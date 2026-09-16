Компания Advantech анонсировала UNO-2484V3 — промышленный безвентилляторный компьютер нового поколения для граничных вычислений. Аппаратная база модели — процессоры Intel® Core™ Ultra (Series 2), двухканальная память DDR5, промышленные порты ввода/вывода. Этот компактный модульный ПК создан для быстрой, отказоустойчивой работы с данными и графикой в Edge-системах. Об этом CNews сообщили представители Advantech.

UNO-2484V3 оснащен процессорами Intel® Core™ Ultra 5/7 и двухканальной памятью DDR5, выполнен в компактном безвентиляторном корпусе. Широкий набор интерфейсов ввода/вывода (LAN, COM и USB порты, разъем для дисплея, GPIO интерфейс) позволяют подключать станки, датчики и системы для сбора данных в реальном времени, локальной аналитики, машинного зрения и мониторинга оборудования. Для защиты данных предустановлен TPM 2.0.

Гибкость архитектуры обеспечивают четыре слота M.2 (B-Key, E-Key и два M-Key) и слот nano-SIM. Второй стек (опция) добавляет два сменных 2,5” SSD и поддержку модулей Advantech iDoor для работы с промышленными сетями Fieldbus, беспроводного обмена данными и расширения памяти. Платформу точно настраивается под конкретные задачи автоматизации и граничных вычислений.

Пресс-служба Advantech Компания Advantech анонсировала UNO-2484V3

В отличие от предыдущей модели UNO-2484G V2 (Intel® Core™ 11-го поколения, DDR4), обновленный UNO-2484V3 построен на базе архитектуры Intel® Core™ Ultra (Series 2) и оперативной памяти DDR5-6400. Процессор (до 14 ядер, 12 МБ кэша L3) рассчитан на машинное зрение, предиктивное обслуживание и агрегацию данных. Это ускоряет локальную обработку данных и оптимизирует взаимодействие периферии с облаком.

UNO-2484V3 отличается модернизированным промышленным дизайном, улучшенным радиатором и компактным корпусом (200 × 140 × 55 мм). Внешний SIM-слот и съемные элементы (крышка ОЗУ, держатель антенны, панель под брендинг) облегчают монтаж, модернизацию и сервисное обслуживание. Безвентиляторный дизайн рассчитан на питание 10–36 В пост. тока и диапазон температур от −20 до +60 °C. Для диагностики состояния системы предусмотрены индикаторы PWR, RUN и BAT.

В системах промышленной автоматизации UNO-2484V3 служит единым вычислительным узлом, объединяющим функции управления оборудованием, HMI-визуализации, сбора телеметрии и межсистемного обмена. Гибкая система COM-портов и LAN-интерфейсов обеспечивает прямое подключение ПЛК, датчиков и унаследованной инфраструктуры в единый контур управления. Проводя первичную Edge-аналитику непосредственно на объекте, платформа синхронизирует очищенные данные с системами верхнего уровня (SCADA, MES, ERP). Операторы получают полную прозрачность производственных процессов и могут мгновенно реагировать на любые изменения в работе оборудования.

Характеристики

Intel® Core™ Ultra (Series 2) 5/7 (Arrow Lake-U, 15 Вт), до 14 ядер; 2 слота DDR5-6400 SO-DIMM, до 64 ГБ ОЗУ. Интерфейсы ввода-вывода: 1 × GbE, 3 × 2.5GbE, 4 × COM, 3 × USB 3.2, 2 × USB Type-C, слоты M.2 B/E/M-Key. Подключение 4*дисплеев: 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort++ и 2 × USB Type-C. Второй стек (опция), поддержка двух 2,5” SSD и модулей расширения Advantech iDoor. Встроенный модуль TPM 2.0 для аппаратно-программной защиты платформы. Входное напряжение 10–36 В DC, температура эксплуатации от −20 °C до 60 °C, безвентиляторный корпус малого форм-фактора (200 × 140 × 55 мм). Операционные системы Windows 11 LTSC и Advantech EdgeLinux.