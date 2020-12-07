Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке

У москвича украли криптовалюту

Житель Москвы потерял криптовалюту на 11,2 млн руб., случайно попав на фишинговый сайт. У мужчины пропали более шести биткоинов и 70 Ethereum, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному факту начата доследственная проверка.

Как сказал ТАСС представитель правоохранительных органов, в полицию поступило заявление от москвича, который сообщил, что являлся владельцем криптовалюты — более шести биткоинов и 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн руб.

По словам потерпевшего, в ноябре 2020 г. через QR-код он зашел на сайт blockchain.com, чтобы попасть в свой личный кабинет, но увидел, что все его средства со счета пропали. Позже выяснилось, что заявитель зашел на фишинговый клон сайта. Фишинг — вид интернет-мошенничества, в котором у пользователя выманивают идентификационные данные (логин, пароль и т.п.) с помощью отправки поддельных уведомлений от банков, провайдеров, платежных систем и других организаций. Причины могут называться различные. Это может быть утеря данных, поломка в системе и прочее.

Как работает криптовалютный фишинг

Наиболее простой вариант криптовалютного фишинга, как — спам-рассылки электронных писем, якобы отправленных от имени сайтов криптовалютных кошельков или бирж. Такие фальшивые сообщения выглядят заметно более детальными, аккуратно и умно написанными, чем фишинговые сообщения в среднем. Также это может быть приглашение пройти по ссылке, чтобы принять участие в опросе, посвященном тем или иным событиям в мире криптовалют — за что обещано какое-то вознаграждение.

Москвич потерял криптовалюту на 11,2 млн руб., случайно попав на фишинговый сайт

В итоге все сводится к тому, что жертву направляют на поддельный сайт криптовалютного сервиса, на котором будет предложено ввести учетные данные кошелька.

Существуют и более изощренные способы фишинга, связанного с криптовалютами. Мошенники находят какое-то критовалютное сообщество и создают в Facebook страницу с тем же названием, что и у официальной страницы сообщества, а также идентичным оформлением. Адрес поддельной страницы очень похож на адрес настоящей — отличается он всего на одну букву. После этого мошенники рассылают фишинговые сообщения членам настоящего сообщества от имени поддельной страницы. А чтобы обратиться к жертве адресно, они делятся ее фотографией профиля на своей странице и отмечают пользователя в этом посте. Хитрость в том, что фотография профиля всегда видна всем, а запретить делиться ей или отмечать конкретных пользователей в Facebook, нельзя.

В тексте поста пишется, что пользователь вошел в число счастливчиков и ему теперь за лояльность к данной криптоплатформе полагается награда в какую-то определенную сумму. Сообщение содержит подробные условия получения награды, например определенное количество транзакций на данной платформе, и выглядит очень правдоподобно.

Другие случаи мошенничества с криптовалютой

Несколько дней назад, 4 декабря 2020 г., портал Kazanfirst написал о схожем случае с девушкой из Казани, которая пыталась обналичить заработанную криптовалюту и перевела 380 тыс. руб. мошенникам. Девушка обратилась с заявлением в полицию, где по данному факту возбудили дело по статье части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Девушка рассказала, что познакомилась с неким zhaojiahua в конце сентября 2020 г.. Войдя в доверие, новый знакомый, который якобы проживает в Китае, предложил ей попробовать зарабатывать путем купли-продажи криптовалюты. Девушка согласилась и по его указаниям установила на свой телефон два приложения — в одном она покупала криптовалюту, а в другом — продавала за большую стоимость. В период с 19 сентября по 12 октября пострадавшая перевела на счета сайта около 380 тыс. руб. После удачной продажи, ей удалось один раз вывести 30 тыс. руб. на свою карту.

Позже девушка хотела обналичить еще 600 тыс. руб. В службе поддержки сайта она узнала, что для вывода средств ей необходимо оплатить налог на доходы физических лиц в 100 тыс. руб.

Для его оплаты ей предложили купить криптовалюту на указанную сумму. Выполнив операцию, девушка снова не смогла вывести деньги на банковскую карту. В службе поддержки ей сказали, что теперь ей нужно оплатить повышенный налог в размере 160 тыс. руб. Но как только потерпевшая перечислила деньги, ее аккаунт заблокировали якобы из-за подозрения в отмывании средств.

В ноябре девушка вновь связалась с человеком, который предложил ей заработать на криптовалютах. Он сказал, что вывести свои деньги у нее не получится и прервал общение. Только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Ранее, в сентябре 2020 г. Eset обнаружила троян KryptoCibule, который использует ресурсы жертвы для непосредственного криптомайнинга, пытается перехватить транзакции, заменяя адреса кошельков в буфере обмена, ищет в системе файлы, связанные с платежными операциями и банковскими счетами. По данным ESET преступникам удалось получить уже около $1800 в Bitcoin и Ethereum только путем подмены данных кошельков жертв.

Уголовное наказание за утаивание сведений о криптовалюте

Уголовное наказание за операции с криптовалютой вскоре может ждать и добросовестных майнеров. В ноябре 2020 г. CNews писал, что в России может быть также введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой.

С такой инициативой выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет. Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Все поправки, предложенные Минфином, имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу 1 января 2021 г.

Также в августе 2020 г. Росфинмониторинг выступил с просьбой выделить 760 млн руб. на создание системы анализа криптовалютных транзакций. Прототип уже разработан и опробован в действии. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами.