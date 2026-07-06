«Группа Астра» выпустила платформу Astra Cloud 2.1: расширенный контроль над облачной средой

«Группа Астра» представила Astra Cloud Platform (ACP) 2.1, обновленную версию платформы для создания частных и публичных облаков. В релиз включены значимые улучшения, основанные на обратной связи от партнеров и заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В первую очередь обновления затронули компонент виртуализации (ПК СВ «Брест»). Основные улучшения были направлены на ускорение развертывания инфраструктуры заказчиков, усиление безопасности и повышение удобства для администраторов. В релизе были устранены CVE-уязвимости.

Типовые клиентские сценарии автоматизированы, все нужные настройки доступны в режиме «одного окна» без переключения между разделами. Добавилась возможность разворачивать виртуальные рабочие станции с GPU для CAD, видеопроизводства и тяжелой графики через портал администратора. Также появились инструменты отказоустойчивости: снимки дисков и резервное копирование.

Работа облачной платформы не останавливается даже при полном отказе площадки. Новые сценарии аварийного восстановления в Astra Cloud Platform 2.1 обеспечивают непрерывность бизнеса без ручного вмешательства. Виртуальные машины с подключенными дисками автоматически реплицируются в резервный ЦОД и перезапускаются при выходе из строя основного дата-центра или гипервизоров.

Наряду с этим, в платформе Astra Cloud 2.1 реализована интеграция с программно-определяемой системой хранения данных TROK — собственной разработкой «Группы Астра». Теперь заказчики могут перевести данные под единое управление, не закупая отдельные проприетарные СХД. Блочный и файловый уровни хранения данных доступны внутри единого облачного контура для виртуальных машин, баз данных, почтовых сервисов и резервных копий.

Также у платформы Astra Cloud появился компонент IAM (Identity and Access Management), благодаря которому усилилась безопасность платформы. Он обеспечивает единую точку контроля: права доступа к ресурсам пользователей и условия работы с ними. Это упрощает компаниям прохождение корпоративных и регуляторных аудитов. Компонент IAM на данный момент проходит сертификацию ФСТЭК России.

В Astra Cloud Platform 2.1 были добавлены компоненты управления сетями (SDN), автоматизации (API Gateway) и контейнеризации — платформа «Боцман» в формате unmanaged (заказчик управляет кластерами самостоятельно).

Ручная настройка сетевого оборудования при каждом изменении топологии больше не нужна, так как сетевая инфраструктура настраивается централизованно через SDN. Помимо этого, заказчики с DevOps-практиками могут встроить платформу в процессы управления: первая версия компонента API Gateway охватывает жизненный цикл (создание, изменение, удаление) виртуальных машин, дисков и сети. Контейнеризованные приложения и виртуальные машины работают в едином защищенном контуре Astra Cloud Platform через интегрированную платформу «Боцман» (предназначена для управления кластерами Kubernetes; включена в реестр Минцифры).

Разработчики Astra Cloud не только добавили новый функционал, но и позаботились о его эксплуатации. Состояние платформенных компонентов отслеживается через встроенную систему мониторинга Astra Monitoring, чтобы оперативно реагировать в случае возникновения неполадок или инцидентов.

«В версии Astra Cloud Platform 2.1 мы сосредоточились на том, чтобы платформа стала более управляемой как экосистема. IAM контролирует доступ во всем облачном контуре, SDN отвечает за сетевую инфраструктуру, SDS TROK закрывает вопрос хранения данных, внешний API открывает платформу для единого управления. В итоге заказчик работает с единой средой, что значительно упрощает эксплуатацию нашего решения», — сказал Сергей Склабовский, директор по продукту платформы Astra Cloud.

Обновленная платформа Astra Cloud поддерживает архитектуру ARM на отечественных процессорах Baikal-S. Для организаций это открывает возможность строить облачную среду, отвечающую регуляторным требованиям.

«Запрос рынка сместился. Заказчикам не нужна “просто инфраструктура”. Им нужна управляемая облачная среда с понятной эксплуатацией, централизованным контролем и соответствием регуляторным требованиям. Astra Cloud Platform 2.1 на этот запрос отвечает. При этом мы осознаем вектор развития в сторону увеличения количества сервисов, которые можно безопасно использовать. Мы умеем исполнять обязательства перед нашими клиентами и мы всегда открыты к предложениям по корректировке дорожной карты, для закрытия бизнес-потребностей заказчиков», — сказал Виктор Коноплев, директор по продукту Astra Cloud.

Таким образом, «Группа Астра» последовательно реализует курс на создание управляемого облачного стека на российских технологиях.