Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос

В свете окончательного отказа от техподдержки свой мобильной ОС, Microsoft предложила пользователям гаджетов под Windows 10 Mobile мигрировать на устройства под управлением iOS и Android. До финала поддержки Windows 10 Mobile осталось менее года.

Надгробные тезисы

Компания Microsoft объявила финальную дату прекращения технической поддержки операционной системы Windows 10 Mobile. Как отмечено на официальной странице сайта компании с вопросами и ответами по жизненному циклу этой операционной системы, полная поддержка продуктов закончится 10 декабря 2019 г.

«Windows 10 Mobile версии 1709, представленная в октябре 2017 года, является последним релизом Windows 10 Mobile, и Microsoft завершит ее поддержку 10 декабря 2019. Окончание поддержки относится ко всем продуктам под Windows 10 Mobile, в том числе, Windows 10 Mobile Enterprise», отмечается в заявлении Microsoft.

Впервые о намерении Microsoft свернуть поддержку Windows 10 Mobile стало известно в августе 2017 г., почти одновременно с заявлением компании о полном отказе от продления срока службы Windows 8.1 Mobile. Еще тогда источники Windows Central отмечали, что поддержка Windows 10 Mobile продлится не более полутора лет.

Тогда же представители Microsoft заявили о полном сворачивании программы по разработке новых функций для этой мобильной платформы, что на практике также вылилось в отказ от выпуска новых смартфонов.

За время, оставшееся до полного отказа от техподдержки Windows 10 Mobile, компания планирует выпускать только обновления безопасности. После 10 декабря в компании не намерены выпускать ни обновления продукта, ни системы безопасности ОС.

Один из последних серийных Windows-смартфонов HP Elite x3

Таким образом, после завершения техподдержки смартфоны с Windows 10 Mobile можно будет использовать только на свой страх и риск, с потенциальными уязвимостями безопасности. Ряд функций, таких как восстановление из резервной копии или загрузка фотографий, будут функционировать как минимум до 2020 года.

Можно уйти на iOS, но Android пока в любимчиках

На этой же странице вопросов и ответов по жизненному циклу продукта компания посоветовала нынешним пользователям устройств на Windows 10 Mobile переключиться на технику под управлением iOS и Android.

«В связи с окончанием поддержки Windows 10 Mobile OS мы рекомендуем пользователям перейти на поддерживаемые устройства Android или iOS. Миссия Microsoft по поддержке каждого пользователя или компании на планете по достижению большего заставляет нас поддерживать наши мобильные приложения для этих платформ и устройств», – отмечается на странице Lifecycle FAQ Windows 10 Mobile.

В последнее время Microsoft значительно увеличила активность на рынке сервисов для мобильных устройств под iOS и Android, предлагая ряд своих традиционных и облачных офисных продуктов для этих платформ.

Синхронизация Windows 10 Mobile и ПК портирована на Android

Тем не менее, платформе Android в Microsoft уделяют гораздо больший интерес. После запуска функции Your Phone для Windows 10, позволяющей оперативно перемещать фотографии, получать и рассылать текстовые сообщения, и даже создавать зеркало Android на настольной версии ОС, Android получила негласное звание «любимчика» Microsoft.

Проект Andromeda: глухо как в танке

В 2018 г. CNews сообщал о том, что в Microsoft в обстановке повышенной секретности разрабатывается проект новой мобильной операционной системы Andromeda OS.

Особенностью новой программной платформы должна была стать ее модульность, благодаря которой ОС могла бы подойти для устройств любого форм-фактора без ограничений, присущих Windows 10 Mobile. Уже тогда стало известно, что существующие Windows-смартфоны обновление до Andromeda OS не получат.

С тех пор более-менее достоверных известий о развитии проекта Andromeda OS не поступало. Возможно, в Microsoft отложили его развитие ради ускорения адаптации Windows 10 на мобильных устройствах на базе процессоров ARM.

Мобильные гаджеты на ARM-процессорах и Windows 10

В конце 2017 г. CNews сообщил, что в Microsoft завершили разработку Windows 10 для портативного ПК на основе мобильных процессоров Snapdragon компании Qualcomm. Новые мобильные ПК изначально планировалось выпускать в форм-факторах с экранами диагональю 6, 10 и 14 дюймов, перекрывая, таким образом, весь спектр, от смартфонов и планшетов до ноутбуков.

В мае 2017 г. Qualcomm подписала с Asus, Lenovo и HP соглашение, по которому они начали создание линейки ПК под управлением Windows на базе мобильного процессора Snapdragon 835. По договоренности, ПК должны были быть выполнены в мобильном форм-факторе, в качестве ОС предполагалось использовать Windows 10.

В дальнейшем концепция получила название «всегда включенного ПК» (Always-Connected PC), при этом второе поколение таких устройств получило современную мобильную платформу Snapdragon 850 на базе доработанного чипа Snapdragon 845.

«Всегда включенный ПК» Samsung Galaxy Book2 под Windows 10 S

В качестве операционной системы для платформы Always-Connected PC была выбрана Windows 10 S – вариант привычной Windows 10, но с рядом ограничений, ключевым из которых является возможность установки приложений исключительно из Microsoft Store. Одновременно с этим будущих владельцев Windows-гаджетов на процессорах ARM уверили в том, что у них всегда есть возможность получить бесплатное обновление Windows 10 S до полноценной Windows 10.

Мобильные платформы Windows и Lumia

Windows 10 Mobile — это версия Windows 10 для мобильных устройств с диагональю экрана не более 9 дюймов. ОС была выпущена в феврале 2015 г., ее особенностью стала возможность синхронизации контента с ПК, подключение устройства к большому экрану или использование его в качестве ПК, с мышью и клавиатурой, а также поддержка приложений UWP.

Несмотря на запуск собственной линейки Windows-смартфонов под брендом Lumia, купленным в 2013 г. у Nokia, общая доля Windows-смартфонов на рынке так и не достигла двузначных величин. Так, на пике популярности ОС на 99,6% новых устройств устанавливались Android или iOS. К моменту анонса о сворачивании развития ОС около 80% всех Windows-смартфонов использовали Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% работали под Windows 10 Mobile.

Окончание поддержки других продуктов Microsoft в 2019-2020

Microsoft также объявила о планах свернуть техническую поддержку ряда своих популярных продуктов в ближайшие два года.

Так, начиная с 9 июля 2019 г. прекращается поддержка SQL Server релизов 2008 и 2008 R2, а также Windows Server релизов 2008 и 2008 R2.

Начиная с 14 января 2020 г. завершается поддержка Exchange Server 2010, Windows 7 и Windows 7 for Embedded Systems.

Начиная с 13 октября 2020 г. завершается поддержка клиентской части Office 2010, SharePoint 2010, Project Server 2010, а также Windows Embedded Standard 7.