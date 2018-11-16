Сотрудники «Почты России» арестованы за кражу сотен смартфонов из посылок

В Татарстане задержаны семь сотрудников «Почты России», которые подозреваются в краже смартфонов из посылок. При обыске у них было обнаружено более 400 смартфонов и других гаджетов. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком 10 лет. Всего несколько месяцев назад в Татарстане была раскрыта еще одна группировка сотрудников «Почты», которые занимались тем же самым.

Кража смартфонов

Полиция задержала в Татарстане семерых сотрудников «Почты России», которые занимались кражей смартфонов из посылок. Все семь подозреваемых работают в Магистральном сортировочном центре «Почты». Помимо самих смартфонов, они похищали из посылок аксессуары, зарядные устройства и другую электронику, сообщает МВД Татарстана на своем сайте.

Как выяснилось в ходе расследования, противозаконное изъятие техники из посылок происходило при формировании почтового поезда. У подозреваемых был доступ к контейнерам, подготовленным для отправки. Украденную технику злоумышленники вывозили с территории предприятия на своих авто и прятали дома или же в помещении, которое арендовали неподалеку.

При обыске у подозреваемых было найдено более 400 телефонов, других гаджетов и аксессуаров, а также наличные средства на сумму более 700 тыс. руб. Задержание злоумышленников было проведено на их рабочем месте оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана.

Возможное наказание

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за кражу, совершенную организованной группой или в особо крупном размере.

При обыске у подозреваемых было изъято более 400 смартфонов и других гаджетов

Согласно статье, такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Это наказание может сопровождаться штрафом в размере до 1 млн руб. или дохода осужденного за период до пяти лет и ограничением свободы на срок до двух лет.

Второй громкий случай в Татарстане

В феврале 2018 г. в Татарстане была задержана еще одна группировка, которая занималась хищением техники из посылок. В том случае речь шла о краже не только смартфонов, но также планшетов и компьютерных комплектующих. Точный размер ущерба назван не был, однако предварительно он оценивался в несколько миллионов рублей.

Шестеро задержанных были работниками Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы», который является филиалом «Почты России». В состав преступной группировки входили сортировщики и водители почтового центра, а также начальник одной из смен. По данным полиции, подозреваемые вскрывали почтовые отправления до того, как они должны были пройти регистрацию. Из содержимого посылок они изымали дорогостоящую технику, которую впоследствии можно было бы перепродать.

В почтовом центре у подозреваемых имелся скрытый от посторонних глаз склад, где они хранили похищенную из посылок аппаратуру. Еженедельно злоумышленники вывозили украденные товары за пределы почты на почтовой машине, вместе с другими посылками, которые отправлялись адресатам. Затем вывезенная таким образом техника продавалась в интернете.

Другие сотрудники почтового центра не догадывались об исчезновении аппаратуры, расследование дела было начато уже непосредственно полицией. Часть подозреваемых была взята под стражу во время транспортировки похищенной техники к месту выгрузки, по пути из аэропорта в Казань. Остальные были задержаны на рабочих местах.