Huawei выпустила дешевый смартфон с дисплеем 18:9

Смартфон Honor 7X в металлическом корпусе с флагманским «безрамочным» экраном FHD+ и сдвоенной основной камерой уже доступен российским покупателям.

Баланс дизайна, цены и возможностей

Huawei Consumer Business Group, владеющая брендом Honor, провела в Лондоне официальную презентацию нового смартфона серии Х – Honor 7X. Новинка получила безрамочный экран, металлический корпус, емкий аккумулятор и множество других полезных функций.

Honor 7X — первый смартфон бренда с 5,93-дюймовым экраном Honor FullView, занимающим почти всю переднюю поверхность. Смартфон также получил двойную основную камеру, 8-ядерный процессор и прочный корпус.

Президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) отметил: «Honor 7X — лучший выбор для тех, кто желает получить смартфон с полным набором современных функций, безрамочным экраном и при этом хочет сэкономить. Как и другие модели Honor, новый смартфон отличается высокой надежностью, ведь он прошел самое тщательное лабораторное тестирование качества сборки и комплектующих. Только тест на падение выполняется 4800 раз. Пользователи могут быть абсолютно уверены, что Honor 7X — это лучшее соотношение цены и функциональности при неизменно высоком качестве каждой детали».

Технические подробности

Смартфон Honor 7X выполнен в металлическом корпусе с закругленной металлической рамкой, и обладает габаритами 156,5 × 75,3 × 7,6 мм при весе 165 г. Аппарат оснащен 5,93-дюймовым дисплеем на базе матрицы LTPS/a-si с разрешением FHD+ (2160x1080 пикселей), плотностью 407 пикселей на дюйм и соотношением сторон 18:9 (2:1).

Дизайн смартфона Honor 7X

Экран формата 18:9 открывает дополнительные возможности любителям видеоигр и удобен для просмотра широкоэкранных кинофильмов с форматом кадра 21:9. Смартфон также поддерживает функцию разделения экрана, позволяющую одним нажатием выводить на экран два приложения одновременно.

Смартфон оснащен двумя слотами под SIM-карты формата Nano, работающими попеременно, и поддерживает мобильные сети LTE (полностью совместим с операторами МТС, «Мегафон», «Билайн», Теле2 и Yota). Совмещенный со второй сим-картой кардридер поддерживает флеш-карты формата microSD емкостью до 256 ГБ.

Конструкция смартфона Honor 7X

Смартфон Honor 7X построен на базе 8-ядерного процессора Kirin 659 (4 х Cortex A53 2,36 ГГц, 4 х Cortex A53 1,7 ГГц), оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат работает под управлением Android 7.0 с фирменной пользовательской оболочкой EMUI5.1, призванной оптимизировать распределение ресурсов в различных режимах.

Основная сдвоенная камера Honor 7X

Смартфон Honor 7X оснащен двойной основной камерой на базе 16 МП и 2 МП модулей, позволяющих повысить детализацию при съемке портретов и других сюжетов, включая ночную съемку. Фазовая технология фокусировки (PDAF) с новейшим алгоритмом обеспечивает настройку резкости за 0,18 с, поддерживается широкий диапазон диафрагмы: F/0.95–F/16 и запись видео 1920×1080 пикселей.

Фронтальная 8 МП камера также позволяет записывать видео с качеством до 1920x1080 пикселей.

Проводные интерфейсы смартфона Honor 7X

Смартфон Honor 7X оснащен батареей емкостью 3340 мАч. Благодаря фирменной технологии энергосбережения и режиму Ultra Power Saving Mode пользователь может посмотреть сезон любимого сериала или прослушать 91 час музыкальных треков без подзарядки смартфона.

Смартфон Honor 7X в корпусе синего цвета

Список поддерживаемых смартфоном интерфейсов включает Wi-Fi 802.11b/g/n/, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 и Micro-USB (USB 2.0). Аппарат оснащен датчиками освещенности, приближения, G-sensor, компасом, сканером отпечатка пальца и GPS/A-GPS/ГЛОНАСС.

Доступность и цена

Смартфон Honor 7X уже доступен в официальном интернет магазине компании и магазинах партнеров. Рекомендованная розничная цена новинки установлена на уровне 17 990 руб.

Варианты цветового исполнения смартфона Honor 7X

В России смартфон будет доступен в золотистом, синем и черном цветах корпуса. В новом красном цвете смартфон Honor 7X поступит в продажу несколько позднее.