Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок

Google сообщил о закрытии сервиса сокращения URL-адресов goo.gl. Вместо него компания предлагает использовать «умные» ссылки Firebase Dynamic Links, способные работать с приложениями. Причина закрытия goo.gl — массовый переход пользователей, ищущих информацию в интернете, с обычных веб-страниц на приложения и мобильные устройства.

Конец goo.gl

Google сообщил, что закрывает свой сервис сокращения URL-адресов goo.gl, запущенный в 2009 г. Как поясняет компания, за прошедшие годы существенно изменились способы, которыми пользователи находят информацию в интернете — вместо веб-страниц теперь чаще используются приложения, мобильные устройства, домашние помощники и т. п.

Вместо goo.gl компания предлагает пользователям Firebase Dynamic Links (FDL) — «умные» URL-адреса, которые могут привести пользователя в любую локацию внутри iOS, Android или веб-приложения. Несмотря на закрытие goo.gl, все созданные с его помощью ссылки по-прежнему будут работать. Они не будут автоматически перенесены в Firebase, но пользователям предоставят возможность осуществить миграцию самостоятельно.

Сроки окончания работы

Новые и анонимные пользователи потеряют возможность создавать ссылки с помощью консоли goo.gl с 13 апреля 2018 г. Зарегистрированные пользователи, у которых уже есть созданные с помощью сервиса ссылки, смогут использовать функциональность goo.gl, включая менеджмент ссылок и аналитику, до 30 марта 2019 г. После этого сервис полностью прекратит работу, однако созданные с его помощью ссылки по-прежнему будут вести, куда вели.

Google закрывает свой сервис сокращения URL-адресов

Что касается разработчиков, то начиная с 30 мая 2018 г. ссылки смогут создавать только те из них, кто уже получил ранее доступ к URL Shortener API. Интерфейсы продолжат работать до 30 марта 2019 г., с их помощью можно будет осуществлять менеджмент ссылок. После этого API окончательно прекратят работу. В качестве альтернативы Google опять-таки предлагает FDL API. Firebase удобен для разработчиков тем, что предоставляет статистику — сколько кликов было совершено на ссылке, на каких типах устройств она отображалась и т. д.

Существующие альтернативы

Необходимость сократить URL-адрес может возникнуть по многим причинам. Например, короткий адрес удобнее использовать в сообщениях, где количество символов ограничено. Напомним, в соцсети Twitter это ограничение изначально составляло 140 символов. Поэтому сначала соцсеть автоматический сокращала URL с помощью сервиса TinyURL — первого подобного сервиса, запущенного в 2002 г. — а в 2009 г. перешла на bit.ly. В итоге Twitter создал собственную службу сокращения адресов t.co.

Также необходимость сократить URL может быть вызвана желанием скрыть какие-то данные, которые в нем отражены. Подобными сервисами часто пользуются порнографические и вредоносные ресурсы. Наконец, сокращение адреса уменьшает риск его искажения при копировании или записи на слух.

В своем сообщении Google сама рекомендует в качестве замены goo.gl такие сервисы сокращения ссылок как bit.ly и ow.ly. Ow.ly, созданный платформой HootSuite, требует регистрации, но позволяет создавать ссылки бесплатно. Популярный Bit.ly предоставляет возможности по категоризации, переименованию и кастомизации коротких адресов, отмечает издание на 9to5Google, а также позволяет использовать в коротких ссылках фирменные домены.