Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК

Снабжение компьютерами одного из наиболее засекреченных подразделений МВД не обошлось без взяток. Преступный сговор подразумевал не только гарантированную победу в госзаказе, но также приемку техники без лишних вопросов.

Коррупция в секретном подразделении

В процессе закупок спецтехники для оперативно-поискового бюро (ОПБ), которое является наиболее засекреченным подразделением МВД, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции. По итогам расследования арестован начальник управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление «Т») полковник Сергей Бурков, а также его подчиненный, полковник Степан Уваров, которым предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 12 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в конце марта 2019 г. по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Владелец предприятия НВМ Владимир Щербаков, который фигурирует в качестве предполагаемого взяткодателя, отправлен под домашний арест, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Как установили следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР по г. Москва, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне 2018 г. узнал готовящемся ОПБ МВД электронном аукционе по закупке защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Он также знал, что знакомый ему предприниматель Владимир Щербаков, осуществляющий оптовую торговлю компьютерным оборудованием через свои предприятия АСТ, «Технопроект» и НВМ, имеет интерес в получении госконтракта от ОПБ МВД.

По версии следствия, полковник Бурков рассказал о возможности заработать на сделке с Щербаковым начальнику 28 отдела управления «Т» Степану Уварову, который по службе отвечал за закупки товаров, работ и услуг, а также за разработку аукционной и договорной документации, непосредственное заключение госконтрактов.

Про мнению следователей ГСУ СКР, изначально Бурков и Уваров получили от Щербакова техническую информацию о 882 компьютерах, принтерах и источниках бесперебойного питания, которые предприниматель предлагал поставить ОПБ.

Взятка за победу в госзаказе управления «Т» составила 12 млн руб.

За сумму «отката» в 12 млн руб. предпринимателю было обещано изрядно завысить стоимость всей номенклатуры тендера. Аукционную документацию предполагалось подготовить таким образом, чтобы поставить в невыгодные условия потенциальных соперников знакомого бизнесмена и таким образом гарантировать победу компании Щербакова. Сумма взятки также включала обещание беспрепятственной приемки поставки, включая ситуацию с ненадлежащим качеством товара для МВД.

Как выглядел комплект поставки

Согласно данным соответствующего тендера на сайте госзакупок, каждый из 882 компьютеров, приобретаемых МВД, был оценен в 103,7 тыс. руб., при этом финальная контракта составила 91,4634 млн руб.

В прилагаемой к госконтракту документации каждый комплект поставляемого ПК должен быть выполнен на процессоре с не менее чем четырьмя ядрами и четырьмя вычислительными потоками, с тактовой частотой не менее 2,7 ГГц (с увеличением при нагрузках до 3,3 ГГц).

Система должна была иметь установленную оперативную память DDR4 2400 МГц емкостью 4-32 ГБ, дисковый накопитель SATA3 емкостью не менее 500 ГБ со скоростью вращения (в случае поставки HDD) не менее 7200 об/мин, плюс отсек для 2,5-дюймового накопителя и не менее двух слотов под накопители с интерфейсом М2, а также накопитель DVD+/-RW.

В качестве графики подразумевалась встроенная в процессор подсистема с поддержкой DirectX 12 и портов вывода DisplayPort/HDMI, ЖК-монитор должен был обладать диагональю не менее 23,8 дюймов с разрешением не менее 1920х1080 пикселей.

Большинство остальных характеристик ПК также типичны, 104-клавишная QWERTY-клавиатура, оптическая мышь с сенсором не менее 1000 dpi, предустановленная лицензионная русскоязычная ОС Microsoft Windows 10 х64 с поддержкой руссифицированной Windows 7 Professional х64, плюс русифицированный офисный пакет Microsoft Office версии не ниже 2016.

Из специфических требований к ПК в заявке указывалось наличие функции хранения и выработки криптографических ключей, модуля TPM 2.0в процессоре, а также предустановленная СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-C, с активацией и 3-летней техподдержкой.

Поставка ПК также подразумевала его комплектацию ИБП и монохромным лазерным принтером А4 с двусторонней автоматической печатью.

Двухфакторная взятка

По итогам электронного голосования, проведенного в августе 2018 г. победа была предсказуемо присуждена компании НВМ, подконтрольной Щербакову. Госконтракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров был заключен ОПБ МВД в сентябре 2018 г.

После перечисления денежных средств на счет Щербакова в ноябре 2018 г., он в декабре лично передал полковнику Уварову на ул. Планерная в Москве 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. были отданы полицейским уже в марте 2018 г., после чего состоялся факт их задержания.

По ходатайству следствия, Пресненский райсуд Москвы в конце прошлой недели арестовал обоих полицейских на два месяца каждого. Предполагаемый взяткодатель, Владимир Щербаков, в настоящее время также находится под следствием. Ему вменяется «дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, в особо крупном размере,), однако в отношении него суд ограничился домашним арестом.

Кто еще под подозрением

В настоящее время следствие проводит проверку других контрактов, которые заключались МВД с компаниями Щербакова. По этим контрактам, сообщили источники газеты «Коммерсант», в частности, в 2014-2018 гг. производились поставки различных наименований компьютерной техники и комплектующих на сумму более 100 млн руб.

Среди заказчиков контрактов у предприятий Щербакова числится несколько подразделений окружной полиции Москвы, а также бюро специальных технических мероприятий МВД, которое является максимально закрытым для общественности не менее, чем ОПБ.

Об управлении «Т» МВД

Оперативно-поисковое бюро считается одним из наиболее секретных подразделений МВД. Большинство его функций определено законом об оперативно-разыскной деятельности и соответствующими нормативными документами.

Основной работой, возложенной на оперативно-поисковое бюро, является проведение специфических мероприятий, включая негласное (скрытое или зашифрованное) визуальное наблюдение (отличаются методами исполнения) с целью получения максимально полной информации о лицах, представляющих оперативный интерес.

Сотрудники подразделения используют в работе наиболее широкий спектр возможностей для маскировки, в их число также входят документы прикрытия.