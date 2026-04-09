Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Меморандум по единой цене

Российские власти предложили закрепить единую стоимость товаров на торговых онлайн-площадка в меморандуме, цена на товары не будет зависеть от способа оплаты или других условий, пишут «Ведомости». Документ не только для Wildberries, Ozon, он задевает и X5, «Магнит», «Ленту», а также Сбербанк, «Альфа-банк» и ВТБ.

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России направил в Администрацию Президента России и участникам рынка новый проект меморандума цифровых платформ, хотя документ носит добровольный характер и предусматривает выполнение отдельных норм и принципов. Министерство также прописало принципы, по которым стоимость не должна увеличиваться при переходе к оформлению заказа, скрываться визуально или вводить покупателя в заблуждение. В нем предлагается прописать обязательство по единой цене товара и открытой модели лояльности банков, возможность продавца отказаться от скидок без последствий, правила отказа и возврата товара покупателем, а также обеспечить недискриминационные условия для российских продавцов по сравнению с иностранными, следует из дополненной редакции меморандума.

Кроме того, Минэкономразвития предложило расширить состав потенциальных участников экспериментальной правовой площадки (ЭПР) до 10 организаций, включив в него представителей традиционного ритейла и банковского сектора, об этом говорится в письме первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова в Управление Президента России. Документ датирован 8 апреля 2026 г.

Freepik - rawpixel.com В России могут закрепить единую цену товара не только на торговых площадках в интернете, но и в крупных банках и ритейле

В качестве критериев для участия в меморандуме предлагается установить следующие требования: годовой оборот свыше 500 млрд руб. (выручка — для цифровых платформ, товарооборот — для компаний традиционного ритейла, операционный доход — для банков); количество активных пользователей свыше 15 млн человек (уникальные пользователи — для платформ, участники программ лояльности — для торговых сетей, активные клиенты — для банков).

Под предложенные критерии, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», подпадают также компании ритейла — X5 Group, «Магнит», «Лента» и банки – Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ. В ноябре 2025 г. меморандум подписали лишь три цифровые платформы — Wildberries, Ozon и «Авито». Часть крупных игроков тогда к меморандуму не присоединилась. «Яндекс» и Сбербанк, по данным источников РБК, не поддержали документ из-за отсутствия ограничений на инвестиции маркетплейсов в скидки, о чем писал CNews.

Значимая часть экономики

Несмотря на принятие закона о платформенной экономике, уже назрела необходимость новых изменений, отметил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, платформы стали мощной товаропроводящей сетью, формируют значимую часть экономики и инвестиций, при этом постепенно превращаются в олигополию. «Это вызывает напряжение как минимум у тех игроков, которые уже присутствуют на рынке», — подчеркнул министр, напомнив о дискуссии с банками, как информировал CNews. Также это приводит к снижению потока грузов и посылок с «Почты России», что ставит вопрос о новой модели для государственной компании, отметил министр.

9 апреля 2026 г. в России сложилась двухуровневая система регулирования платформенной экономики. С одной стороны, действует Федеральный закон (ФЗ) «О платформенной экономике», который вступает в силу с 1 октября 2026 г. С другой стороны, существует добровольный меморандум, нормы и практики которого в дальнейшем планируется сделать обязательными и закрепить в законодательстве, об этом напомнил министр экономического развития. В ведомстве предложили дополнить меморандум платформ, отметил министр, добавив, что новая версия документа уже направлена в Администрацию Президента России, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, Центральный банк (Центробанк) и участникам рынка.

Единая цена

В новой редакции меморандума предлагается закрепить отдельный раздел «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Согласно документу, цена товара, работы или услуги не должна зависеть от выбранного покупателем средства платежа или иных дополнительных условий.

Wikipedia Магазин «Магнит Сити» в формате «У дома» в Москве

В Минэкономразвития предлагает зафиксировать четыре ключевых принципа: цена не подлежит увеличению на этапе оформления заказа; покупатель должен воспринимать указанную цену как окончательную и доступную без выполнения каких-либо дополнительных условий; цена не может быть визуально скрыта или представлена в форме, вводящей потребителя в заблуждение; все условия ценообразования и программы стимулирования должны раскрываться в доступной, однозначной и наглядной форме. Указанные требования направлены на обеспечение прозрачности ценообразования и защиту интересов потребителей в России при взаимодействии с цифровыми платформами.

Согласно тексту меморандума, его подписанты не должны существенно влиять на условия обращения товаров и услуг на смежных рынках, а также обязаны соблюдать принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса. К участникам таких программ должен применяться равный и недискриминационный подход. В частности: информация о правилах присоединения к программе стимулирования должна быть размещена в публичном доступе; условия участия должны быть прозрачными и понятными, в том числе для банков и торговых сетей; финансирование программы стимулирования должно осуществляться исключительно за счет средств субъекта, от имени которого данная программа реализуется.

Банковский вопрос

Сам же вопрос допуска банков к программам скидок и стимулирования спроса активно обсуждался с октября 2025 г. Главы крупнейших банков обращались в Центробанк, Правительство России, Государственную Думу (Госдума), Совет Федерации и Администрацию Президента с просьбой запретить прямые скидки и акции, привязанные к конкретному способу оплаты и в первую очередь к платежам через собственные банки маркетплейсов. В свою очередь, правозащитные организации и объединения предпринимателей выступали с просьбой отклонить данную инициативу.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина охарактеризовала подобные скидки и акции с участием банков маркетплейсов как скрытую форму конкурентной борьбы. В ноябре 2025 г. регулятор предложил ввести запрет на установление разной цены товара (работы, услуги) в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты. Таким образом, дискуссия по данному вопросу продолжается на различных уровнях государственной власти.

Реакция бизнеса

Принципы единой цены и открытых программ лояльности должны применяться ко всем участникам рынка без исключения, включая банки и офлайн-ритейл, подчеркнул представитель Wildberries.

Представитель Ozon отметил, что усилия государства по формированию единых рыночных принципов позволят повысить прозрачность отрасли и обеспечить равные условия конкуренции для банков, цифровых платформ и ритейлеров. Это, в свою очередь, будет способствовать защите интересов российских покупателей и предпринимателей.

Ассоциация цифровых платформ поддерживает предложения Минэкономразвития по доработке меморандума о добросовестных практиках в электронной торговле, об этом заявил «Ведомостям» президент организации Ораз Дурдыев. По его словам, совместно с компаниями-участниками, Минэкономразвития и Администрацией Президента России продолжается работа по развитию механизмов саморегулирования в сфере электронной торговли. Подключение к меморандуму крупных торговых сетей и банков позволит выработать более широкие и универсальные отраслевые стандарты с учетом особенностей различных бизнес-моделей участников рынка. Такой подход, по мнению Ораза Дурдыева, будет способствовать формированию единых и справедливых правил игры для всех участников электронной и традиционной торговли. При этом, по словам Дурдыева, вопрос единой цены и открытых программ стимулирования спроса остается одним из самых сложных и требует дополнительной проработки. Он подчеркнул, что такие принципы должны распространяться на всех игроков, для которых они применимы, включая банки и традиционный ритейл. В ассоциации также предупредили о рисках избыточного регулирования: оно может снизить гибкость ценообразования и привести к росту цен для потребителей. Диалог бизнеса и государства позволит выработать решения, которые обеспечат развитие электронной торговли и баланс интересов участников, уверен эксперт.

В ВТБ заявили, что позиция банка по данному вопросу будет сформирована после ознакомления с итоговыми предложениями по регулированию деятельности маркетплейсов.