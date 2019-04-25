Oppo выпустила в России смартфон в странном форм-факторе

Смартфон Oppo Reno выделяется на фоне остальных оригинальным дизайном выдвижной фронтальной камеры. У Oppo уже есть опыт по выпуску смартфонов с подвижной камерой – в 2018 г. она разработала флагманский слайдер Find X. Прием заказов на Reno стартует в России в первой половине мая 2019 г.

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Компания Oppo провела европейскую презентацию смартфонов новой линейки Reno и рассказала о сроках их появления в России. На момент анонса серия состояла из двух моделей – младшей Reno и старшей Reno 10x Zoon, имеющими кардинальные отличия друг от друга с точки зрения спецификаций.

Основная отличительная особенность серии Oppo Reno – это выдвижная фронтальная камера, по форме напоминающая плавник акулы. Сама идея прячущейся внутри корпуса не нова – подобные решения есть у Xiaomi, Vivo и даже у самой Oppo в слайдере Find X, но здесь упор сделан именно на оригинальность дизайна.

Выдвижной модуль скрыт в верхней части корпуса и, вне зависимости от модели смартфона, включает в себя 16-мегапиксельный селфи-сенсор с диафрагмой f/2,0, без собственной вспышки. Камера используется для автопортретов и для разблокировки по лицу, а в тыльную сторону модуля вмонтирована светодиодная вспышка для основной камеры.

Такой формат выдвижной камеры есть только у Oppo

Согласно заверениям Oppo, выдвижной механизм камеры может выдержать 200 тыс. срабатываний. Отметим, что использование такого решения не позволило сделать смартфон пыле- и влагозащищенным.

Дороже флагманов

Первым в Россию прибудет младший Oppo Reno на процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 710. Прием предварительных заказов на этот моноблок Oppo начнет 10 мая 2019 г., а его стоимость составит ровно 40 тыс. руб. за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена такой комплектации смартфона в Китае – $450 или 29,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 апреля 2019 г. Для сравнения, два других китайских флагмана, Xiaomi Mi 9 и Meizu 16s с идентичными объемами памяти, основанные на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 855 с более высокой производительностью, оцениваются в России в 38 тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно. Впрочем, у Xiaomi тоже есть опыт по завышению российских цен на свои смартфоны – флагманский слайдер Mi Mix 3, появившийся в России спустя полгода после официального релиза, оказался на 12 тыс. руб. дороже в сравнении с ценами в КНР.

Вспышка основной камеры смартфонов тоже переместилась в выдвижной модуль

Oppo Reno также представлен в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за $540 (34,9 тыс. руб.) в Китае. Ее российская цена не объявлена.

Основная камера

Поскольку Reno – это все же не флагманский смартфон, то и топовая камера ему не полагается. Основной модуль состоит из двух сенсоров, главный из которых – это Sony IMX586 на 48 мегапикселей с диафрагмой f/1,7. Второй сенсор с разрешением 5 Мп служит исключительно для размытия фона. Камера не получила ни оптическую стабилизацию, ни даже оптический зум. 2-кратное приближение здесь все же есть, но оно работает через кроп. Итого, основная камера в Reno по своим возможностям схожа с оной в смартфоне Xiaomi Redmi Note 7, вышедшем в России в апреле 2019 г. по цене от 14 тыс. руб. в России.

Дисплей и прочие спецификации

Экран OPPO Reno за счет выдвижной камеры получился практически полностью безрамочным и сумел занять 93,1% лицевой панели, которая, как и панель задняя, прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass, но почему-то спереди используется современное поколение Class 6, тогда как сзади стеклышко уже Class 5. Экран базируется на матрице AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+ (2340х1080 точек), плюс в нем содержится оптический сканер отпечатков пальцев.

Oppo Reno

Oppo Reno поставляется с фирменной прошивкой ColorOS 6 поверх Android 9 Pie и функцией Hyper Boost для разгона смартфона в играх и тяжелых приложениях. Система питания представлена аккумулятором емкостью 3675 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой VOOC 3.0, которая дает возможность полностью зарядить батарею за 1,5 часа. В смартфоне также есть NFC-модуль для бесконтактных платежей, мини-джек для проводных наушников, LTE-модем и два слота под SIM-карты. Поддержка накопителей microSD в Reno не реализована.

Reno 10x Zoom лучше во всем?

Старшая модель в новой линейке Oppo, Reno 10x Zoom, отличается от обычного Reno в лучшую сторону практически по всем параметрам. К недочетам в сравнении с младшим аппаратам можно отнести лишь отсутствие входа под наушники – придется пользоваться адаптером к USB-C или беспроводными решениями.

Oppo Reno 10x Zoom

В остальном Reno 10x Zoom более современный – его построили на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 855 (используется во всех флагманах 2019 г.), емкость его АКБ увеличена до 4065 мАч, а экран вырос до 6,6 дюйма. Основная камера тройная – главный сенсор 48 Мп дополнен 8 Мп с углом обзора 120 градусов и «телевиком» на 13 Мп с гибридным 10-кратным зумом.

Российскую стоимость Reno 10x Zoom компания Oppo пока не раскрывает. В Европе за смартфон просят от 800 евро (57,6 тыс. руб.) со стартом продаж в первой половине июня 2019 г.