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«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах

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В рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» компания «Ростелеком» построит цифровую инфраструктуру в школах. Проект предполагает обеспечение в школах беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi), систем видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставление ресурсов дата-центров.

Пилотный проект будет реализован в общеобразовательных организациях в 16 субъектах РФ: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Внутришкольная инфраструктура для беспроводного интернета и работы цифровых сервисов появится в более чем 8,5 тыс. школ.

В зависимости от конкретной организации цифровая инфраструктура может быть модернизирована, либо создана «с нуля». Системы видеонаблюдения будут следить за входом в здания школ и анализировать лиц, представляющих угрозу для детей, например, находящихся в розыске. Идентификация детей при этом не предполагается. Для реализации проекта будет использовано отечественное оборудование.

«Создание цифровой инфраструктуры в школах — ответственная задача для “Ростелекома”. В рамках федерального контракта наша компания обеспечит Wi-Fi и умное видеонаблюдение, которые могут использоваться не только в образовательном процессе, но и для различных проектов, проводимых в школах. Это видеонаблюдение за ЕГЭ и в единый день голосования, работа цифровой образовательной среды и другие задачи. Таким образом, государство сократит издержки на создание временной инфраструктуры под различные мероприятия, сфокусировавшись на конкретных типах услуг. Например, в рамках ЕГЭ это передача видеотрафика на ресурс “Смотри.ЕГЭ”, хранение и обработка в дата-центрах; в ходе единого дня голосования — передача данных в ситуационный центр Центризбиркома и хранение в дата-центре. Рассчитываем, что созданная цифровая инфраструктура обеспечит существенный синергетический эффект для всех этих государственных проектов», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В соответствии с распоряжением Правительства России №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 г

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