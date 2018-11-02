Apple засекречивает статистику: Продажи iPhone перестали расти

Руководители Apple недовольны продажами смартфонов, планшетов и других продуктов компании. Apple приняла решение со следующего квартала не раскрывать статистику и отчитываться лишь о расходах и доходах.

Финансовый отчет

Компания Apple опубликовала подробный финансовый отчет о своей деятельности в III квартале 2018 г. В дополнение к данным о выручке и расходах она приложила сводную таблицу о продажах мобильной электроники.

Беглый анализ показывает, что статистика продаж практически идентична показателям III квартала 2017 г. СЕО Тим Кук (Tim Cook) и финдиректор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) заявили, что следующие финансовые отчеты компании сведения о продажах раскрывать не будут.

Конечно, доходы с продаж iPhone, iPad и MacBook обязательно будут учитываться в общей статистике, но вырученные суммы попадут в категорию «Доходы от устройств», без конкретики. Это лишит потребителей и аналитиков информации о том, насколько хорошо или, наоборот, плохо продаются те или иные гаджеты компании.

Apple берет пример с конкурентов и супермаркетов

Тим Кук и Лука Маэстри, комментируя отказ от публикации статистики, привели идентичные примеры с супермаркетами, заявив, что при оплате товара кассир не спрашивает, сколько единиц продукта находится в корзине. Однако этот пример нельзя назвать удачным, так как подсчет приобретаемого товара в реальном времени выводится на дисплей кассы.

Гендиректор Apple Тим Кук

Тогда СЕО Apple сослался на конкурентов – производителей смартфонов на Android. Эти компании уже давно не публикуют отчеты о количестве реализованных устройств, и это на самом деле так. Иными словами, в этом плане теперь Apple ориентируется на менее крупных и успешных конкурентов.

Успехи Apple в третьем квартале

Тем не менее, результаты деятельности Apple в III квартале 2018 г. впечатляют. Выручка компании выросла до $62,9 млрд – за год рост составил 20%. Прибыль достигла $14,1 млрд. Это самый высокий темп роста за последние три года, и он превзошел даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков.

Реализация смартфонов iPhone принесла Apple 59% от общей выручки. За год выручка от реализации выросла на 29%, однако данный факт не означает, что iPhone стали покупать активнее. На самом деле, за указанный период времени компания продала около 46,9 млн телефонов, всего на 589 тыс. больше, чем годом ранее – для корпорации таких масштабов прирост, мягко говоря, незначительный. Тем не менее, в некоторых странах объёмы продаж iPhone за год выросли более чем на 20%. Это относится, в частности, к Японии, Вьетнаму, Австралии, Швеции, Чили, Норвегии и Новой Зеландии.

Смарт-часы Apple, согласно статистике, тоже продаются весьма активно: рост выручки с их реализации составил 50%, и это еще без учета продаж четвертого поколения часов Series 4, представленного 12 сентября 2018 г. Мировая статистика гласит, что Apple Watch стали самыми популярными часами в мире, оставив далеко позади даже классические часы от известных брендов.

Секрет успеха Apple

Так как же у Apple получается наращивать выручку при таком скудном приросте продаж смартфонов? Секрет прост: Лука Маэстри отметил, что средняя цена реализации iPhone выросла с $618 до $793.

Другими словами, компания производит и продает меньше смартфонов, но их цена при этом выше, и в итоге это приносит компании прибыль.

Для сравнения, смартфон iPhone 5, вышедший в 2012 г. и буквально сегодня официально признанный Apple устаревшим, на момент старта продаж стоил в пределах $450. Новый же iPhone XS стоит $1000, а за флагман iPhone XS Max и вовсе просят $1100. В России цена последнего достигает 130 тыс. руб.

За шесть лет смартфоны Apple подорожали более чем в два раза. Да, они стали мощнее и качественнее, но, если за тем же iPhone 5 выстраивались очереди с ночевками перед дверями Apple Store, то очередей за смартфонами по $1000 уже не наблюдается. Падение спроса – это и есть та самая единственная причина, побудившая Apple скрывать статистику продаж.

Спрос на ноутбуки MacBook тоже упал, но если в случае со смартфонами Apple все же оказалась в плюсе по количеству проданных экземпляров, то с мобильными ПК у нее это не получилось. В III квартале 2018 г. было реализовано 5,299 млн макбуков на $7,411 млрд против 5,386 млн годом ранее на $7,17 млрд. Выручка, тем не менее, выросла, потому что, опять же, ноутбуки стали стоить немного дороже. Активнее всего лэптопы Apple продавались в Индии, странах Латинской Америки, регионе EMEA, Центральной и Восточной Европе.

Последствия падения продаж

Последствия спада спроса на свою продукцию Apple ощутила незамедлительно после публикации финансового отчета. Акционеры и инвесторы моментально отреагировали на предложенную статистику, и капитализация компании пусть и ненадолго, но все же упала ниже отметки в $1 трлн. Акции Apple подешевели на 7,3% до $206 за бумагу, после чего их стоимость незначительно подросла.