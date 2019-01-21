В Россию привезли сверхфункциональный модульный смартфон. Фото

Doogee S90 составит конкуренцию смартфонам сразу из нескольких категорий. Он поборется в первую очередь с долгоиграющими и игровыми моделями, и у него в запасе есть еще два серьезных козыря.

Многофункциональный «китаец»

Китайская компания Doogee официально анонсировала в России новый смартфон S90 – в меру мощный и с хорошей батареей. Ключевая особенность модели – его модульность, благодаря которой его можно трансформировать в рацию и даже в портативную игровую консоль.

Всего для Doogee S90 выпущено четыре расширяющих функциональность модуля: в дополнение к рации и геймпаду смартфон получил мод с аккумулятором емкостью 5000 мАч и прибор ночного видения. Все гаджеты доступны для приобретения в России.

Рекомендуемая стоимость

Официальная рекомендуемая стоимость Doogee S90 на российском рынке на момент написания статьи не сообщается. На «Яндекс.Маркете» его цена начинается с отметки 26 тыс. руб., а верхний предел не установлен.

Заказ смартфона непосредственно из Поднебесной позволит сэкономить немалую часть стоимости: так, в базовой версии Doogee S90 стоит в пределах $300, а комплект со всеми модами обойдется приблизительно в $450.

Аксессуары

Входящие в комплект Doogee S90 моды имеют совершенно разную направленность. Так, чехол со встроенным аккумулятором позволяет заряжать смартфон без использования пауэрбанков и сетевых ЗУ. Подключение осуществляется многоконтактному проприетарному интерфейсу, расположенному на задней панели смартфона.

Весь комплект аксессуаров для Doogee S90

Модуль рации дает возможность оставаться на связи даже там, где нет сигнала сотовой сети. Аксессуар поддерживает частоты от 400 до 480 МГц, и его настойка осуществляется посредством специального мобильного приложения. Производитель также заявляет о минимальном уровне шума в эфире, что позволит лучше разбирать слова собеседника.

Мод ночного видения содержит в первую очередь оптику Sony, притом широкоугольную – угол обзора достигает 131 градуса. Cам модуль подключается, опять же, по многоконтактному интерфейсу. Производителем заявлено 12-кратное увеличение светочувствительности.

Наконец, четвертый аксессуар – это фирменный геймпад, в котором смартфон располагается горизонтально для удобного хвата двумя руками. Игровые кнопки, включающие крестовину и стик, располагаются под большим пальцем левой руки, а сам модуль подключается по Bluetooth и имеет, помимо нулевой задержки, встроенный аккумулятор, емкость которого не сообщается.

Дизайн

Экстерьер Doogee S90 исполнен в стиле защищенных китайских смартфонов – дизайн подчеркнуто строгий и даже брутальный, преобладание прямых линий налицо, а исключительно черный цвет дополнен текстурированными вставками на тыльной панели.

Внешний вид Doogee S90 без аксессуаров

На рендерах видно что, минимальной толщиной корпуса аппарат не отличается (габаритные размеры составили 169х81х14 мм при весе 300 граммов), но зато он может предложить защиту от воды и пыли по стандарту IP69К вместе с защитой от ударов и падений MIL STD 810G (военный стандарт). «Броню» смартфона усиливает защитное стекло Gorilla Glass 4, закрывающее фронтальную панель с дисплеем и селфи-камерой.

Спецификации

Смартфон Doogee S90 имеет вполне соответствующие своей заявленной стоимости аппаратные характеристики. В его основе лежит восьмиядерный процессор 12-нанометровый MediaTek Helio P60 с частотой 2 ГГц и отвечающей за игры 3-ядерной видеокартой Mali G73 MP3 с собственной частотой 800 МГц. В паре с ним работает 6-гигабайтный модуль оперативной памяти.

Встроенный накопитель смартфона вмещает 128 ГБ информации, а экран с диагональю 6,2 дюйма поддерживает разрешение Full HD+. У него есть вырез-монобровь под камеру 8 Мп и систему трехмерного распознавания лица. Основная камера двойная – 8 и 16 Мп, рядом с ней размещены LED-вспышка и датчик отпечатков пальцев.

Емкость собственного аккумулятора Doogee S90 составила 5000 мАч, что вкупе с 5050 мАч в фирменном чехле позволит на долгое время забыть о необходимости подзарядки. Смартфон поддерживает беспроводную 10-ваттную зарядку по стандарту Qi и располагает модулем NFC для бесконтактной оплаты, у него есть два слота под SIM-карты и функция распознавания касаний в перчатках. Doogee S90 работает на базе прошивки Google Android 8.1 Oreo.

Актуальность модульных смартфонов

Модульных смартфонов в свободной продаже сейчас не так уж много – чтобы перечислить все модели, вполне хватит пальцев одной. Концепция модульных мобильников не снискала популярности ни у производителей, стремящихся выпускать монолитные устройства, а не отдельные комплектующие, ни у пользователей, не желающих заниматься апгрейдом. Даже сам Google в 2016 г. закрыл свой проект модульного смартфона Project Ara, посчитав его бесперспективным и нерентабельным.

Doogee S90

К современным модульным смартфонам можно отнести игровой ASUS ROG Phone, продающийся с колоссальным для современного гаджета количеством аксессуаров. Линейка смартфонов Motorola Moto Z китайской компании Lenovo тоже представлена модульными смартфонами, в том числе и вышедшим в том же 2016 г. Moto Z Play. Аксессуары под них выпускает как сама Lenovo, так и сторонние производители.

У корейской LG тоже был опыт по выпуску модульных смартфонов: на выставке MWC 2016 она анонсировала флагманскую модель G5. Впоследствии она провалилась в продаже – потенциальных покупателей не заинтересовала ее концепция. Показанный спустя год на MWC 2017 флагман LG G6 получил уже классический моноблочный корпус.