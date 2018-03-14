На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков

Разработчик отечественных микропроцессоров семейства «Мультикор» выпустил в продажу свой первый процессорный модуль (одноплатный компьютер), который промышленные заказчики могут использовать в качестве готового базового изделия для создания своих встраиваемых систем: промышленных компьютеров, тонких клиентов, систем защиты информации и пр.

Первый процессорный модуль «Элвиса»

Российская микроэлектронная компания НПЦ «Элвис» начала поставки своего процессорного модуля «Салют-ЭЛ24ПМ» на базе собственного процессора семейства «Мультикор» — 1892ВМ14Я. По сути этот модуль представляет собой одну из разновидностей одноплатных компьютеров промышленной компоновки, в которых процессор интегрирован с различными контроллерами и обладает набором интерфейсов ввода-вывода.

Подобный готовый модуль позволяет промышленным заказчикам существенно упростить разработку требующихся им конечных устройств. Представитель «Элвиса» Андрей Пименов назвал CNews в качестве основной сферы применения изделия так называемые встраиваемые системы: промышленные компьютеры, тонкие клиенты, системы защиты информации, оборудование видеоконференцсвязи, устройства промышленной автоматизации и пр.

«В каждой из указанных областей уже есть конкретные заказчики», — сообщил Пименов, не указав при этом конкретных названий компаний.

Как можно было заключить с его слов, «Салют-ЭЛ24ПМ» — это первый процессорный модуль «Элвиса». «Ранее для всех микросхем выпускались только отладочные модули для изучения их возможностей и макетирования», — рассказал он. При этом 1892ВМ14Я был выбран для использования в «Салюте» как самый ходовой процессор компании на открытом рынке.

На российском процессоре создан модуль для промышленных разработчиков

Сборка и испытания процессорного модуля осуществляются в России. Для изучения возможностей изделия и макетирования конечных устройств «Элвисом» также выпущен отладочный модуль «Салют-ЭЛ24ОМ».

Конкуренты и цена вопроса

Розничная цена модуля на данный момент составляет 50 тыс. руб., однако разработчики рассчитывают, что при серийных поставках она существенно снизится. «Близкие по функциональности зарубежные малопотребляющие промышленные модули стоят от $400 до $1 тыс. (в зависимости от исполнения», — говорит Пименов.

При этом он настаивает, что «Салют» не является аналогом или конкурентом Raspberry Pi (английский сверхкомпактный одноплатный компьютер) и прочих популярных среди радиолюбителей изделий.

Характеристики модуля

Помимо процессора 1892ВМ14Я «Салют» включает память DDR3L (два порта по 1 ГБ), энергонезависимую память NAND Flash (8 бит, 100 МГц, 4 ГБ, опционально до 8 ГБ), eMMC (32 ГБ, опционально до 64 ГБ), SPI Flash (4 МБ).

В списке высокоскоростных интерфейсов производитель перечисляет два порта USB 2.0, порт для Ethernet 10/100/1000, два порта SpaceWire. Изделие снабжено видеовходами MIPI CSI2 4 lanes (два порта) и TTL на 12 бит, а также видеовыходами MIPI DSI 4 lanes (мультиплексирован с портом CSI1) и TTL RGB на 24 бита.

Кроме того «Салют» имеет аудиовходы (линейный и для микрофона) и аудиовыходы (линейный и для наушников). Среди прочих интерфейсов указаны UART (четыре порта), I2C (три порта), SPI (два порта), I2S, MFBSP (LPORT, SPI, I2S, GPIO) с DMA, GPIO (до 116 портов), PWM (четыре канала), SDMMC, а также отладочный интерфейс JTAG.

Устройство загружается в режимах SDMMC, UART, NAND (опционально eMMC, Ethernet). Модуль рассчитан на питание в 3,3 В, его потребляемая мощность не превышает 5 Вт. «Салют» имеет размеры 60 х 60 х 5,5 мм.

Несколько слов о процессоре 1892ВМ14Я

Процессор 1892ВМ14Я выпускается с 2015 г. Непосредственное производство осуществляется на Тайване на фабрике TSMC по нормам 40 нм. «В России производство по таким технологическим нормам пока невозможно, — поясняет выбор компании Андрей Пименов. — При этом по классификации Минпромторга данный процессор подпадает под определение “российская микросхема второго уровня”. Второго — именно потому, что производится на зарубежной фабрике».

Изделие содержит двухядерный цетральный процессор Cortex-A9 с частотой до 816 МГц, цифровой сигнальный двухъядерный процессор ELcore-30M (с частотой до 672 МГц), графический процессор Mali-300 (250 млн. пикселей/с) и аппаратный ускоритель для сжатия изображений по стандарту JPEG. В нем использован видеокодек VELcore-01: Full HD (1920х1080), стерео-поток c частотой следования не менее 30 кадров/с.