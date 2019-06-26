«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Рекордные убытки «Микрона»

Как обнаружил CNews, главный отечественный производитель микрочипов — зеленоградское предприятие «Микрон» — демонстрирует огромные отрицательные показатели непрерывно уже на протяжении девяти лет. За это время его чистый убыток составил 15,2 млрд руб. Это следует из сопоставления нового годового отчета организации за 2018 г. с аналогичными документами предыдущих лет.

В 2018 г. «Микрон» показал рекордный (по крайней мере за последнее десятилетие) чистый убыток в размере 4,41 млрд руб. Для сравнения, в 2017 г. этот показатель был на уровне 1,62 млрд руб., в 2016 г. — 1,69 млрд руб. Последний раз положительная чистая прибыль у «Микрона» была в 2009 г., когда она составила 262 млн руб.

Кроме того, в 2018 г. впервые за семь лет отрицательной оказалась и валовая прибыль организации — ее размер составил -453 млн руб.

Напомним, под валовой прибылью подразумевается выручка (оборот) за вычетом себестоимости сбытой продукции или услуги с учетом амортизации. Что касается чистой прибыли, то она определяется разностью между валовой прибылью и операционными расходами компании, которые могут включать затраты на аренду помещений, зарплату, транспорт и пр., а также при вычете суммы налогов, пеней, штрафов и процентов по кредитам.

Основные финансовые показатели Микрона



Отчетный год Выручка, млн руб. Валовая прибыль, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. 2018 7 595 -453 -4 413 2017 6 686 3 -1 624 2016 6 572 447 -1 691 2015 7 642 408 -1 291 2014 6 996 105 -839 2013 6 536 347 -1 346 2012 6 073 -77 -1 817 2011 5 264 149 -1 671 2010 4 572 445 -465 2009 4 589 966 262 Итого 62 525 2 340 -14 895

Источник: «Микрон», CNews Analytics

Выручка «Микрона» в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 909 млн руб. — до 7,6 млрд руб. против 6,69 млрд руб. годом ранее.

Пояснение показателей «Микрона»

Как говорится в отчете компании, снижение валовой прибыли по сравнению с 2017 г. было обусловлено запуском новых продуктов, пока не достигших серийного масштаба производства.

Рост так называемых прочих доходов (они в 2018 г. составили 1,1 млрд руб. против 788 млн руб. годом ранее) в «Микроне» объясняют «постановкой материалов на учет по результатам инвентаризации, получением субсидии Минпромторга и продажей непрофильных активов».

В отношении субсидии напомним, что предприятие получило от министерства 208,3 млн руб. в порядке компенсации затрат на выпуск чипов для национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». Что же касается непрофильных активов, то компания указывает на отчуждение детского центра отдыха «Заря», нежилого помещения АО «ВЗПП-Микрон», а также неиспользуемого оборудования ООО «ССТ» («Ситроникс смарт технологии») — российско-германского предприятия, образованное в мае 2005 г.

«Рост прочих расходов вызван созданием резервов под обесценение финансовых вложений, сомнительной дебиторской задолженности и запасов, включая НЗП (незавершенное производство; — прим. CNews), — отмечается в отчете. — Изменение чистой прибыли, помимо вышеописанных факторов, вызвано списанием отложенных налоговых активов».

На момент публикации этого материала дополнительные разъяснения относительно своих финансовых показателей в пресс-службе «Микрона» дать CNews не смогли.

Главные проекты «Микрона» в 2018 году

Как следует из отчетных документов, в 2018 г. в «Микроне» продолжались работы в рамках реализации мероприятий федеральных целевых программ по госзаказу Минпромторга, Минобрнауки «и других крупных традиционных заказчиков». Предприятие продолжило поставки в «Гознак» RFID-меток для маркировки меховых изделий в рамках проекта Евразийского экономического союза по созданию единой системы маркировки товаров. Было продолжено производство и отгрузка чипов НСПК «Мир» для банковских карт, чипов для паспортно-визовых документов и полисов ОМС, а также производство и поставка электронных карт для проезда в метро и в наземном транспорте.

Помимо этого, в 2018 г. «Микрон» реализовал несколько крупных проектов на основе RFID-продукции. Были поставлены чипы для изготовления карт болельщиков Чемпионата Мира 2018 по футболу, стартовали изготовление и поставки в Минобороны персональных электронных карт военнослужащего, начаты серийные поставки RFID-меток для маркировки товаров международного ритейлера Decathlon.

Также была разработана и запущена в серию метка с собственным HF-чипом MIK1KMCM для системы маркировки медицинских амбулаторных карт в поликлиниках Москвы, запущены проекты автоматизации с использованием RFID-продуктов «Микрона» в Череповецком госуниверситете, в лесопромышленном концерне «Кипелово», в группе компаний «Евроцемент».

По новому для предприятия направлению «Интернет вещей» компанией были начаты поставки устройств контроля горения уличного освещения и микроконтроллера в корпусе SIM-карты, управляющего авторизацией соединения и обеспечивающего безопасность передачи данных.

В 2018 г. разработаны новые продукты: браслет с RFID-меткой для идентификации держателя на различных мероприятиях, модуль для устройств интернета вещей, RFID-система маркировки авиационного багажа.

«В 2018 г. “Микрон” разработал 39 новых видов новых меток бирок и инлеев и три новых RFID-чипа, — отмечается в отчете. — “Микрон” первым из российских производителей прошел аудит на соответствие международному стандарту IATF 16949:2016 для поставок на рынок автоэлектроники».