Техника «тухнет» на складах. Россияне перестали покупать китайские гаджеты, но сметают с полок iPhone и Samsung

Дистрибьюторы жалуются на низкие продажи техники по всей России. С декабря 2022 г. спрос упал на 30%, в особенности на китайские устройства. Техника Apple, несмотря на отсутствие гарантии, по-прежнему продается очень хорошо, гаджеты Samsung не отстают.

От дефицита к переизбытку

Россияне перестали покупать технику в прежних объемах, спровоцировав тем самым ее переизбыток на складах дистрибьюторов и ритейлеров. Всего за год продажи обвалились приблизительно на 30%, и это только если брать в расчет смартфоны, планшетные компьютеры и различные гаджеты.

С одной стороны, 30-процентный обвал по сравнению с мартом 2022 г. неудивителен — год назад россияне скупали все, чтобы успеть до подорожания на фоне устремившегося к историческому дну курса рубля. Не исключено, что часть этой техники многие позже перепродали через классифайды по более высоким ценам.

С другой же стороны, показатели продаж марта 2023 г. на те же 30% ниже в сравнении с январем 2023 г., утверждают источники «Известий» среди российских дистрибьюторов. По оценкам некоторых из них, обвал начался даже раньше — в декабре 2022 г., и выправить ситуацию не смогли даже новогодние праздники — ежегодный период высоких продаж.

Отдавая дань традициям

Россияне оказались весьма избирательными и консервативными в плане выбора бренда техники, за которую они отдают часть своей зарплаты. После ухода из России крупных американских, европейских и корейских производителей, например, Apple и Samsung, в страну хлынул поток китайской техники, в том числе и от компаний второго эшелона, о которых в России ранее слышали лишь единицы.

Фото: © deyangeorgiev2 / Фотобанк Фотодженика Между покупкой нового смартфона и еще одним годом пользования старым россияне все чаще выбирают второе

В итоге почти весь этот поток осел именно на складах дистрибьюторов, утверждают собеседники издания. Они завалены китайской техникой, тогда как переизбытка продукции Apple и Samsung не наблюдается — спрос на нее как был высоким, так и остается.

Впрочем, это показатели первых двух-трех месяцев 2023 г. — во II квартале россияне могут охладеть к технике Apple, поскольку у них начались проблемы с гарантией на нее. Официальные сервисные центры поначалу по своей инициативе отказывались чинить iPhone и MacBook, а затем получили соответствующее распоряжение непосредственно от Apple.

Вся надежда на школьников и студентов

Российские дистрибуторы с очень большой надеждой ждут августа 2023 г., когда школьники, студенты и их родители начинают активно готовиться к новому учебному году. В некоторых случаях подготовка включает и обновление парка техники, в частности, наушников и других аксессуаров.

Новогодний и постпраздничный сезоны продаж едва ли можно назвать успешными в плане объемов отгрузки. По словам собеседников издания, продажи гарнитур и прочих гаджетов просели на 10-40% год к году. Теперь дистрибьюторы в ожидании нового школьного сезона.

Ритейлеры не согласны

Мнение российских ритейлеров в корне не совпадает с тем, что говорят дистрибьюторы. Например, ведущий продакт-менеджер направления «Ноутбуки» компании diHouse (крупный дистрибьютор, входит в группу «Ланит») Валерий Шершнев сообщил CNews, что низкий спрос фиксируется с декабря 2022 г. и может продлиться до мая 2023 г. К началу лета 2023 г. он ожидает роста продаж.

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В то же время оператор связи «Мегафон», располагающий фирменным интернет-магазином и широкой сетью офлайновых салонов связи, напротив, говорит о росте продаж техники. Директор по продажам оператора Давид Борзилов сообщил CNews, что в сравнении со второй половиной января 2023 г., когда все новогодние праздники отгремели, продажи в марте 2023 г. резко выросли. «Во второй половине марта (2023 г. - прим. CNews) в нашей розничной сети продажи смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении выросли на 30% по сравнению со второй половиной января этого года и более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом марта 2022 г», — сообщил он CNews.

Как рассказали CNews представители МТС, проблем со спросом на смартфоны в рознице оператора тоже нет. «Мы не видим падения спроса на смартфоны в России. Продажи гаджетов в штуках и деньгах во второй половине марте выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с началом года продажи смартфонов выросли на 10-20%.Количество товара на складах МТС находится в пределах обычных значений», — заявили CNews в МТС.

В Ozon складывается аналогичная ситуация в отношении смартфонов и прочей портативной электроники — продажи за последние месяцы взмыли вверх. «Мы отмечаем существенный рост продаж смартфонов, планшетов и носимой электроники на Ozon. Расширение ассортимента и конкурентные предложения по цене в этом году привлекают больше покупателей. После замедления роста спроса в марте прошлого года (2022 г. - прим. CNews) во второй половине марта текущего года (2023 г. - прим. CNews) на маркетплейсе фиксируется четырехкратный рост штучных продаж. В этом месяцев в топе держатся смартфоны Xiaomi, Apple и Poco. Штучные продажи планшетов на площадке выросли аналогично в четыре раза за вторую половину марта год к году. Смарт-часы и другая носимая электроника также пользуется повышенной популярностью, рост штучных продаж к марту прошлого года зафиксирован на 70%», — сообщили CNews в Ozon.

Редакция CNews направила запросы в «Ситилинк», Wildberries и «М.Видео-Эльдорадо» и ожидает ответа. Представители Tele2 от комментариев отказались.

Выгода очевидна

Сложившаяся ситуация с ломящимися от переизбытка товаров полками на складах с техникой на руку конечным потребителям. В современном мире техника очень быстро стареет морально, и те устройства, что дистрибьюторы закупали три-четыре месяца назад, за время пребывания на складах, могли успеть обзавестись «потомками».

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Источник «Известий» среди дистрибьюторов полагает, что для наращивания темпов продаж и высвобождения складских помещений под новый товар продавцы будут вынуждены снижать цены. По его словам, это может привести к «ценовым войнам» между ритейлерами.

Свою роль в низких продажах мог сыграть и классический «серый» импорт, который не следует путать с «параллельным». Техника, которую частные продавцы привозят из-за границы небольшими партиями и часто под заказ, зачастую стоит дешевле, чем в розничных сетях, как, например, было с новейшими смартфонами Apple линейки iPhone 14. А с учетом потенциальных проблем с гарантией многие россияне, вероятно, захотят сэкономить несколько тысяч рублей при покупке нового гаджета.