Google+ закрывается. Почему Google решила убить свою соцсеть?

Через семь лет после запуска Google приняла решение закрыть свою соцсеть Google+. Проект, так и не набравший стоящей популярности, добит утечками пользовательских данных, о которых руководство компании знало с весны, но помалкивало.

Конец Google+

Компания Google официально объявила о закрытии собственной соцсети Google+ в 2019 г. Согласно официальной версии, основной причиной закрытия проекта стали уязвимости, обнаруженные в процессе аудита соцсети и устраненные в марте 2018 г.

В тот же день, незадолго до официального заявления Google, деловой портал The Wall Street Journal ссылкой на свои источники и имеющиеся в распоряжении документы сообщил о том, что руководство компании знало о проблеме утечки сотен тысяч данных пользователей соцсети Google+ еще с весны, однако не обнародовало эту информацию ради сохранения репутации и нежелания внимания со стороны регуляторов.

Согласно информации WSJ, уязвимость обнаруженная и удаленная лишь несколько месяцев назад, существовала с 2015 г. За это время утечка могла затронуть порядка 500 тыс. записей пользовательских данных.

Участникам социальной сети предложено перенести свои данные и аккаунты на другие платформы до августа 2019 г., после чего пользовательская версия Google+ будет полностью закрыта. Дальнейшее функционирование соцсети предусмотрено только в рамках корпоративной платформы.

Другой, не менее важной причиной сворачивания Google+, также называют невысокую популярность соцсети. По данным компании, число зарегистрированных пользователей соцсети превышает 2 млрд пользователей, однако ежемесячная аудитория насчитывала не более 395 млн активных пользователей.

Дырявая сеть

«Мы закрываем Google+ для пользователей. В рамках нашего проекта Strobe Audit, запущенного в начале года, мы обнаружили ошибку в одном из API Google+. Ошибка обеспечивала приложениям доступ к полям профиля, доступным для пользовательского редактирования, но не отмеченным как общедоступные. Соцсеть будет закрыта до конца августа 2019 года», — написал Бен Смит (Ben Smith), вице-президент Google по разработке, в официальном блоге компании.

Из-за уязвимости Google+ в открытой доступ попали закрытые для публичного просмотра строки учетных записей пользователей, включая полное имя, адрес электронной почты, дата рождения, фотография профиля, место жительства, род занятий, семейное положение, пол и возраст, сообщили в компании.

Сообщества Google+ на разных платформах

Тем не менее, по данным Google, утечка затронула такие важные пользовательские данные, как переписку или номера телефонов из листа контактов.

По данным Google, благодаря сбою доступ к непубличным данным пользователей соцсети получили разработчики 438 приложений. Как подчеркивается в публикации The Wall Street Journal, внутренние документы Google подтверждают, что у компании нет свидетельств злоупотреблений персональными данными пользователей со стороны сторонних разработчиков.

Тем не менее, в издании утверждают, что Сундар Пичаи (Sundar Pichai), генеральный директор Google, знал о том, что подчиненные планировали скрывать информацию об уязвимости от общественности и властей.

Безопасность экосистемы Google: дальнейшие шаги

Столкнувшись со столь масштабными угрозами утечки пользовательских данных, в Google объявили о принятии масштабных мер по защите персональных данных. Планируется, что взамен просмотра всех запрошенных разрешений на одном экране, теперь в диалоговом окне приложения будет отображаться только единичное запрошенное разрешение.

Нынешние настройки доступа в аккаунте Google

В рамках кампании по повышению безопасности также планируется запуск более четких и детальных разрешений доступа к учетной записи Google. Также будет ограничен доступ приложений к журналам вызовов и SMS пользователей.

Планируемые настройки доступа в аккаунте Google

Компания намерена ограничить доступ сторонних приложений к персональным данным почтового клиента Gmail. Отныне такой доступ почтовым клиентам, службам резервного копирования и другому ПО будет предоставляться только после тщательной проверки безопасности.

Проект, который так и не выстрелил

В Google отметили, что Google+, проработавшая семь лет с момента ее преобразования в соцсеть из сервиса Google Profiles в 2011 г., так и не стала достаточно популярной, поскольку «длительность порядка 90% заходов в соцсеть составляет менее пяти секунд.

Для сравнения: ежемесячная аудитория Facebook впервые превысила 2 млрд пользователей летом 2017 г., аудитория Instagram достигла 1 млрд человек в июне 2018 г. Месячная аудитория WhatsApp к этому времени достигла 1,3 млрд пользователей, из них 1 млрд человек пользуются мессенджером ежедневно. Аудитория Twitter на начало 2018 г. составляла 336 млн человек.

Российская социальная сеть «Вконтакте», популярная преимущественно среди русскоязычных пользователей, по данным на август 2017 г. обладала среднесуточной аудиторией более 80 млн посетителей, с более 460 млн зарегистрированных аккаунтов.



Google пообещала представить подробную справку о способах выгрузки пользовательских данных из Google+ в ближайшие месяцы.