Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний

22 мая 2025 года в 17:00 LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), компания НОРБИТ и Ассоциация «РОСЭУ» проведут дискуссию для ИТ-директоров на тему «Замена западных ECM-платформ: за и против», посвященную анализу рынка ECM-систем и перспективам импортозамещения.

В рамках мероприятия представители ведущих российских компаний обсудят факторы, влияющие на принятие решений о переходе с западных платформ (IBM FileNet, OpenText, Documentum, SharePoint и Alfresco) на отечественные решения. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки кадров для работы с новыми системами.

В мероприятии планируют участвовать представители таких компаний, как СИБУР, группа «Черкизово», «МОЭК», «Газпром нефть», Мерк Россия, Банк ВТБ, группа «Аэрофлот» и многие другие.

В качестве экспертов выступят:

•Любовь Черкасова, директор по развитию продуктов на платформе LDM;

•Сергей Богомазов, администратор проекта GR, Ассоциация «РОСЭУ»;

•Рамазан Салпагаров, директор по разработке платформы LDM;

•Антон Мейнцер, руководитель архитектуры платформ, «Газпром нефть»;

•Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, Мегафон Ритейл;

•Александр Лебедев, советник генерального директора по цифровой трансформации, ОАК;

•Анна Лагунова, заведующая кафедрой цифровой трансформации, РТУ МИРЭА.

Модератор мероприятия – Владимир Вертоградов, вице-президент ЛАНИТ, управляющий директор НОРБИТ.

В ходе дискуссии участники обсудят преимущества и недостатки перехода на отечественные ECM-платформы, проанализируют практические примеры внедрения и рассмотрят факторы, влияющие на решения компаний отложить поиск альтернативных решений.

Событие состоится в Москве. Дискуссия будет интересна ИТ-директорам, архитекторам, руководителям ЭДО и цифровой трансформации.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

О платформе LDM

Платформа контент-сервисов LDM — единый инструмент для управления всем неструктурированным контентом организации. Платформа позволяет оптимизировать бизнес-процессы, создавать собственные контент-ориентированные приложения и перейти на электронный документооборот.

О LANSOFT

ИТ-холдинг LANSOFT объединяет в своем продуктовом портфеле ведущие платформенные решения в сегменте корпоративного софта: ТУРБО, LDM, BPMSoft, Goodt, CleverData. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.

LANSOFT обладает разветвленной сетью из более 170 авторизованных партнеров по продаже и внедрению продуктов. Команда LANSOFT – более 1 400 сотрудников.