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Мир перевернулся. Бракованных iPhone стало больше, чем некачественных смартфонов Huawei

Процент брака при выпуске смартфонов Huawei оказался существенно ниже в сравнении с производством Apple iPhone, подсчитали в самой Huawei. Компания похвалилась гигантскими вложениями в НИОКР, но умолчала о 70-процентном падении выручки по итогам 2022 г. смартфоны Huawei почти никто не покупает ввиду отсутствия в них сервисов Google – YouTube, Play Market и др.

Китай опередил США. Или нет

Компанию Apple уличили в высоком проценте брака при производстве iPhone в сравнении со смартфонами китайской компании Huawei. Такое утверждение сделал генеральный директор Huawei Ричард Ю (Richard Yu), указав на то, что всего несколько лет назад все было в точности наоборот.

Ричард Ю не стал говорить, что Apple начала уделять качеству своей техники меньше внимания. Он лишь отметил, что Huawei за последние годы сильно модернизировала свою систему контроля качества, что и позволило ей выпускать меньше бракованных мобильников в сравнении с одним из крупнейших игроков рынка.

Следует отметить, что в этом случае речь именно о процентном соотношении количества сломанных с завода устройств к числу прошедших все контрольные тесты. Apple выпускает в десятки раз больше iPhone, чем Huawei своих смартфонов, с учетом всего ее модельного ряда, что подтверждает ее доля на мировом рынке умных мобильников.

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Фото: wirestock / FreePik
Люди по всему миру скупают бракованные iPhone, не желая связываться с мобильниками Huawei

Например, в IV квартале 2022 г. Apple поставила 70 млн iPhone актуальных моделей, удержав 23% мирового рынка, что соответствует первому месту (данные Counterpoint Research). Первую пятерку замыкает китайская Vivo с 8-процентной долей и отгрузками на уровне 23,4 млн смартфонов. Huawei выбыла из топ 5 еще во второй половине 2019 г. Ее показатели в отчетах различных аналитиков даже не приводятся.

Качеством, а не количеством

Современные смартфоны Huawei ввиду некоторых особенностей, отпугивающих пользователей, почти никто не покупает, о чем свидетельствует и почти 70-процентное падение выручки компании по итогам 2022 г. Ричард Ю заявил, что компания ориентируется не на прибыль, а на качество своих устройств, вследствие чего свыше 25% ее расходов в 2022 г. пришлось на инвестиции в исследования и разработки.

И все же, нельзя не отметить, что смартфоны Huawei современного пользователя, если рассматривать весь мир, не ограничиваясь Китаем, мало кому интересны. Потребителей в большей степени волнует пользовательский опыт, а вопрос качества уходит на второй план.

А именно с пользовательским опытом у Huawei сейчас большие проблемы. Ее Android-смартфоны выпускаются без сервисов Google, то есть без доступа к Play Market, Gmail и даже YouTube. Это следствие санкционной политики США, на которую Huawei в конце 2019 г. ответила запуском своих сервисов Huawei Mobile Services.

В комплект входят, помимо прочего, магазин приложений App Store, из которого пропадают утилиты российских разработчиков, и французский видеосервис Dailymotion на замену YouTube. Последний, как известно, с 2017 г. заблокирован на территории России.

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Также у Huawei есть полноценная альтернатива Android в лице мобильной платформы Harmony OS, первая версия которой появилась еще в августе 2019 г. Но за неполные четыре года за пределы Китая она так и не вышла.

В то же время смартфоны Honor, продающиеся, в том числе, и на российском рынке, работают на полноценной Android, со всеми привычными сервисами Google. Это не исключение из санкций Запада, а еще одно их следствие — с ноября 2020 г. Honor больше не является «дочкой» Huawei, теперь это отдельная не связанная с ней компания, на которую не распространяются наложенные на Huawei ограничения.

Ренессанс смартфонов Huawei

Слова Ричарда Ю о низком проценте брака смартфонов Huawei прозвучали спустя несколько дней после появления информации о ведущейся силами компании разработке своего нового процессора. Раньше подразделение Huawei HiSilicon проектировало одни из лучших мобильных CPU в мире, пока в мае 2020 г. его не настигли американские санкции.

С тех пор о топовых чипах серии компании ничего не было слышно, как и о процессорах среднего и начального уровней. У Huawei нет своих фабрик, но зато с марта 2023 г. в ее распоряжении есть САПР для разработки микросхем почти любой сложности. Компания создала необходимый программный инструментарий, полностью свободный от иностранных технологий, и теперь анонс нового чипа Huawei – это лишь вопрос времени. Также компания намерена делиться своими наработками с другими китайскими компаниями.

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Осенью 2022 г. об освоении импортонезависимого процесса производства микросхем по топологии 14 нм отрапортовала компания SMIC – китайский контрактный производитель чипов. Вполне может оказаться, что часть ее мощностей арендует именно Huawei.

Евгений Черкесов

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