Google закрывает разработку мессенджеров, чтобы создать настоящего «убийцу» SMS

Google бросает все силы на создание Chat

Google работает над созданием технологии Chat, которая должна заменить службу коротких сообщений (SMS) на устройствах под управлением операционной системы Android. Корпорация приостанавливает разработку мессенджера Allo и направляет все освободившиеся ресурсы на доработку Android Messages – приложения для обмена сообщениями по стандарту RCS (Rich Communication Services). Об этом 20 апреля 2018 г. сообщило издание The Verge.

В данный момент Messages – самое популярное приложение для управления SMS, предустановленное на большинстве (за исключением гаджетов Samsung) устройств под управлением Android. Поэтому Google не видит смысла в создании новой программы. Вместо этого, компания выбрала совершенно иной подход: функциональность Chat будет интегрирована в Messages, а предоставлять сервис конечному пользователю будут операторы мобильной связи. Следует особо отметить тот факт, что Chat не предусматривает сквозного шифрования, поэтому передаваемые данные могут быть перехвачены киберпреступниками или выданы по требованию правоохранительных органов.

Как сообщает The Verge, по состоянию на апрель 2018 г. Google уже удалось достигнуть договоренности с 55 операторами, в числе которых есть и российские.

Внешний вид приложения Android Messages

Новый сервис скорее всего станет доступен большинству пользователей в недалеком будущем, хотя решающая роль в процессе внедрения технологии отведена операторам мобильной связи. По информации The Verge, Google настроена оптимистично и рассчитывает, что многие из операторов переключатся на новую технологию уже в этом году. Вероятно, в тарифных планах операторов Chat заменит услугу SMS, а пользователям придется платить за трафик, генерируемый Android Messages. В случае, если сообщение отправляется абоненту, у которого данное приложение не установлено, такое сообщение будет автоматически преобразовано и доставлено адресату в виде обычного SMS.



О других коммуникационных сервисах Google

Проблема удобства обмена сообщениями при помощи стандартных средств ОС Android назрела уже давно. В то время как владельцы гаджетов Apple успешно пользуются iMessage – сервисом, позволяющим отправлять/получать зашифрованные текстовые сообщения и фотографии через интернет – с 2011 г., пользователи Android вынуждены довольствоваться «зоопарком» приложений и сервисов Google, в конечном итоге все равно возвращаясь к старым но проверенным SMS.

В августе 2005 г. был запущен сервис Google Talk (также известен как Google Chat). Он основывался на протоколе XMPP и тесно интегрировался с Gmail. Октябрь 2008 г. ознаменовался релизом ОС Android со встроенной поддержкой Google Talk и SMS.

В 2009 г. был представлен сервис Wave, позволявший пользователям обмениваться сообщениями и совместно редактировать документы. Менее чем через год, Google объявила о прекращении поддержки сервиса из-за его непопулярности.

Спустя 2 года, в июне 2011 г., свет увидел Google+ – социальная сеть со встроенными мессенджерами Huddle и Hangouts, предназначенными для текстовых сообщений и групповых видеозвонков соответственно. Позднее Huddle переименуют в Messenger, что, впрочем, никак не скажется на его популярности.

В 2013 г. была представлена переработанная кроссплатформенная версия Hangouts. Новая версия заменила Google Talk в Gmail. Одновременно с этим, Google свернула разработку Talk и сфокусировалась на работе над Hangouts. К концу 2013 г. в Hangouts появилась долгожданная поддержка SMS, а к октябрю 2014 г. – поддержка VoIP (голосовая связь).

Google прекращает работу над мессенджером Allo

Несмотря на свою универсальность, приложение не пользовалось популярностью среди пользователей, поэтому в январе 2016 г. Messenger становится стандартным приложением для обмена SMS/MMS в Android.

Не обращая внимание на череду неудач, в мае 2016 г. Google представляет еще три новинки: Spaces – сервис для групповых дискуссий, отличавшийся интеграцией с остальными инструментами Google; Allo – мессенджер со встроенным виртуальным помощником Assistant; Duo – мобильное приложение для видеозвонков. Hangouts, по задумке Google, должен был стать решением для корпоративных клиентов за счет тесной интеграции с GSuite (пакет облачных приложений для совместной работы).

На сегодняшний день Google поддерживает в работоспособном состоянии целых шесть сервисов, так или иначе связанных с общением. Тем не менее, ни одному из них так и не удалось стать столь же популярным как, например, Facebook Messenger.