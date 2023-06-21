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Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х

Группа компаний CommuniGate Systems объявила о выходе новой мажорной версии знаменитой платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы — CommuniGate X. Продукт уже внесен в Реестр отечественного ПО.

Что нового?

Создание новой версии длилось четыре года. С особым вниманием разработчики подошли к обновлению web-интерфейса администратора – новый дизайн административной панели улучшает удобство управления платформой. В версии CommuniGate X также значительно увеличена скорость поиска по адресным книгам, а благодаря оптимизации протокола XIMSS скорость работы клиентских приложений Samoware увеличена в 2,5 раза.

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Фото: © artiemedvedev / Фотобанк Фотодженика

Среди крупных нововведений:


  • Отложенная отправка писем;
  • Корзина второго уровня – дает возможность администратору восстановить письма, удаленные пользователем из своей корзины;
  • Просмотр календарей пользователей сторонних систем в формате free/busy;
  • Новые режимы записи для телефонии: «стереозапись» - отдельный канал записи для каждого участника аудиоконференции;
  • Поддержка нескольких локальных сетей для маршрутизации голосовых вызовов в зависимости от настраиваемых условий и др.


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Новая версия поддерживает широкий набор интеграций: с сервисами IP-геолокации; системой резервного копирования корпоративного уровня «Кибер Бэкап»; ПО для архивирования электронной почты «Архива»; системами CRM, ERP, офисными приложениями, корпоративными порталами, антиспам и антифишинговыми фильтрами, а также с рядом ВКС – Webinar, Vinteo, «Видеоселектор», TrueConf.

Улучшенная безопасность

В CommuniGate X вошел ряд существенных улучшений в области безопасности:


  • Поставка мобильных приложений в защищенных контейнерах;
  • Ограничение запуска внешних приложений с помощью файла манифеста;
  • Новые возможности обработки почты с помощью правил;
  • Расширение ролевой модели прав администратора;
  • Механизм одноразовых временных паролей (TOTP) для использования в качестве второго фактора аутентификации;
  • Расширен журнал аудита безопасности записями о смене настроек и паролей и др.


Полностью обновленный корпоративный мессенджер теперь входит в состав дистрибутива платформы. Особенностью мессенджера стала кроссервисность: из чата в письмо; из чата в конференц-колл; из чата в событие; из облака файлов в чат.

Среди улучшений мессенджера – создание различных типов групповых чатов, гибкие настройки публичности, расширение возможностей администраторов, точные настройки прав участников, контента и ограничений в групповых чатах, гостевой доступ, редактирование сообщений, pin выбранных чатов и нескольких сообщений в чате и др.

Коммуникационные клиенты Samoware

Существенно доработана и клиентская часть платформы. В десктопную версию коммуникационного клиента Samoware добавлена возможность локального архива и фильтрации по меткам. В ближайших планах вендора добавить в десктоп-версию сервис «Задачи», а также стартовую страницу с возможностью персонализированной настройки виджетов и интеграцией с СЭД и корпоративными порталами.

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Ведется разработка приложения для ОС «Аврора», а в мобильный клиент для Android добавлены сервисы «Почта» и «Календари». В приложение для iOS также интегрирована почта, добавление календарей ожидается в ближайшее время. В мобильных приложениях расширены настройки безопасности: запрет запуска на рутованных устройствах, запрет операций через буфер обмена, запрет сохранения файлов в доступные пользователю каталоги, запрет приема/передачи из других приложений, запрет прикрепления файлов из файлового хранилища операционной системы.

Помимо этого, в планах команды CommuniGate Systems постепенное обновление web-версии Samoware, внедрение в платформу собственной ВКС,, внедрение в платформу криптографического шифрования с использованием алгоритмов ГОСТ, TLS 1.3, новый интерфейс для управления телефонией, а также «федерация» CommuniGate – общий доступ к сервисам в геораспределенных структурах.

Токен: Kra242di1Рекламодатель: Акционерное общество "СталкерСофт"ИНН/ОГРН: 7734579105/1087746245652Сайт: https://www.communigate.ru/

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