Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Несколько сотен арестованных, перехват контроля над десятками серверов, используемых киберкриминалом, — таковы промежуточные итоги очередной операции, затронувшей Ближний Восток и Северную Африку.

Широкой сетью

Интерпол отчитался о масштабной операции, направленной против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Результатом стали несколько сотен арестов, а также конфискация десятков серверов, которые использовались для фишинга, мошенничества, хостинга, распространения вредоносного ПО и другой нелегальной деятельности.

В рамках «Операции Рамз» (Operation Ramz) аресты были произведены в Алжире, Бахрейне, Египте, Иордании, Ливане, Ливии, Марокко, Омане, Палестине, Катаре, Тунисе и ОАЭ. Всего задержали 382 подозреваемых. Кроме того, власти перехватили контроль над 53 серверам, которые использовались в криминальных целях.

В пресс-релизе Интерпола упоминаются 3867 подтвержденных жертв, а также 8 тыс. «наборов разведданных» (intelligence packages), извлеченных из конфискованного оборудования и используемых в качестве улик.

Операция проводилась при поддержке в том числе компании Kaspersky, а также Group-IB, The Shadowserver Foundation, Team Cymru и TrendAI.

Среди особых достижений упоминается выявление скомпрометированных устройств, без ведома их владельцев использовавшихся для распространения вредоносного ПО в Катаре. Также в Иордании было ликвидировано крупное мошенническое предприятие, фактически работавшее по принципу «скам-фермы». Там в принудительном порядке содержались 15 нелегально ввезенных работников из Азии, которых заставляли проводить махинации с инвестициями. Организаторы этой преступной схемы арестованы.

Кроме того, в Алжире была нейтрализована целая фишинговая платформа, работавшая по арендной модели, в Омане — отключили взломанный сервер, содержащий множество конфиденциальных данных, а в Марокко — конфисковали множество устройств, связанных с проведением фишинговых операций, а также изъяли банковские данные операторов.

С начала года это уже третья масштабная операция Интерпола против киберкриминала.

В феврале 2026 г. в рамках операции Red Card 2.0 в 16 африканских странах прошли аресты 651 подозреваемого в осуществлении различных видов цифрового мошенничества в таких сферах, как инвестиции и кредитование; считается, что подозреваемые нанесли ущерб на 45 млн долларов.

В марте прошла операция Synergia III, в ходе которой трафик с 45 тыс. вредоносных IP-адресов был перенаправлен на контролируемые правоохранительными органами ресурсы, были конфискованы 212 устройств и серверов, а также задержаны 94 подозреваемых в осуществлении киберпреступной деятельности.

«Логично предположить, что подобные операции будут продолжаться и впредь, хотя не последнюю роль в их эффективности играет готовность местных властей взаимодействовать с международными полицейскими силами, — считает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — В то время как киберпреступность государственных границ не признает, в некоторых юрисдикциях киберкриминал сегодня чувствует себя весьма вольготно, что, естественно, снижает эффективность борьбы с ним».

Эксперт добавил, что даже там, где киберкриминал получает привилегированное положение, он рано или поздно в любом случае начинает наносить катастрофический ущерб.

Роман Георгиев

