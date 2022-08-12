RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по регионам.

Финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Среди наиболее равнодушных к финансовым приложениям регионов оказалась Омская область.

«Сбербанк онлайн» — наиболее скачиваемое банковское приложение по всей стране, кроме Ямало-Ненецкого АО, где жители отдают предпочтение «ВТБ онлайн».

Востребованы у пользователей и развлекательные приложения. Повышенный интерес к ним наблюдается в Калмыкии – 18% от всех скачиваний в регионе и Кемеровской области – около 17%. Наименее «развлекающиеся» оказались жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО большой интерес к приложениям для покупок — более 26% скачиваний, а в Якутии – к государственным приложениям — 17%.

Недавно в RuStore появились категории игр — теперь все приложения делятся на жанры, например, аркады или викторины. Наиболее играющими регионами стали Республика Алтай и республика Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок соответственно, следом расположились Ивановская область, Костромская область и Ненецкий автономный округ. Наименее играющие люди проживают в Орловской области.

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Приложение «Сбербанк онлайн» — общероссийский лидер по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО – «Яндекс.маркет», в Якутии — «Электронный паспорт Алроса», в Омской области — пользователей устанавливали «ВТБ мои инвестиции». В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям — «Вконтакте: музыка, видео, чаты».

Если первые несколько мест стабильно занимают финансовые приложения, то за третье в регионах борются категории «Покупки» и «Развлечения». Так, в Магаданской области «бронза» у Wildberries, в Калмыкии – у Rutube, в Чечне – у «Матч!», в Кемеровской области – у «Кавёр – афиша событий и мест». Отличилась Вологодская область — здесь у жителей на третьем месте приложение «Личный кабинет HR».

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.