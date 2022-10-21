«РТК-солар»: с III квартала 2022 г. на смену массовым приходят продвинутые целевые атаки

Больше половины (59%) высококритичных кибератак на российские компании в III квартале 2022 г. было связано с применением вредоносного ПО. Это следует из отчета, подготовленного экспертами «РТК-солар» на основе анализа более 265 организаций из разных отраслей экономики. При этом в I и II кварталах 2022 г. лидирующую позицию занимали сетевые и веб-атаки, а на долю ВПО приходилось не более 14% инцидентов. Такое изменение указывает на то, что в первой половине года хакеры «прощупывали» инфраструктуры, реализуя массовые атаки, а сейчас сконцентрировались на более сложных и точечных ударах. Об этом CNews сообщили представители «РТК-солар»:.

В целом количество инцидентов, зафиксированных экспертами «РТК-солар», остается стабильно высоким – более 214 тыс. Это чуть ниже показателей II квартала 2022 г., но все равно значительно превышает статистику начала года. К тому же по своему содержанию атаки стали более опасными. ВПО доставляется на компьютеры жертвы в основном через фишинговые рассылки, а четверть критичных инцидентов связана с применением вирусов-шифровальщиков.

Еще 27% критичных инцидентов связано с эксплуатацией уязвимостей. Этот тренд наметился еще весной 2022 г. после ухода зарубежных вендоров с российского рынка. В итоге многие компании не смогли вовремя установить патчи для закрытия уязвимостей и обновить сигнатуры на различных СЗИ. А так как переход на отечественное ПО займет далеко не один месяц, хакеры еще долго будут искать уязвимости в ИТ-инфраструктурах своих жертв.

Веб-атаки, доля которых в общем объеме критичных инцидентов до II квартале 2022 г. достигла 90%, практически исчезли из арсенала хакеров. В июле-сентябре 2022 г. с вебом было связано менее 1% таких атак.

«Подобное изменение ИБ-ландшафта вполне ожидаемо. В I квартале взломы сайтов во многом осуществлялись ради мгновенной реакции со стороны общественности, появления резонансных инфоповодов и создания массовой паники. Такой подход в принципе не может существовать долго, поэтому тактики злоумышленников начали перестраиваться уже летом, а сейчас их фокус сменился окончательно. Текущие цели показывают позиционную тактику – проникновение, закрепление и нанесение ущерба», - отметила Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз компании «РТК-солар».

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Можно предположить, что тенденция, связанная с дальнейшим дифференцированием подходов к проникновению и закреплению в инфраструктуре, будет нарастать, как и использование тактик атак «не в лоб», а, например, через подрядчиков. Успешность таких атак во многом будет зависеть от своевременности принимаемых компаниями мер в части ИБ и скорости импортозамещения.

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«РТК-солар» — провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 750+ компаний и госструктур. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights и анализатор кода Solar appScreener. П Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов и центров обработки данных. Штат компании 1600+ специалистов. Офисы компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Томске, Санкт-Петербурге, Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.