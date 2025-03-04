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Trasec TrapC язык программирования
Trasec и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24690 1
|Trasec 1 1
|Walt Disney Company 624 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
|C/C++ - Язык программирования 767 1
|Microsoft Windows 15751 1
|Linux OS 10044 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
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