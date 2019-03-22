Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone»

Xiaomi со всей ответственностью готовится к старту российских продаж своего нового смартфона Redmi Note 7, и на этот раз его покупка в России может оказаться более выгодной, чем заказ из Китая. На смартфон установлены очень низкие в сравнении с конкурентами цены, а первых покупателей ждут дополнительные бонусы. Но на самом ли деле все так, как заявляет Xiaomi?

Xiaomi без наценки?

В России состоялся анонс смартфона Redmi Note 7, вышедшего в Китае в январе 2019 г. и удивившего своей невысокой ценой на фоне конкурентов – 999 юаней (9,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2019 г.). В России его можно приобрести ненамного дороже – за 11 тыс. руб. Старт продаж – 28 марта 2019 г. Смартфон наделен 48-мегапиксельной камерой Samsung GM1 с дополнительным 5-мегапиксельным сенсором глубины сцены. Такой камеры, заметим, по-прежнему нет ни у одного смартфона за те же деньги – ни в России, ни на мировом рынке, да и среди флагманских моделей она тоже встречается нечасто. Например, разрешение основной камеры смартфона Apple iPhone XS Max составляет 12 Мп.

Как правило, наценка на смартфоны Xiaomi в России достаточно высока: в феврале 2019 г. в Россию привезли слайдер Mi Mix 3, предложив его за 45 тыс. руб., тогда как из Китая его можно заказать за $490 (31,4 тыс. руб.). В ситуации с Redmi Note 7 наценка тоже есть, но уже намного менее значительная, что повышает вероятность появления к нему интереса со стороны потенциальных покупателей. Но не все так гладко.

Временная акция?

Стоимость Redmi Note 7 в размере 11 тыс. руб. будет действовать не постоянно, а только в день начала продаж с 11:00 до 13:00 по Москве и только на официальном сайте Xiaomi mi.com и в интернет-магазине Tmall. Затем она вырастет до 14 тыс. руб. за базовую модификацию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Однако каждому, купившему смартфон в этой комплектации до 7 апреля 2019 г., вне зависимости от точки продаж, Xiaomi подарит фитнес-браслет Mi Band 3, отдельно доступный по цене 3 тыс. руб.

Redmi Note 7 в стеклянном корпусе и без «моноброви»

Также в России будет доступна модификация Redmi Note 7 с оперативной памятью 4 ГБ и встроенным накопителем на 64 ГБ, но в ее случае наценка уже значительно больше – в России смартфон оценили в 16 тыс. руб. против 12 тыс. руб. в Китае. Что же до самой топовой версии (6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти), то в российской рознице она пока не появится. В Китае ее стоимость составляет 12 тыс. руб.

Итого, приобрести Redmi Note 7 в России с финансовой выгодой можно или в первые часы продаж, или до 7 апреля 2019 г., если нужен браслет Mi Band 3. Уже 8 апреля 2019 г. разница между российской и китайскими ценами будет уже не в пользу России.

По завершению всех акций смотивировать к покупке Redmi Note 7 в России сможет продленная официальная гарантия, действующая на всей территории России – 18 месяцев или 1,5 года со дня покупки. К тому же, не придется ждать посылку в течение нескольких недель и переживать за ее сохранность.

Характеристики

Версии Redmi Note 7 для КНР и России в аппаратном плане не отличаются. Дисплей смартфона представлен панелью IPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+, а третья фотокамера Redmi Note 7 скрыта в каплевидном вырезе в экране и снимает в разрешении 13 Мп. Она же используется для разблокировки смартфона по лицу, и эта функция дополнена сканером отпечатков пальцев, вынесенным на тыльную панель корпуса. Несъемный аккумулятор получил емкость 4000 мАч и возможность ускоренной 18-ваттной зарядки Quick Charge 4 по интерфейсу USB-C.

Камера - главное оружие Redmi Note 7 в борьбе за покупателя

В основе смартфона находится 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу, а к дополнительным функциям Redmi Note 7 относятся отдельный вход под наушники, ИК-порт для управления домашней электроникой и прошивка MIUI 10 поверх ОС Android 9 Pie. Смартфон поставляется в классическом черном и градиентном синем и красном оттенках, а корпус его с обеих сторон закрыт стеклом Gorilla Glass 5.

Отечественные конкуренты

В ценовой категории «от 10 до 17 тыс. руб.» соперников у Redmi Note 7 довольно много, в том числе и на рынке России. К преимуществам данной модели можно отнести оригинальную окраску корпуса, защитное стекло и мощную фотокамеру, а в остальном это обычный смартфон среднего класса.

Среди отечественных конкурентов Redmi Note 7 следует выделить BQ-6200L Aurora (официальная стоимость 15 тыс. руб.) и «Яндекс.телефон» (подешевел с первоначальных 18 тыс. руб. до 14 тыс. руб.). Первый стоит дешевле топовой версии Redmi Note 7, но предлагает те же объемы памяти и 3D-сканирование лица, хотя проигрывает по процессору (MediaTek Helio P60) и емкости батареи (3000 мАч).

На стороне «Яндекс.телефона», схожего по стоимости с младшим Redmi Note 7, чип NFC для бесконтактных платежей, больший объем памяти (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной), но процессор слабее (Qualcomm Snapdragon 630) и меньше емкость аккумулятора (3050 мАч). 48-мегапиксельной камеры нет ни у одного из этих смартфонов.