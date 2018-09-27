Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти

Oppo сертифицировала новую модификацию своего флагманского смартфона Oppo Find X с 10 ГБ оперативной памяти. Если конкуренты китайской компании не поспешат, Find X может установить мировой рекорд, став первым гаджетом с таким внушительным объемом ОЗУ.

У Oppo Find X появится «старший брат»

Oppo Electronics, китайский производитель потребительской электроники, выпустит новую модификацию своего флагманского смартфона Find X с 10 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Об этом стало известно благодаря сообщению в twitter, которое опубликовал известный китайский инсайдер под псевдонимом Ice universe. Пользователь также опубликовал скриншот с сайта TENAA, китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования, в подтверждение своих слов.

Если опубликованная информация верна, то Oppo Find X может стать первым в мире смартфоном с таким количеством оперативной памяти.

Чем интересен Oppo Find X

Главной особенностью флагмана стали 3D-камеры: благодаря конструкции слайдера, реализованной в Find X, модули камер удалось полностью спрятать в корпусе смартфона.

Скриншот с сайта китайского регулятора TENAA

Разработчики интегрировали основную и фронтальную камеры, датчик 3D-распознавания лица, датчики освещения, датчик приближения, проектор точек и динамик в скрытый модуль. Функционирование модуля обеспечивает специальный мотор, который как утверждают в компании, позволил достигнуть 0,6-секундной скорости ретракции модуля, причем происходит это практически бесшумно. Стоит также отметить встроенный в гаджет датчик падения, который автоматически прячет выдвижной модуль с камерами при резком падении смартфона.

В Find X реализована технология распознавания лиц, которая использует структурированный свет для идентификации лица. Благодаря лазерному генератору, который проецирует более 15 тыс. точек на человеческом лице, механизм создает трехмерную модель лица пользователя. Это позволяет идентифицировать пользователя и быстро распознать его лицо при взгляде на экран.

Другой интересной особенностью аппарата можно назвать технологию быстрой зарядки SuperVOOC, пришедшей на смену VOOC Flash Charge. Новая технология использует компоновку батареи серии Bi-cell и поддерживает режим быстрой зарядки при достаточно низком напряжении в 5 В, что, по данным разработчика, позволяет полностью заряжать несъемный аккумулятор телефона емкостью 3400 мАч за 35 минут.

Корпус смартфона выполнен из стекла Gorilla Glass 5. Практически всю фронтальную поверхность занимает 6,4-дюймовый почти безрамочный (92,25% площади экрана) дисплей на основе AMOLED-матрицы с невыдающимся для флагмана разрешением в 2340 х 1080 пикселей и необычным соотношением сторон – 19,5:9.

Oppo Find X выпускается в двух цветах: «рубин бордо» и «индиго сапфир»

«Под капотом» у смартфона – флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, включающий четыре ядра Kryo 385 Gold с макимальной тактовой частотой в 2,8 ГГц и четыре ядра Kryo 385 Silver, разгоняющийся до 1,7 ГГц), а также графический чип Adreno 630, работающий на частоте 730 МГц.

На рынке представлены варианты модели со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 8 ГБ ОЗУ. Возможность установки сторонних карт памяти не предусмотрена, зато предусмотрен разъем под вторую сим-карту.

Аппарат оснащен всеми распространенными коммуникационными модулями за исключением NFC, что достаточно странно для техники такого уровня и стоимости.

Oppo Find X обладает не только фронтальной 3D-камерой с разрешением матрицы в 25 МП, но и сдвоенной 16-МП и 20-МП основной камерой. Устройство работает под управлением операционной системы ColorOS 5.1, базирующейся на Android 8.1 Oreo.

Фаблет доступен в двух цветах: «рубин бордо» и «индиго сапфир». Розничная цена смартфона с 256 ГБ внутренней памяти и 8 ГБ ОЗУ составляет 69 990 руб в России. В настоящее время неизвестно будет ли продаваться версия с 10 ГБ оперативной памяти на территории нашей страны.