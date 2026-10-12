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Veeam Software Интервим

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.10.2026 Разработчики Linux «Альт» проиграли. Их «Свободный офис» не признан российским 1
23.06.2022 В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО 1
14.06.2019 Российский программист выиграл многомиллионное дело у работодателя 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Veeam Software и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 345 2
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1002 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
Amazon Technologies Inc 1 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Почта России ПАО 2397 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 2
Судебная власть - Judicial power 2528 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Конституционный суд РФ 113 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5920 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2328 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3268 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1272 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 221 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1766 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5386 1
eLearning Metadata Manager 2 2
Microsoft Windows 17033 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1058 1
Мамичев Антон 3 2
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1482 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2622 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16373 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 402 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2695 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
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