Процессоры «Мультикор» получили статус российских микросхем 1 и 2 уровня

Министерство промышленности и торговли РФ выдало заключение о подтверждении производства на территории Российской Федерации процессоров «Мультикор» разработки НПЦ «Элвис» и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1892ВМ15АФ и 1892ВМ12АТ, статуса микросхем второго уровня – процессорам 1892ВМ14Я и 1892ВМ10Я.

Процессоры 1892ВМ10Я, 1892ВМ12АТ и 1892ВМ15АФ не содержат ни одного блока, лицензированного у сторонних компаний, и являются полностью российской разработкой.

Система на кристалле 1892ВМ14Я содержит стандартные лицензированные процессорные ядра ARM Cortex-A9, изготавливается по технологии 40 нм КМОП и является российской микросхемой второго уровня. Дополнительно в составе СнК содержатся два DSP-ядра ELcore-30M, графический процессор Mali-300, кодек H.264, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и большое количество встроенных портов ввода/вывода. Процессор имеет типовое энергопотребление от сотен мВт до 3 Вт.

Микросхема 1892ВМ15АФ также является системой на кристалле, включающей CPU MIPS32-совместимое ядро, два DSP-ядра ELcore-30M, аппаратные ускорители БПФ и сжатия JPEG. Микросхема разработана на базе собственной радиационно-стойкой библиотеки MK180RT и СФ-блоков платформы «МУЛЬТИКОР». Процессор предназначен для применения в радиоэлектронной аппаратуре космических аппаратов. Микросхема изготавливается в Зеленограде по технологии КМОП с топологическими размерами элементов 180 нм.