«Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон
Отечественный смартфон «Яндекс.телефон» подешевел сразу на 4 тыс. руб., хотя с момента его выпуска прошло менее трех месяцев. Разработчики не уточняют причины демпинга, однако они могут быть связаны с со слабыми продажами – спрос на смартфон очень низок.
Намного дешевле
Компания «Яндекс» существенно снизила стоимость своего первого и пока единственного смартфона «Яндекс.телефон», спустя практически три месяца с момента старта продаж (смартфон был анонсирован 5 декабря 2018 г. и оказался в рознице уже на следующий день). Гаджет подешевел более чем на 20%, сохранив свои первоначальные спецификации и полный комплект подарков, которые получит покупатель.
В день релиза стоимость «Яндекс.телефона» составляла 18 тыс. руб., тогда как сейчас его можно приобрести за 14 тыс. руб. Помимо этого, был расширен список ритейлеров – теперь смартфон можно купить в «Связном» и «Евросети», хотя раньше он продавался исключительно в онлайн-магазине «Беру», сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» и салонах связи «Билайн».
Представители «Яндекса» заявили Vc.ru, что «как и остальные игроки рынка, через определенное время после выхода модели мы пересматриваем ценовую политику и снижаем цены».
Продажи стремятся к нулю
Анонс «Яндекс.телефона» не вызвал среди россиян ажиотажа. Продается смартфон не очень активно: как сообщают «Ведомости», в декабре 2018 г. по всей стране было продано около 400 его экземпляров. Статистика за первые два месяца 2019 г. пока не раскрывается.
Привлечь покупателей не помогла и возможность вернуть часть потраченных на смартфон денег в виде бонусов «Яндекса» – полугодовую подписку на «Яндекс.плюс» и энную сумму денег на «Яндекс.такси» и на кошелек в «Яндекс.деньгах».
Слишком дорого?
Первоначально оцененный в 18 тыс. руб., «Яндекс.телефон» объективно не мог сравниться по возможностям с устройствами за те же деньги. Его единственная комплектация включает в себя 4 ГБ оперативной памяти, штатный накопитель емкостью 64 ГБ, батарею 3050 мАч, экран Full HD+ на 5,65 дюйма по диагонали, фотокамеры 5 Мп для селфи и 16+5 Мп сзади, а также не самый актуальный процессор Qualcomm Snapdragon 630, пусть и восьмиядерный. Для сравнения, за 23 тыс. руб. в России можно приобрести официально ввезенный в страну флагманский смартфон Xiaomi Pocophone F1 на существенно более мощном топовом чипе Qualcomm Snapdragon 845.
Что касается новой цены, то и в этом сегменте у «Яндекс.телефона» есть несколько серьезных конкурентов, в том числе и Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 660. В российской рознице моноблок пока недоступен, а в Китае смартфон доступен с января 2019 г. и стоит от 10 тыс. руб. за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. В 14 тыс. руб. Xiaomi оценила комплектацию с накопителем на 64 ГБ и 6-гигабайтным модулем оперативной памяти.
И даже компании Samsung, выпускающей дорогие смартфоны, есть что предложить за 14 тыс. руб. – в конце февраля 2019 г. корейский вендор представил моноблок Galaxy M30 с AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма, аккумулятором 5000 мАч и теми же объемами памяти, что и у «Яндекс.телефона». Российская стоимость Galaxy M30 производителем пока не сообщается.
Отечественный продукт?
«Яндекс.телефон» изготавливается тайваньским контрактным производителем мобильной электроники Arima Communication Ltd. В основе смартфона платформа Arima Z2.
К достоинствам своего первого смартфона «Яндекс» причисляет поддержку всех собственных сервисов и предустановленного голосового ассистента «Алиса», говорящего голосом актрисы Татьяны Шитовой. На деле весь присутствующий в «Яндекс.телефоне» набор приложений можно установить на любой Android-смартфон – они доступны для свободного скачивания из магазина Google Play.