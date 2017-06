NetApp представила новые решения для гибридного облака

NetApp анонсировала перспективную инновацию: новые предложения для гибридного облака, которые дают заказчикам беспрецедентные возможности использования данных для получения конкурентного преимущества.

Линейка решений и сервисов компании в рамках концепции Data Fabric пополнилась первой в отрасли гиперконвергентной инфраструктурой (HCI) корпоративного уровня (будет доступно на территории РФ позже), новыми моделями оплаты по мере потребления, улучшенными возможностями решений all flash и предложениями в сфере гибридного облака, которые упрощают передвижение данных между различными видами облаков.

Цифровая трансформация сегодня стоит на повестке дня крупнейших мировых компаний, они ищут возможности для оптимизации использования самого ценного из своих ресурсов — данных. Распространенной проблемой организаций является нехватка времени, опыта и средств, однако также имеет место взрывное увеличение объемов данных, которые стали гораздо более распределенными, динамичными и разнообразными.

Инновации NetApp в области гибридного облака дают заказчикам возможность преодолевать барьеры на пути трансформации и помогают объединять данные в самых разнообразных облачных и локальных средах. Когда в основе трансформации лежит работа с данными, организации получают возможность увеличить число точек соприкосновения с заказчиками, интенсифицировать инновации и оптимизировать рабочие процессы.

«Организации, понимающие, как использовать свои данные максимально эффективно, получат от цифровой трансформации гораздо большее конкурентное преимущество в кратчайшие сроки, — сказал Саймон Робинсон (Simon Robinson), вице-президент по исследовательской работе в компании 451 Research. — Чтобы добиться успеха, заказчики должны изменить свое отношение к управлению данными, избавиться от разрозненных хранилищ данных и искать концепции, которые объединили бы данные независимо от их местонахождения. Ассортимент NetApp пополнился решением HCI, также расширены возможности работы с гибридным облаком. Все это предоставляет средства для максимального повышения значимости данных независимо от их расположения и создания новых ценностей в масштабе организации».

«Лидирующие в своих отраслях организации признают, что использование всего потенциала их данных жизненно важно для эффективного цифрового преобразования и создания долговременного конкурентного преимущества, — отметил Джордж Куриан (George Kurian), генеральный директор NetApp. — Используя свои уникальные возможности, NetApp помогает заказчикам объединять различные виды данных для достижения успеха в цифровую эпоху. Сегодняшний анонс решения корпоративного уровня HCI (будет доступно на территории РФ позже) вместе с новым программным обеспечением и сервисами для гибридного облака позволил нам расширить нашу архитектуру Data Fabric и укрепить ведущие позиции в предоставлении сервисов для гибридных сред, которые упрощают управление приложениями и данными как в облаке, так и локально».

«Datalink помогает заказчикам оптимизировать распределение нагрузок приложений между платформами с целью извлечения наибольшей выгоды для своего бизнеса. Мы уже давно установили партнерские отношения с NetApp благодаря общности взглядов на управление данными как основу локальных, гибридных и облачных платформ, использующих концепцию Data Fabric от NetApp, — сказал директор по архитектурам Datalink (Insight) Джейсон Андерсон (Jason Anderson). — Система SolidFire, лежащая в основе NetApp HCI, отлично зарекомендовала себя в лабораторных испытаниях и во множестве реализованных сценариев развертывания у заказчиков, продемонстрировав стабильность, масштабируемость, производительность и гарантированное качество обслуживания, необходимые для эффективной платформы HCI корпоративного класса. Мы очень рады выходу NetApp на рынок HCI (на территории РФ будет доступно позже) и с нетерпением ожидаем применения NetApp HCI в качестве средства ускорения процессов преобразования и оптимизации ИТ-среды для достижения стоящих перед нами целей».

NetApp HCI (на территории РФ будет доступно позже) — это решение для гиперконвергентной инфраструктуры корпоративного уровня: с NetApp HCI заказчики могут преодолеть ограничения HCI первого поколения. Это решение раскрывает все возможности HCI, позволяя заказчикам запускать множество приложений с гарантированной производительностью и преимуществами непревзойденной гибкости, масштабируемости, автоматизации и интеграции. Используя NetApp HCI, организации могут полностью раскрыть потенциал своей инфраструктуры благодаря упрощению управления и независимого масштабирования вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных. NetApp HCI интегрируется решениями других производителей, таких как Commvault, Intel, MongoDB Enterprise, Veeam, VMware.

