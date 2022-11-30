Для гейминга и киберспорта: четыре новых манипулятора от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил четыре модели мощных мышей. Киберспортивные игровые манипуляторы ES5 и ES7 представлены в корпусе черного цвета. Игровая мышь L65 Max выполнена в классическом черном, а также ярких цветах – черно-фиолетовом, розово-голубом и желто-фиолетовом. Беспроводная игровая модель R80 Plus Skull отличается от остальных рисунком в виде фантастического черепа на черном фоне. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

ES5 и ES7

Новинки относятся к киберспортивным, они имеют высокую скорость отклика в 1 мс и частоту опроса в 1000 Гц. Оптические сенсоры PixArt у обеих моделей обладают регулируемым разрешением: от 100 до 3200 CPI у ES5 и от 100 до 6000 CPI у ES7. Это поможет геймерам гибко настраивать показатель чувствительности под различные жанры игр. Параметр ускорения у новинок достигает 10 и 15 G соответственно, он отвечает за хорошую реакцию курсора на резкие и быстрые движения мышью. Скорость отслеживания у устройств – 30 и 45 IPS, а скорость оптического датчика – 4000 и 6000 FPS соответственно.

ES5 и ES7 оснащены встроенной памятью на 256 КБ и кнопкой [M], которую можно настроить как другие макрокоманды с помощью ПО Bloody Esports. На манипуляторах имеется по восьми кнопок.

Четыре новых манипулятора от Bloody

Обе модели оснащены RGB-подсветкой. Срок службы у колеса прокрутки составляет более 500 тыс. оборотов, а у микропереключателей – более 10 млн нажатий.

Девайсы подключаются к компьютеру с помощью 1,8-метрового кабеля USB.

L65 Max

Среди преимуществ мыши – скорость отклика в 1 мс и частота опроса в 2000 Гц. L65 Max оснащена профессиональным оптическим сенсором MAX BC3332-A с характеристиками 12000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением в 35 G. Мышь обеспечит геймеру точность и управляемость там, где важна скорость реакции, например, в шутерах от первого лица. Память манипулятора на 4 МБ позволяет хранить до 120 тыс. макросов. Новинка имеет семь кнопок.

Модель L65 Max привлекает внимание повышенной эргономичностью. Под полупрозрачной верхней крышкой находится прочный и в то же время легкий внутренний корпус в виде сот, за счет чего вес мыши составляет 78 грамм. Благодаря такой конструкции видна RGB-подсветка с пятью типами эффектов. С помощью ПО можно изменить цвета подсветки на свой вкус. Также крышка обеспечивает защиту от пыли и грязи.

Тефлоновые ножки гаджета повышают удобство от использования L65 Max. Оптимизированная краевая дуга глайдов эффективно снижает сопротивление при движении мыши: девайс скользит по поверхности плавно и гладко. Большой размер ножек обеспечивает постоянное позиционирование и большую долговечность. Надежность также гарантирует колесо прокрутки с внушительным ресурсом в более чем 500 тыс. оборотов и микропереключатели, рассчитанные на более чем 20 млн нажатий.

Девайс подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля с особой конструкцией. Он приподнят кверху, покрыт оплеткой, обладает повышенной гибкостью и изготовлен из мягких и легких материалов, чтобы избежать трения во время интенсивной игры. Длина кабеля – 1,8 м.

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R80 Plus Skull

Одни из важных характеристик восьмикнопочной беспроводной мыши R80 Plus Skull –время отклика 0,2 мс и частота опроса 500 Гц. Разработчики установили в манипулятор игровой оптический сенсор PixArt BC3332-S с чувствительностью от 100 до 5000 CPI. Этот датчик отвечает за точные движения курсора, а также исключает сбои. Дополнительные особенности – ускорение в 25 G, регулируемый показатель FPS и высокая скорость отслеживания 150 ips.

Для стабильной беспроводной связи с компьютером применяется радиоканал на частоте 2,4 ГГц. В комплекте идет док-станция, которая уменьшает расстояния до ресивера, а эксклюзивная технология Wireless Guard 5 защищает сигнал передачи данных. Новинка имеет встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 500 мАч, он заряжается с помощью кабеля microUSB. Манипулятор может работать до 60 часов благодаря интеллектуальной технологии энергосбережения и переключателю питания.

В устройстве используется инфракрасное колесо прокрутки с ресурсом работы в более чем 1 млн оборотов. Оно отличается повышенной точностью и скоростью. Микропереключатели работают без металлического дребезжания и выдержат более 20 млн нажатий. Прочные и износостойкие металлические ножки X'Glide исключают трение практически на любой поверхности и обладают высокой чувствительностью. Их ресурса хватит на 300 км передвижений в играх. Универсальная форма корпуса R80 Plus Skull подойдет и для левшей, и для правшей.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.