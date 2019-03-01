«Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон

Отечественный смартфон «Яндекс.телефон» подешевел сразу на 4 тыс. руб., хотя с момента его выпуска прошло менее трех месяцев. Разработчики не уточняют причины демпинга, однако они могут быть связаны с со слабыми продажами – спрос на смартфон очень низок.

Намного дешевле

Компания «Яндекс» существенно снизила стоимость своего первого и пока единственного смартфона «Яндекс.телефон», спустя практически три месяца с момента старта продаж (смартфон был анонсирован 5 декабря 2018 г. и оказался в рознице уже на следующий день). Гаджет подешевел более чем на 20%, сохранив свои первоначальные спецификации и полный комплект подарков, которые получит покупатель.

В день релиза стоимость «Яндекс.телефона» составляла 18 тыс. руб., тогда как сейчас его можно приобрести за 14 тыс. руб. Помимо этого, был расширен список ритейлеров – теперь смартфон можно купить в «Связном» и «Евросети», хотя раньше он продавался исключительно в онлайн-магазине «Беру», сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» и салонах связи «Билайн».

Представители «Яндекса» заявили Vc.ru, что «как и остальные игроки рынка, через определенное время после выхода модели мы пересматриваем ценовую политику и снижаем цены».

Продажи стремятся к нулю

Анонс «Яндекс.телефона» не вызвал среди россиян ажиотажа. Продается смартфон не очень активно: как сообщают «Ведомости», в декабре 2018 г. по всей стране было продано около 400 его экземпляров. Статистика за первые два месяца 2019 г. пока не раскрывается.

Даже брендированная скрепка «Яндекс.телефона» не заинтересовала потенциальных покупателей

Привлечь покупателей не помогла и возможность вернуть часть потраченных на смартфон денег в виде бонусов «Яндекса» – полугодовую подписку на «Яндекс.плюс» и энную сумму денег на «Яндекс.такси» и на кошелек в «Яндекс.деньгах».

Слишком дорого?

Первоначально оцененный в 18 тыс. руб., «Яндекс.телефон» объективно не мог сравниться по возможностям с устройствами за те же деньги. Его единственная комплектация включает в себя 4 ГБ оперативной памяти, штатный накопитель емкостью 64 ГБ, батарею 3050 мАч, экран Full HD+ на 5,65 дюйма по диагонали, фотокамеры 5 Мп для селфи и 16+5 Мп сзади, а также не самый актуальный процессор Qualcomm Snapdragon 630, пусть и восьмиядерный. Для сравнения, за 23 тыс. руб. в России можно приобрести официально ввезенный в страну флагманский смартфон Xiaomi Pocophone F1 на существенно более мощном топовом чипе Qualcomm Snapdragon 845.

Новая стоимость упомянута и на официальной странице «Яндекс.телефона»

Что касается новой цены, то и в этом сегменте у «Яндекс.телефона» есть несколько серьезных конкурентов, в том числе и Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 660. В российской рознице моноблок пока недоступен, а в Китае смартфон доступен с января 2019 г. и стоит от 10 тыс. руб. за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. В 14 тыс. руб. Xiaomi оценила комплектацию с накопителем на 64 ГБ и 6-гигабайтным модулем оперативной памяти.

И даже компании Samsung, выпускающей дорогие смартфоны, есть что предложить за 14 тыс. руб. – в конце февраля 2019 г. корейский вендор представил моноблок Galaxy M30 с AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма, аккумулятором 5000 мАч и теми же объемами памяти, что и у «Яндекс.телефона». Российская стоимость Galaxy M30 производителем пока не сообщается.

Отечественный продукт?

«Яндекс.телефон» изготавливается тайваньским контрактным производителем мобильной электроники Arima Communication Ltd. В основе смартфона платформа Arima Z2.

Фотография страницы инструкции к «Яндекс.телефону»

К достоинствам своего первого смартфона «Яндекс» причисляет поддержку всех собственных сервисов и предустановленного голосового ассистента «Алиса», говорящего голосом актрисы Татьяны Шитовой. На деле весь присутствующий в «Яндекс.телефоне» набор приложений можно установить на любой Android-смартфон – они доступны для свободного скачивания из магазина Google Play.