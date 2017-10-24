Oracle предлагает предприятиям «умных ботов» для взаимодействии с клиентами и сотрудниками

Oracle анонсировала значительное обновление платформы Oracle Mobile Cloud, в котором реализованы возможности «умных чат-ботов» с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Расширяя лидирующее мобильное портфолио Oracle Cloud Platform, новые возможности предоставляют организациям многоканальную платформу, глубокую аналитику, которая может объединять важный опыт ключевых клиентов при использовании ботов, мобильных и веб-приложений, а также средства упрощенной разработки ботов. С помощью этих мощных инструментов предприятия могут лучше взаимодействовать со своими заказчиками, клиентами и сотрудниками посредством самых популярных сегодня платформ обмена сообщениями.

В быстроразвивающейся мобильной экономике предприятия ищут «умные» и персонализированные способы взаимодействия с клиентами через мобильные устройства. Согласно оценкам, в мире используются приблизительно 5 миллиардов мобильных телефонов. Корпорация Oracle помогает предприятиям удовлетворять растущий спрос клиентов, предоставляя возможности эффективно создавать, интегрировать и защищать надежные мобильные сервисы.

«По мере того, как поведение пользователей быстро переориентируется на мобильные платформы и платформы обмена сообщениями, предприятиям становится критически важно поддерживать предпочитаемые каналы коммуникаций, - отметил Амит Завери, старший вице-президент по разработке продуктов Oracle Cloud Platform. - Используя Oracle Mobile Cloud, предприятия смогут продолжать развитие и укрепление отношений с пользователями, даже если они перейдут от веб-сайтов и традиционных мобильных приложений к новым каналам обмена сообщениями».

Обновленная платформа Oracle Mobile Cloud задействует мощную основу в виде искусственного интеллекта, включающую механизмы машинного обучения, когнитивные и информационные сервисы, диалоговые и контекстные средства, возможности глубокого обучения, что позволяет предприятиям разрабатывать приложения, которые могут автоматизировать диалоги, в большей степени вовлекающие участников в беседу. Например, для определения целей запросов конечных пользователей «умные боты» Oracle используют механизмы естественных языков (Natural Language Understanding, NLU), основанные на технологиях глубокого обучения. Такой бот может помочь компаниям обрабатывать диалоги, интегрировать их с существующими данными бизнес-приложений и автоматически реагировать на обращения.

Корпорация Oracle также упростила предприятиям разработку ботов с помощью низкоуровневого инструмента программирования Bot Builder. Это средство обеспечивает централизованное проектирование и обучение NLU-моделей, разработку блок-схем диалога, а также настройку интеграции каналов и корпоративных данных. Bot Builder позволяет разработчикам тестировать и развертывать боты, используя доступные возможности управления их жизненным циклом. Кроме того, в комплект также входит мощная аналитика клиентского опыта, которая предлагает глубокую информацию об использовании и эффективности мобильных ботов для устранения неполадок и персонализации взаимодействия с конечными пользователями.

«Умные боты» Oracle могут поддерживать многие из самых популярных в настоящее время каналов взаимодействия, включая клиентов обмена сообщениями Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack и цифровые голосовые помощники, таких как Amazon Echo, Amazon Dot и GoogleHome. Кроме того, «умные боты» Oracle предоставляют собственный SDK для JavaScript и SDK для расширения мобильных и веб-приложений с поддержкой чата и голосового общения с Apple Siri, GoogleVoice и Microsoft Cortana.

«Использование Oracle Mobile Cloud действительно помогло нам привлечь больше клиентов и партнеров, - сказал Райан Клозе, генеральный менеджер по технологиям и инновациям компании National Pharmacies. - Наш ранний доступ к новым функциям «умных ботов» оказался крайне полезным, поскольку предоставил канал для диалога, который является скорее человеческим общением с нашими клиентами, чем просто бизнес-процессом».

«Являясь лидером в сфере авиационного послепродажного обслуживания, мы постоянно ищем способы облегчить работу с информацией и сделать ее более доступной для авиационной отрасли, - сказал Кевин Ларсон, главный информационный директор AAR. - Мы считаем, что «умные боты» Oracle - очень перспективный новый канал для взаимодействия с нашими сотрудниками и клиентами, который будет дополнять уже имеющиеся решения на базе веб и мобильных устройств, чтобы предоставить нашим пользователям возможность получения нужной информации в нужное время, будь то авиакомпания или руководители AAR, покупатели, авиационные техники или работники склада».

Дополнительные возможности нового корпоративного облачного решения Oracle Mobile Cloud Enterprise включают в себя: интеграцию в масштабе предприятия, которая позволяет клиентам предоставляет конечным пользователям широкие возможности для доступа к хранящимся на серверах данным, идентификаторам пользователей и транзакционным системам; доступ к ключевой аналитике, позволяющей предприятиям определять проблемные области, воронки продаж и анализировать путь пользователя; связки «бот-человек» для эффективной переадресации запроса на людей или на внешние системы с сохранением контекста и возврата обратно к возможностям бота по мере необходимости; полностью интегрированное управление жизненным циклом, включая разработку, тестирование, контроль версий и интеграцию с процессами непрерывной интеграции и доставки (Continuous Integration, Continuous Deployment, CI/CD); непрерывное улучшение продукта, обеспечивающее быстрое улучшения обслуживания, а также доступ к обновленному движку ИИ и микросервисам; полную гибкость для клиентов с возможностью выбирать каналы, проектировать диалоги, интегрировать сервисыс серверными системами, выбирать модели обучения и управление бизнес-логикой.

В сочетании с возможностями Oracle Cloud, корпоративная платформа Oracle Mobile Cloud Enterprise представляет собой полное, комплексное решение по более низкой цене, которое упрощает работу и предоставляет доступ к широкому спектру лидирующих сервисов SaaS, PaaS и IaaS.