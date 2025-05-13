Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний
22 мая 2025 года в 17:00 LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), компания НОРБИТ и Ассоциация «РОСЭУ» проведут дискуссию для ИТ-директоров на тему «Замена западных ECM-платформ: за и против», посвященную анализу рынка ECM-систем и перспективам импортозамещения.
В рамках мероприятия представители ведущих российских компаний обсудят факторы, влияющие на принятие решений о переходе с западных платформ (IBM FileNet, OpenText, Documentum, SharePoint и Alfresco) на отечественные решения. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки кадров для работы с новыми системами.
В мероприятии планируют участвовать представители таких компаний, как СИБУР, группа «Черкизово», «МОЭК», «Газпром нефть», Мерк Россия, Банк ВТБ, группа «Аэрофлот» и многие другие.
В качестве экспертов выступят:
•Любовь Черкасова, директор по развитию продуктов на платформе LDM;
•Сергей Богомазов, администратор проекта GR, Ассоциация «РОСЭУ»;
•Рамазан Салпагаров, директор по разработке платформы LDM;
•Антон Мейнцер, руководитель архитектуры платформ, «Газпром нефть»;
•Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, Мегафон Ритейл;
•Александр Лебедев, советник генерального директора по цифровой трансформации, ОАК;
•Анна Лагунова, заведующая кафедрой цифровой трансформации, РТУ МИРЭА.
Модератор мероприятия – Владимир Вертоградов, вице-президент ЛАНИТ, управляющий директор НОРБИТ.
В ходе дискуссии участники обсудят преимущества и недостатки перехода на отечественные ECM-платформы, проанализируют практические примеры внедрения и рассмотрят факторы, влияющие на решения компаний отложить поиск альтернативных решений.
Событие состоится в Москве. Дискуссия будет интересна ИТ-директорам, архитекторам, руководителям ЭДО и цифровой трансформации.
Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
О платформе LDM
Платформа контент-сервисов LDM — единый инструмент для управления всем неструктурированным контентом организации. Платформа позволяет оптимизировать бизнес-процессы, создавать собственные контент-ориентированные приложения и перейти на электронный документооборот.
О LANSOFT
ИТ-холдинг LANSOFT объединяет в своем продуктовом портфеле ведущие платформенные решения в сегменте корпоративного софта: ТУРБО, LDM, BPMSoft, Goodt, CleverData. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.
LANSOFT обладает разветвленной сетью из более 170 авторизованных партнеров по продаже и внедрению продуктов. Команда LANSOFT – более 1 400 сотрудников.■ Рекламаerid:2W5zFG69RpCРекламодатель: ООО ЛДМИНН/ОГРН: 9731071324/1207700380612Сайт: https://ldm.ru/