Программно-определяемая СХД (SDS) ONTAP Select, оптимизированная для новых сценариев использования: добавлены новые функции в NetApp ONTAP Select — ПО SDS, которое позволяет воспользоваться преимуществами апробированной платформы управления данными NetApp на недорогих серверах. Новое решение для удаленных офисов и филиалов учитывает ограничения по размерам и стоимости, характерные для удаленных офисов и неблагоприятных условий эксплуатации, благодаря двух-узловой конфигурации с высоким уровнем готовности и расширенной поддержке лицензий VMware vSphere. Помимо этого, заказчики могут развертывать сервисы корпоративных NAS в разнообразных средах хранения данных, включая VMware vSAN, с внешними массивами СХД, а также при развертывании новой системы NetApp HCI. ONTAP Select также доступна в инфраструктуре IBM Bluemix в качестве сервиса для облачного решения. Заказчикам ONTAP Select предоставляется 90-дневный период пробной эксплуатации.

OnCommand Insight (OCI) добавляет новые функции для облегчения миграции в гибридное облако: передовое ПО OCI предоставляет возможности мониторинга и аналитики гибридной ИТ-инфраструктуры в рамках концепции Data Fabric. Это комплексное решение для организаций, переходящих на облачные системы для управления и совершенствования своей многоплатформенной гибридной инфраструктуры. OCI ускоряет поиск и устранение неполадок, повышает прозрачность затрат, оптимизирует использование ресурсов, прогнозирование мощностей и производительности. Обладая информацией о ресурсах, потребляемых приложениями на объекте, заказчики могут планировать миграцию в облако и затем отслеживать данные о производительности и мощности этих приложений после их размещения в облаке.

Новое ПО NetApp ONTAP повышает производительность и эффективность систем all flash и оптимизирует перемещение данных в облаке для модернизации рабочих процессов: лучшее в отрасли программное обеспечение для управления данными выводит на новый уровень производительность, эффективность и облачные возможности массивов NetApp All Flash FAS(AFF), которые являются самыми быстрыми и наиболее тесно интегрированными в облако all flash массивами в мире. Функция FabricPool, продемонстрированная на конференции Insight-2016, обеспечивает автоматическое и транспарентное многоуровневое хранение неактивных данных в облаке, дополнительно оптимизируя локальное флэш-хранилище и снижая общие затраты на хранение данных на 40%. Расширенная поточная дедупликация в нескольких пулах хранения данных повышает эффективность на 30% благодаря использованию ведущих технологий снижения объемов данных от NetApp. Новые элементы управления производительностью, в том числе гарантированный минимум обслуживания и интеллектуальное размещение данных, обеспечивают единообразную производительность критически важных для бизнеса приложений.

Лучшая в отрасли программа поддержки NextCredit Program, ориентированная на будущее: NetApp представляет NextCredit, самую гибкую в отрасли программу кредитования будущих покупок. Заказчики, которые приобретут соответствующие модели AFF серии A вместе с сопутствующими программами обслуживания, при выполнении условий продления получат гибкий кредит на фиксированную сумму в долларах на приобретение продуктов NetApp в будущем. Такие кредиты позволяют заказчикам модернизировать или создавать решения на основе Data Fabric с использованием новых технологий и возможностей, включая облачные системы и решения SaaS, по мере их появления на рынке. Их можно использовать различными способами, от модернизации контроллеров AFF до создания новых узлов в кластере Data Fabric и приобретения лицензий ONTAP Cloud для беспроблемного подключения к ресурсам публичного облака.

NetApp HCI (на территории РФ будет доступно позже) представляет собой первое решение в области гиперконвергированной инфраструктуры корпоративного уровня: вычисления, хранение данных и работа в сети осуществляются с помощью гибких, масштабируемых, легких в управлении 4-узловых блоков. Это решение на базе all flash СХД SolidFire обеспечивает гарантированную производительность, автоматизацию и высокую интегрированную эффективность, репликацию, защиту данных и сервисы с высокой степенью готовности.

