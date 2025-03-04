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Trasec TrapC язык программирования


04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go 1
13.11.2024 Бойкот С и С++ отменяется. Создан новый диалект, лишенный главной «болячки» этих языков. С ним память в безопасности, а хакеры в унынии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Trasec и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24690 1
Trasec 1 1
Walt Disney Company 624 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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