«М.Видео» назвала самые популярные комплектующие для сборки ПК у россиян

«М.Видео» проанализировала первые заказы новой услуги по профессиональной сборке персональных компьютеров, запущенной в июне 2026 г., и выяснила, какие комплектующие сегодня чаще всего выбирают россияне. Аналитика показывает, что пользователи отдают предпочтение современным видеокартам Nvidia GeForce RTX 50-й серии, процессорам AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, а также быстрым NVMe SSD объемом от 1 ТБ. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента физических компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Мы видим, что покупатели все чаще подходят к выбору персонального компьютера индивидуально. Сегодня пользователи собирают ПК под широкий спектр задач — будь то современные игры, работа с графикой, программирование или использование инструментов искусственного интеллекта. При этом все больше внимания уделяется не только производительности, но и внешнему виду системы, возможностям дальнейшей модернизации и качеству сборки. Именно поэтому профессиональная сборка становится все более востребованной услугой: она позволяет получить оптимально настроенный компьютер, полностью соответствующий ожиданиям владельца».

Услуга профессиональной сборки компьютеров стала доступна клиентам М.Мастер в июне 2026 г. Половина всех заказов пришлась на Москву, еще по 20% — на Краснодар и Новосибирск. Первые сборки также выполнили инженеры в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Среди материнских плат наиболее востребованными оказались модели Gigabyte на чипсетах B550 и B760, а также MSI серии A520M PRO. При выборе процессоров пользователи практически поровну отдают предпочтение платформам AMD и Intel. Наиболее популярными решениями стали AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, которые обеспечивают оптимальный баланс производительности и стоимости для игр, работы и повседневных задач. Среди более производительных конфигураций лидируют сборки на базе AMD Ryzen 7 в сочетании с видеокартами Nvidia GeForce RTX 5070.

На рынке видеокарт заметен устойчивый интерес к новому поколению Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Самой востребованной моделью среди первых заказов стала GeForce RTX 5050, которая обеспечивает современный уровень производительности и поддерживает актуальные технологии обработки графики.

Несмотря на активное развитие стандарта DDR5, большинство покупателей пока продолжают выбирать память DDR4. Одной из причин остается заметная разница в стоимости между поколениями памяти. Среди производителей оперативной памяти лидируют Kingston и Patriot. Наиболее популярной конфигурацией стали 16 ГБ с возможностью последующего расширения до 32 или 64 ГБ.

При выборе накопителей пользователи практически всегда делают ставку на быстрые NVMe SSD объемом от 1 ТБ. Помимо традиционно популярных Kingston и A-Data, растущий интерес демонстрируют накопители Digma.

Одним из наиболее заметных трендов становится изменение отношения пользователей к самим персональным компьютерам. Если раньше системный блок чаще размещался под столом и воспринимался исключительно как рабочий инструмент, то сегодня ПК становится полноценной частью рабочего пространства и интерьера. Покупатели все чаще выбирают корпуса с панорамным остеклением, эффектной подсветкой и современными системами охлаждения, стремясь создать не только производительную, но и визуально привлекательную систему.

Современные комплектующие позволяют собирать универсальные компьютеры, одинаково подходящие как для игр и создания контента, так и для профессиональной работы с ресурсоемкими приложениями, программированием и задачами, связанными с искусственным интеллектом. Одновременно специалисты «М.Мастер» отмечают растущий интерес клиентов к модернизации уже существующих компьютеров, что свидетельствует о стремлении пользователей продлить срок службы своих устройств и повысить их производительность без полной замены системы.