Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR

Компания Asus представила ROG GR8 II — новый ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой виртуальной реальности. ROG GR8 II умещается в корпус объемом всего 4 литра и при этом обладает широкой функциональностью и производительностью полноценного ПК, которые могут удовлетворить требования современного геймера, сообщили CNews в Asus.

ROG GR8 II оснащен видеокартой Asus GeForce GTX 1060. За быстродействие системы также отвечают новейший процессор Intel Core i7 седьмого поколения на базе микроархитектуры Kaby Lake и оперативная память стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ. Данная конфигурация справится с самыми ресурсоемкими играми, утверждают в компании. Два встроенных порта HDMI 2.0 позволяют одновременно подключать к GR8 II шлем виртуальной реальности и внешний дисплей. Оптимизированная система охлаждения гарантирует стабильную работу компьютера даже при длительных игровых сессиях.

В то же время, Asus ROG GR8 II обладает целым рядом инструментов, разработанных специально для геймеров: сетевым контроллером Intel Gigabit Ethernet, аудиосистемой SupremeFX, утилитой для настройки параметров звучания Sonic Studio III, технологией для визуализации источников звука Sonic Radar III и функцией для оптимизации параметров сети GameFirst IV. Кроме того, новинка поддерживает систему светодиодной подсветки Aura Sync RGB.

Самый компактный ПК Asus с поддержкой VR

ROG GR8 II внешне напоминает игровую консоль и обладает полной поддержкой виртуальной реальности. Благодаря своим небольшим размерам компьютер можно взять с собой на игровой турнир.

Многочисленные тесты неоднократно доказали полную совместимость нового ROG GR8 II со шлемом виртуальной реальности Oculus Rift. Геймер может подключать до трех мониторов через встроенный интерфейс DisplayPort или до двух мониторов с интерфейсом HDMI, чтобы на один экран выводилась онлайн-трансляция игры, а другой использовать, например, для чтения игрового чата. ROG GR8 II также поддерживает дисплеи с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек при 60 кадр./с), а технология Nvidia G-Sync, реализованная в ROG GR8 II, устраняет неприятный эффект разрыва кадра и уменьшает задержку отображения, что обеспечивает более высокое качество картинки, отметили в компании.

Стильный корпус со светодиодной подсветкой Aura RGB

Корпус ROG GR8 II оснащается трехзонной динамической светодиодной подсветкой Aura RGB, воспроизводящей до 8 млн цветовых оттенков. С помощью оригинальных световых эффектов (до 10 режимов) система подсветки Aura RGB поможет сделать дизайн компьютера оригинальным. Поддержка технологии Aura Sync RGB дает возможность использовать вместе сразу несколько устройств со светодиодной подсветкой Aura RGB, обеспечивая синхронизацию визуальных эффектов — всего доступно до 12 вариантов синхронизации.



Asus ROG GR8 II cо светодиодной подсветкой Aura RGB

Система охлаждения

ROG GR8 II оборудован специальной системой охлаждения с медными тепловыми трубками и двойными вентиляторами, которые направляют теплый воздух от процессора и видеокарты для охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при длительных нагрузках, подчеркнули в Asus. В режиме stand-by компьютер потребляет менее 30 Вт, а уровень шума составляет при этом всего 23 дБ.

В зависимости от своих требований владелец ROG GR8 II может установить твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 PCI Express или SATA и 2,5-дюймовый жесткий диск. Корпус игрового компьютера оборудован сдвижной крышкой для легкого доступа к отсеку для установки дополнительного 2,5-дюймового жесткого диска или твердотельного накопителя.

Технологии Republic of Gamers

Новый ROG GR8 II получил целый ряд технологий ROG, отвечающих за высокую производительность, должное качество звука, охлаждение и стильный внешний вид. Так, в ROG GR8 II применяется аудиосистема на базе аудиопроцессора SupremeFX. Sonic Studio III представляет собой оптимизированный программный инструмент для тонкой настройки параметров звучания. Новой функцией Sonic Studio является возможность направления аудиопотоков от разных приложений на разные звуковые выходы, что будет особенно удобно во время онлайн-трансляций игр. Функция Sonic Radar III дает возможность визуализации источников звука в компьютерной игре. Сетевой контроллер Intel Ethernet (I219-V), установленный на ROG GR8 II, обеспечивает высокую скорость передачи данных во время онлайн-игр. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac (2,4/5 ГГц) с максимальной скоростью передачи данных 867 Мбит/с и поддержкой технологии MU-MIMO позволяет сразу нескольким клиентским устройствам подключаться к беспроводной сети на их максимальной скорости, указали в компании.

ROG GR8 II также оснащён разнообразными интерфейсами, необходимыми для подключения игровых аксессуаров. Пропускная способность двустороннего порта USB 3.1 Gen 2 достигает 10 Гбит/с. Модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac обеспечивает стабильный сигнал и в три раза более высокую скорость передачи данных по сравнению с моделью прошлого поколения. ROG GR8 II также обладает встроенным адаптером Bluetooth 4.2, рассказали в Asus.

Цены и доступность

ROG GR8 II появится в продаже в конце февраля 2017 г. в двух конфигурациях. Младшая модель с процессором Intel Core i5-7400, видеокартой GeForce GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 будет доступна по рекомендованной розничной цене p84 990. Рекомендованная цена данной модели по предзаказу составит p79 990.

В свою очередь, старшая модель с процессором Intel Core i7-7700, видеокартой GeForce GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 будет доступна по рекомендованной розничной цене p104 990. Рекомендованная цена по предзаказу составит p99 990.