ТАСС переходит на «МойОфис»

ТАСС установил «МойОфис Стандартный» на рабочих местах своего административного аппарата. Далее информагентство рассмотрит возможность внедрения облачных решений того же разработчика для совместной работы с документами.

«МойОфис» в ТАСС

Информационное агентство ТАСС установило на первые рабочие места в своем центральном административном аппарате российский офисный пакет «МойОфис Стандартный», разработанный компанией «Новые облачные технологии». Пакет содержит средства работы с документами, почтой, календарями и контактами. В нем реализован свободный набор шрифтов XO_Fonts того же разработчика, который позволяет оформлять документы согласно требованиям Росархива и ГОСТа.

Внедрению пакета «МойОфис Стандартный» предшествовали девять месяцев пилотных проектов с использованием продуктов серии «МойОфис», проведенных департаментом информационных технологий ТАСС. По словам гендиректора компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, с ТАСС, как и с другими клиентами, было подписано соглашение о тестировании. Тестирование охватывает «несколько сотен рабочих мест», и только потом происходит покупка лицензии.

По словам Комиссарова, особенности функционала и сертификации продуктов «МойОфис» делают их пригодными для «работы крупных корпоративных и государственных структур, в том числе с большим потоком обрабатываемых документов, как, например, в ТАСС».

Напомним, средства защиты от несанкционированного доступа программных продуктов «МойОфис» успешно прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям по информационной безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

План импортозамещения

ТАСС сообщает, что это первое отечественное программное решение, внедренное в информагентстве, и что это только начало запланированной программы импортозамещения ПО. В частности, в ближайшем будущем информагентство рассмотрит возможность установки защищенных облачных версий «МойОфис», в которых присутствуют средства совместного редактирования и коммуникации в процессе создания документов.

Информационное агентство ТАСС приступило к реализации плана по импортозамещению ПО

По словам генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, внедрение состоялось в рамках выполнения плана перехода на российский софт, утвержденного Минкомсвязи. Мотивирующими факторами послужили желание повысить безопасность данных и укрепить независимость информагентства от «некоммерческих рисков».

Внедрения пакета «МойОфис»

Из последних внедрений продуктов «МойОфис» можно упомянуть пилотное внедрение «МойОфис Почта» в дочерней структуре ООО «Газпром бурение» в октябре 2017 г. Ранее, в октябре 2016 г. компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) подписала соглашение об интеграции продуктов «МойОфис» в своей системы. В том же месяце «Новые облачные технологии» заключили соглашение о пилотном проекте с ПАО «Россетти». В августе 2016 г. началось пилотное внедрение «МойОфис» в школах Татарстана.

В марте 2016 г. было заключено партнерское соглашение о предустановке офисного пакета на компьютеры производителя iRU. В декабре 2015 г. состоялось первое коммерческое внедрение пакета «МойОфис Профессиональный» в компании «Свид-Мобиль», которая является официальным дистрибьютором Volvo в Санкт-Петербурге.

Что такое «Новые облачные технологии»

«Новые облачные технологии» позиционируются как вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.

В проекте занято несколько сотен программистов в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.

На данный момент, по данным ЕГРЮЛ, состав учредителей «Новых облачных технологий» насчитывает 11 позиций. Андрей Чеглаков владеет долей в 40,7%, Алексею Кирсанову, Виталию Кривенко и Александру Давидану принадлежит по 10% акций, гендиректор компании Дмитрий Комиссаров является держателем 6% акций, по 5% принадлежит ООО «Интеркорп» и Александру Тимченко. Также в состав учредителей входят Томас Хендель, владеющий долей в 4,5%, Алексей Доброхотов и Василий Цуприк, которым принадлежит по 3,5 %, и Маттиас Варниг, у которого на руках находится 1,8% акций.