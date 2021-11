Под гнетом санкций Huawei отдает выпуск смартфонов на сторону. Под какими брендами они выйдут

Huawei может начать выпускать свои смартфоны под сторонними брендами. Это даст ей возможность «улизнуть» из-под санкций США и вернуть доступ к американским технологиям.

Новые бренды для смартфонов Huawei

Компания Huawei рассматривает возможность предоставления лицензии на выпуск свои смартфонов сторонним компаниям, в том числе и малоизвестным, пишет Bloomberg. Это станет следствием непрекращающихся американских санкций, планомерно уничтожающих различные направления бизнеса китайского гиганта.

Если руководство Huawei примет решение идти в этом направлении, то компания займется разработкой смартфонов, которые будут выходить под совершенно другими брендами. По данным Bloomberg, в числе первых клиентов оказалась компания Xnova.

Xnova уже сейчас сотрудничает с Huawei. Это подразделение государственной китайской компании China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), которое в настоящее время продает смартфоны Huawei серии Nova на своей электронной торговой площадке. В дальнейшем Xnova намерена выйти на рынок средств связи под собственным брендом.

Планов по полному отказу от выпуска мобильников под собственным брендом у Huawei пока нет

Идея выпуска брендированных смартфонов на аппаратной базе Huawei заинтересовала и китайского производителя телекоммуникационного оборудования TD Tech Ltd. По имеющимся у Bloomberg сведениям, в настоящее время стороны ведут переговоры, и условия соглашения между ними находятся в процессе утверждения.

Huawei это выгодно

Выгода сторонних компаний, желающих нанести свой логотип на смартфоны Huawei, вполне очевидна. Китайский техногигант больше 10 лет выпускает умные мобильники на Android и даже имел опыт производства гаджетов на Windows Phone.

Что до Huawei, то партнерство со сторонними брендами откроет ей доступ к компонентам для производства собственных смартфонов, которого у нее сейчас нет. Всему виной торговая война между США и Китаем, развязанная бывшим американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) в 2018 г. и продолжающаяся до сих пор. С мая 2019 г. у Huawei нет доступа к сервисам Google, что мешает ей выпускать полноценные смартфоны на Android. В мае 2020 г. Трамп запретил тайваньской TSMC производить для Huawei процессоры, но после немного ослабил давление, разрешив выпускать только чипы по устаревшим техпроцессам.

Эти и многие другие шаги, направленные на уничтожение Huawei, привели к обвалу ее доли на мировом и российском рынках смартфонов. Кроме того, выручка ее потребительского сегмента бизнеса сокращается четыре квартала подряд.

Спасти от санкций удалось лишь компанию Honor – «дочку» Huawei, выпускающую смартфоны, планшеты и другую технику. Но цена оказалась слишком высока – чтобы вытащить Honor из-под санкций, Huawei пришлось продать ее в ноябре 2020 г. Покупателем выступил гигантский консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., в состав которого вошло свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и оператора связи China Telecom.

Какие еще преференции получит Huawei

После отделений от Huawei Honor получила возможность не только устанавливать на свои смартфоны полноценную Android, но и закупать микросхемы у иностранных компаний. В частности, отныне и до введения новых санкций ей ничего не мешает собирать мобильники на чипах Qualcomm.

«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом ИТ в банках

Разработка смартфонов для сторонних компаний откроет доступ к процессорам Qualcomm и самой Huawei, подавляющее большинство смартфонов которой работают на CPU компании HiSilicon (еще одно дочернее предприятие Huawei). По информации Bloomberg, инженеры Huawei уже начали модернизировать платы некоторых популярных смартфонов компании, чтобы на них можно было установить CPU Qualcomm или тайваньской MediaTek.

По подсчетам Huawei, партнерство со сторонними брендами по итогам 2022 г. позволит ей нарастить поставки смартфонов, в том числе собственных моделей и моделей, продаваемых партнерами, до более чем 30 млн устройств.

Со смартфонами, но без серверов

Действующий американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden), сменивший на этом посту Трампа, не стал отменять наложенные на Huawei санкции. И если со смартфонами китайский техногигант, вероятно, нашел выход, то другой бизнес компании в обозримом будущем может серьезно пострадать от действий властей США.

В начале ноября 2021 г. CNews писал, что Huawei имеет все шансы остаться без своего бизнеса по производству х86-серверов. Эта деятельность техногиганта может отойти другой компании (или консорциуму). Более того, все может решиться в самом ближайшем будущем, поскольку переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся.

Главным претендентом на покупку серверного бизнеса Huawei можно считать инвест-компанию Henan Information Industry Investment Co. Ltd. со штаб-квартирой в Чжэнчжоу (Китай). Наряду с ней в переговорах участвуют производитель бытовой электроники Huaqin Technology Co. Ltd. и неназванная компания по управлению активами, представляющая правительство провинции Хубэй (Китай).