Заказчики могут выполнять развертывание NetApp HCI в масштабах всего ЦОД. Решение можно ввести в действие менее чем за 30 минут и устранить более 90% традиционных проблем, связанных с производительностью. Подключаемый модуль VMware vCenter предоставляет полный контроль над всей инфраструктурой через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Вывод NetApp HCI на массовый рынок запланирован на четвертый квартал 2017 года (на территории РФ этот продукт будет доступен позже). Компания предоставила ознакомительный доступ к новинкам NetApp HCI технологическим партнерам, которые будут использовать данное решение.

Ральф Нимергуд (Ralph Nimergood), вице-президент компании Commvault по альянсам и работе с партнерами, отметил: «Мы рады совпадению наших с NetApp взглядов на поддержку заказчиков в деле преобразования и предоставления гибридных ИТ-сервисов их компаниям и клиентам с использованием анонсированного сегодня решения NetApp HCI. Интеграция с использованием NetApp HCI указывает заказчикам четкое направление для ускорения развертывания и реализации потенциальной ценности их главного стратегического актива — данных. Мы с нетерпением ожидаем начала поддержки NetApp HCI после вывода этого решения на рынок, используя для этого нашу платформу Commvault Data Platform; заказчики могут быть спокойны: их данные надежно защищены, доступны и готовы к использованию в любом месте и в любое время — как в облаке, так и на локальных объектах».

Дженнифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler), старший директор Intel Corporation по ЦОД и продуктам для хранения данных, отметила: «Intel и NetApp демонстрируют приверженность корпоративным вычислениям и стремление помогать заказчикам находить и без проблем разворачивать решения на основе процессоров Intel Xeon и сетевых технологий, помогающих добиться успеха в будущем, основанном на данных. Разработанная нами технологическая платформа — это наш вклад в новое решение NetApp HCI корпоративного уровня, она поможет организациям надежнее гарантировать качество обслуживания. Мы ожидаем, что NetApp HCI создаст возможности, о которых заказчики даже не подозревали, открыв путь к масштабируемым развертываниям гибридного облака в процессе трансформации их центров обработки данных».

Алан Ччабра (Alan Chhabra), вице-президент MongoDB по глобальному партнерству, сказал: «MongoDB – это одна из самых популярных баз данных, которые используют инноваторы для создания критически важных приложений и развития своих гигантских идей. NetApp HCI предлагает преимущества гиперконвергентной инфраструктуры промышленного масштаба и открывает для пользователей новый подход к объединению традиционных и передовых приложений. Мы рады, что MongoDB Enterprise будет частью этой новой инновационной волны в области управления данными».

Энди Вандевельд (Andy Vandeveld), вице-президент Veeam по глобальным альянсам, сказал: «Пользователи — дома, на работе или на учебе — хотят избежать каких бы то ни было проблем в цифровой среде, и на меньшее они не согласны. Предприятиям необходимо по-новому взглянуть на свои ИТ-стратегии и модели обслуживания, при этом готовность выходит на первое место по значимости. Мы рады возможности укрепить сотрудничество с NetApp благодаря появлению решения NetApp HCI. Наши возможности по обеспечению готовности в сочетании с новым классом HCI корпоративного уровня позволят нашим заказчикам удовлетворять растущие потребности по снижению рисков, экономии времени и резкому сокращению капитальных и эксплуатационных затрат, при этом неизменно помогая достигать их текущих и будущих деловых целей».

Марк Ломейер (Mark Lohmeyer), вице-президент VMware по продуктам, подразделение облачных платформ, отметил: «На протяжении 15 лет VMware и NetApp сотрудничают в сфере новых возможностей модернизации ЦОД и облегчения использования предприятиями всего потенциала своей инфраструктуры. Новое решение NetApp HCI построено на основе этого прочного партнерства, что помогло заказчикам обеих компаний достигнуть различных целей — от продвижения визуализации до прохождения пути к программно-определяемым центрам обработки данных и гибридному облаку. Решение NetApp будет интегрировано с VMware vSphere, что позволит многим нашим общим заказчикам продолжать пользоваться преимуществами нашего проверенного сотрудничества».