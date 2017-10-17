Microsoft готовит ПК на Windows 10 с процессорами от смартфона

Microsoft заканчивает работу над новым портативным ПК, в котором будут использованы чип Qualcomm Snapdragon, ОС Windows 10 и технология eSIM. Сотовые операторы согласны его продавать, но говорят, что изменение их сетей под eSIM займет три года.

Финальная стадия

Компания Microsoft завершает разработку портативного ПК, аппаратной основой которого является процессор Snapdragon от Qualcomm. ПК будет работать под управлением ОС Windows 10. Кроме того, в нем будет использоваться технология eSIM, которая обеспечит непрерывное подключение к интернету. В настоящий момент новинка находится на финальной стадии тестирования, а Microsoft и Qualcomm уже начали переговоры с сотовыми операторами насчет каналов продаж.

«Пространство ПК и телефона были в некотором роде параллельными вселенными в течение пары десятилетий», — отметил на саммите Qualcomm 4G/5G в Гонконге Пит Бернард (Pete Bernard), руководитель группы проектов Windows в Microsoft. Цель создания мобильного ПК — «объединить эти два мира», поясняет он. По словам Бернарда, под наблюдением Microsoft ежедневно работают уже «сотни» таких устройств, и основная задача сейчас — определиться с каналами продаж.

Qualcomm работает над тем, чтобы обеспечить новому ПК достаточную мощность аккумулятора, которой пользователю хватило бы на день работы. Одновременно идут переговоры с заинтересованными в сотрудничестве оригинальными производителями оборудования (OEM).

Проблема eSIM

Как пояснил Том Беннет (Tom Bennett), глава технологического подразделения британского сотового оператора BT, операторы готовы к сотрудничеству в вопросе распространения нового мобильного ПК, однако использование технологии eSIM потребует от них фундаментальных изменений в сетях.

Microsoft готовит к выпуску новый мобильный ПК на Windows 10 и с eSIM

«eSIM — это для операторов фундаментальное изменение способа управления пакетным обеспечением, поэтому вообще это дело трех лет — привести наши пакеты в такое состояние, чтобы мы смогли осуществлять обеспечение eSIM по вздуху», — сообщил Беннет. Тем не менее, он согласился, что удобство eSIM заключается в том, что она обеспечит ПК простую активацию.

Напомним, eSIM — это сокращение от embedded SIM, что означает «встроенная SIM». Она представляет собой модуль идентификации абонента, вмонтированный в само устройство, информация на который загружается удаленно.

Разработка нового ПК

В декабре 2016 г. Microsoft объявила, что ее ОС Windows 10 будет использоваться в устройствах, созданных на базе процессоров Qualcomm архитектуры ARM. Новый мобильный ПК планировалось выпустить с диагональю экрана в 6, 10 и 14 дюймов.

В мае 2017 г. Qualcomm подписала с Asus, Lenovo и HP соглашение, по которому они начали создание линейки ПК под управлением Windows на базе мобильного процессора Snapdragon 835. По договоренности, ПК должны были быть выполнены в мобильном формфакторе, в качестве ОС предполагалось использовать Windows 10.

По словам исполнительного вице-президента Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon) обычные переносные ПК, то есть ноутбуки, уже неприемлемы для потребителей. Они требуют «расстраивающего количества аксессуаров» и привязаны к источнику питания. Поэтому Qualcomm сделала ставку на то, что Asus, Lenovo и HP разработают какой-то новый форм-фактор мобильного ПК.

Небольшая величина Snapdragon 835 должна была позволить Asus, Lenovo и HP снабдить мобильные ПК более емкими аккумуляторами. Расход заряда планировалось снизить за счет энергоэффективности чипа. Поскольку процессор не нагревается во время работы до высоких температур, новый мобильный ПК не будет оборудован вентиляторами. Известно также, что новый ПК будет оснащен роутером 2х2 802.11ac MU-MIMO для связи по 4G/LTE и Wi-Fi.