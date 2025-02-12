Клюев Андрей
Клюев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
|ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 1
|Украина - Киев 1125 1
|Украина 7621 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
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