Группа ЦРТ признана одной из крупнейших и быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) вошла в три рейтинга СNews: восьмое место в списке самых быстрорастущих ИТ-компаний, 16 место среди крупнейших ИТ-разработчиков, и, поднявшись на 17 позиций, 61 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний.

В рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2019» CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100, в котором участвуют компании, основанные в России или странах СНГ. Рейтинг основывается на анализе данных выручки компаний.

«Рост выручки в 2019 г. связан со зрелостью целевых рынков. Крупнейшие телеком-операторы и финансовые институты проверили надежность и масштабируемость наших продуктов на основе искусственного интеллекта и машинного обучения — речевых технологий, интеллектуальной речевой аналитики, текстовых и голосовых ботов: сравнили качество распознавания спонтанной человеческой речи, оценили естественность синтеза, подтвердили высокую надежность нашей биометрии, что, в итоге, и стало драйвером роста. Так, в 2019 г. направление "Речевая аналитика" продемонстрировало рост на 20%, направление «Голосовая биометрия» выросло в 2,5 раза, спрос на наши решения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке увеличился втрое. Кроме того, в 2019 г. мы начали предоставлять платформенное решение для телекома и банков, что позволит нашим клиентам получить весь функционал от одного вендора: и биометрию, и речевую аналитику, и омниканальные сервисы, а значит — еще быстрее внедрять и разворачивать любые необходимые сервисы. Целесообразность такого подхода ряд клиентов уже оценил, это станет катализатором развития и в будущем», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Среди ключевых кейсов, востребованных в 2019 г., эксперты группы ЦРТ выделили внедрение биометрической платформы аутентификации по голосу в финансовом сегменте, внедрение биометрической системы распознавания лиц на крупных объектах спорта и транспорта, внедрение интеллектуальной речевой аналитики в целях оптимизации работы контактных центров ведущих финансовых институтов и телеком-операторов.

Cреди ключевых клиентов 2019 г. — Сбербанк, «Ростелеком», «Мегафон», Райффайзенбанк, РЖД, Совкомбанк, «Билайн», банк «Восточный», ВТБ, Газпромбанк, банк «Открытие», Теle2, Мосэнергосбыт и другие энергосбытовые компании и компании ТЭК.