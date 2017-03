У «Мегафона» на треть упала чистая прибыль

Финансовые результаты

Федеральный оператор связи «Мегафон» представил отчет за IV финансовый квартал и весь 2016 год. Общая консолидированная выручка компании за IV кв. 2016 г. составила 81,3 млрд руб., что на 0,8% хуже показателей за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2016 г. выручка «Мегафона» составила 316,3 млрд руб., что на 0,9% превышает показатель 2015 г. В эту сумму входит мобильная выручка в размере 263,6 млрд руб. (2,4% падение к показателям за 2015 г.), выручка от мобильной передачи данных в размере 84,4 млрд руб. (5,7% рост по сравнению с прошлым годом), выручка от фиксированной связи в размере 25,7 млрд руб. (9,5% годовой прирост) и выручка от продажи оборудования в размере 27,0 млрд руб. (35,5% прирост к 2015 г.). Доля передачи данных в общей выручке составила в годовом исчислении 26,7%, что на 1,20 п.п. лучше, чем в 2015 г.

Чистая прибыль «Мегафона» за 2016 г. составила 25,5 млрд руб., что на 34,7% меньше чем годом ранее. Рентабельность чистой прибыли за год составила 8,1%, что хуже на 4,40 п.п. чем за 2015 г.

Скорректированная OIBDA и рентабельность по скорректированной OIBDA остались в рамках прогнозных показателей. Некоторое снижение показателей стало следствием роста себестоимости из-за перераспределения структуры выручки и увеличения веса низкомаржинальных сегментов, роста пакетных тарифов, увеличения расходов на дилерскую комиссию.

Снижение свободного денежного потока за год на 12,8% до 46,9 млрд руб. стало результатом снижения операционного денежного потока. Увеличение объема чистого долга на 8,9% до 196,8 млрд руб. стало, в первую очередь, следствием выплаты дивидендов в декабре 2016 года.

Снижение чистой прибыли в «Мегафоне» связывают с ростом себестоимости услуг, расходов на дилерские комиссии, увеличением расходов на амортизацию и аренду в результате продолжающегося расширения сети и роста инфляции, а также более высокими затратами на аренду офисов.

Помимо небольшого роста консолидированной выручки, достигнутого за счет роста выручки от мобильной передачи данных, услуг фиксированной связи и выручки от продажи оборудования и аксессуаров, «Мегафон» также отмечает в финансовом отчете выполнение прогнозов по основным финансовым показателям, при этом план развития сети был выполнен с меньшими затратами. Рост выручки от мобильной передачи данных продолжился, но его темпы уменьшились из-за перехода большего количества абонентов на пакетные тарифы. Небольшое снижение мобильной выручки по итогам года стало результатом увеличившейся конкуренции на рынке.

Результаты работы «Мегафона» в 2016 г.

Выручка от продажи оборудования выросла в результате спроса на более дорогие устройства премиального класса, продвигаемые вместе с пакетными предложениями оператора. Средняя стоимость телефонов, продаваемых в салонах «Мегафон Ритейл» в IV кв. 2016 г. выросла на 85% по сравнению с прошлым годом и составила 4323 руб.

Существенный рост выручки от продажи оборудования вместе с хорошими результатами фиксированного бизнеса в течение года компенсировали снижение мобильной выручки и позволили показать рост консолидированной выручки.

«Мегафон» сохранил уровень дивидендов. По итогам 2016 г. акционеры компании заработают не меньше, чем в прошлом году, сказано в отчете. В течение 2016 утверждены дивиденды суммарным объемом 50 млрд руб. или 80,63 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует уровню выплат 2015 года.

Выполнение плана строительства с меньшими затратами (65,6 млрд руб., на 6,5% меньше чем в 2015 г.) достигнуто за счет равномерного распределения CAPEX в течение всего года, а также за счет выбора оптимальных решений.

Абонентская база

Абонентская база оператора за 2016 год увеличилась на 1,1% и составила 75,625 млн абонентов. Все больше клиентов переходят на цифровые сервисы, отмечают в «Мегафоне», главным образом, за счет появления новых сервисов, таких как «МегаФон ТВ», «банковская карта» и т.п.

Проникновение интернет-устройств в сети также увеличивается. Количество абонентов передачи данных оператора за год выросло на 5,8% до 31,031 млн абонентов. За год число абонентов в сети оператора с устройствами поколения 4G увеличилось на 29,6% и достигло 10,2 млн пользователей. В компании называют это результатом выгодных акций и широкого ассортимента доступных смартфонов и планшетов в рознице.

Инфраструктурные достижения

По итогам 2016 г. в «Мегафоне» отмечают выполнение плана по развитию сети. В настоящее время сеть 4G «Мегафона» 82 федеральных округа, более 1000 городов и 15 городов-миллионников.

По данным Роскомнадзора, «Мегафон» является лидером среди телекоммуникационных операторов по общему количеству базовых станций, в том числе, поколения 4G.

Также за год «Мегафоном» была увеличена длина магистральной сети, внедрен комплекс решений для обеспечения высокого качества связи и развернута более мощная инфраструктурная база для дальнейшего развития новых инфокоммуникационных сервисов.

Крупные события в компании в 2016 г.

В апреле 2016 г. «Мегафон» получил в залог половину акций кипрской офшорной компании Strafor Commercial, через которую предприниматель Олег Малис владеет контрольным пакетом сети «Связной». Залог был предоставлен в рамках обеспечения по кредиту на $43,8 млн.

В августе 2016 г. «Мегафон» объявил о выпуске собственной банковской карты на базе MasterCard, ключевая особенность которой – привязка к счету мобильного телефона. Пополняя мобильный телефон, деньги автоматически оказываются на счете карты. Оператор утверждает, что он предложил такую возможность первым в мире. Картой можно оплачивать товары и услуги везде, где принимается MasterCard, в том числе и в интернете, а также снимать с нее наличные в банкомате. Кроме того, карта поддерживает технологию беспроводных платежей NFC.

Банковская карта «Мегафон» на базе MasterCard

В сентябре 2016 г. в рамках V международного бизнес-саммита «Мегафон» совместно с Nokia продемонстрировал работу сотовой сети сети пятого поколения (5G) со скоростью передачи данных 4,94 Гбит/с. Это стало возможным благодаря тому, что еще в 2015 г. «Мегафон» первым из российских операторов договорился с Huawei о совместных исследованиях в области развития 5G.

В самом конце года «Мегафон» сообщил сделке по приобретению контрольного пакета акций холдинга Mail.ru Group в размере 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций Mail.ru Group. В совокупности «Мегафон» стал владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Продавцами выступили структуры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance Limited, входящие в подконтрольную Алишеру Усманову группу USM. Эта же группа контролирует и сам «Мегафон». Сумма сделки составила $640 млн, плюс, через год после ее завершения «Мегафон» доплатит еще $100 млн.

Необходимость приобретения Mail.ru Group в «Мегафоне» объясняют тем, что в настоящее время российский рынок мобильной связи столкнулся с «нулевым ростом». Средняя выручка на одного абонента падает, а конкуренция за высокодоходных абонентов усиливается. В этой связи «Мегафон» намерен сделать ставку на «цифровых» пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru Group предоставит оператору «естественную» возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.