном», — сказал Денис Мухин, генеральный директор Astra Cloud.

До недавнего времени в России не существовало облачного сервиса на архитектуре ARM, которая сегодня определяет вектор развития глобальных ЦОДов. Astra Cloud на процессорах Baikal-S впервые закрывает этот пробел.

ARM-архитектура обеспечивает принципиально более высокую энергоэффективность, что, в свою очередь, снижает операционные расходы и дает высокую производительность под современные облачные нагрузки (AI/ML-вычисления, работа с базами данных или веб-сервисы). В результате совокупная стоимость владения оказывается значительно ниже, чем у традиционных x86-решений. Эти весомые преимущества побудили мировых облачных провайдеров (Amazon, Microsoft, Oracle, Google) адаптировать свои сервисы под ARM.

Теперь этот глобальный тренд приходит в Россию: Astra Cloud на Baikal-S дает заказчикам ту же экономичность и производительность, но на отечественном стеке с ARM-архитектурой.

Для партнеров и интеграторов «Группа Астра» готовит совместные пакеты поставки, чтобы рынок получил не только технологию, но и отлаженные коммерческие сценарии ее внедрения.

В публичном облаке Astra Cloud на Baikal-S компания получает защищённую аттестованную инфраструктуру и приложения в ЦОДе Astra Cloud, предоставляемые как сервис. Это возможность стартовать без создания собственной аппаратной площадки и масштабироваться под конкретные бизнес задачи (от пилота до промышленной нагрузки).

Частное облако на Baikal-S — это выделенная инфраструктура в контуре заказчика для тех, кому критичны максимальная изоляция и прямое владение оборудованием. Те же облачные технологии работают под полным физическим контролем организации.

Программно-аппаратный комплекс XCloud на Baikal-S представляет собой готовую облачную платформу «под ключ», которая разворачивается либо в контуре заказчика по лицензии, либо в ЦОДе Astra Cloud по подписке. Во всех сценариях облачная инфраструктура работает одинаково. Таким образом, заказчик имеет свободу выбора модели потребления без технологических компромиссов.

Облако Astra Cloud на Baikal-S уже проходит финальную доработку на реальных нагрузках внутри «Группы Астра». Пилотный доступ для избранных клиентов в неаттестованном сегменте откроется до конца июля 2026 г., и на данный период рассматривается возможность бесплатного тестирования до конца года. Также до конца 2026 г. заработает аттестованный сегмент, а коммерческая подписка будет масштабироваться параллельно с развитием витрины сервисов для разработчиков.

Одновременно с облачной инфраструктурой Astra Cloud предоставит готовую платформу разработки, включающую репозитории кода, CI/CD-конвейеры и инструменты безопасной разработки. Это позволит существенно ускорить адаптацию приложений под архитектуру Baikal-S и снимет с команд заказчика необходимость самостоятельного построения DevOps-цепочек.

Кроме того, в течение 2026 г. облако Astra Cloud на Baikal-S будет дополнено GPU-серверами для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Данный функционал обеспечит российским компаниям возможность запускать ИИ-нагрузки полностью в отечественном стеке без необходимости параллельного использования зарубежных GPU-облаков для моделей машинного обучения.

Участие в пилоте Astra Cloud на Baikal-S построено по прозрачной и предсказуемой для бизнеса схеме. Чтобы присоединиться, компании необходимо заполнить заявку на предтестирование и предзаказ услуг IaaS на Baikal-S, указав планируемые сценарии использования — например, перенос продуктивных нагрузок, разработка и CI/CD, запуск ИИ-задач или отработка сценариев отказоустойчивости. Такой подход позволяет «Группе Астра» заранее подобрать конфигурацию ресурсов под реальный профиль заказчика и сопроводить пилот методически.

«Группа Астра» уверена, что облако на Baikal-S в ближайшем будущем станет стандартом для российских значимых объектов, а в горизонте двух-пяти лет — основой для экспорта доверенной инфраструктуры. Компания приглашает к сотрудничеству разработчиков, вендоров в сфере информационной безопасности и облачных интеграторов, которые видят в технологическом суверенитете пространство для качественного рывка.