CommuniGate Pro установил исторический рекорд, превысив выручку в 1 млрд рублей

АО «Система безопасных коммуникаций» («СБК»), разработчик и правообладатель российской платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, объявляет о рекордных финансовых показателях по итогам 2025 г. Выручка компании выросла в 3,5 раза и впервые превысила 1,1 млрд руб., что является историческим максимумом. Об этом CNews сообщили представители СБК.

Преодоление знаковой отметки стало итогом успешного завершения более чем двухлетнего этапа стратегической трансформации бизнеса компании и подтверждает высокий спрос на зрелые коммуникационные платформы на российском рынке.

Основным драйвером роста в 2025 г. стал сегмент крупного бизнеса. Компания заключила более 400 контрактов и привлекла 250 тыс. новых пользователей. Корпоративные коммуникации на базе CommuniGate Pro выбрали крупнейшие российские банки из топ-10, промышленные холдинги и госзаказчики. Заказчики перешли от тестирования «аналогов» к долгосрочному планированию ИТ-инфраструктуры на базе зрелых отечественных решений для унифицированных коммуникаций (UC).

Рост показателей стал возможен благодаря комплексной трансформации бизнеса, охватившей все ключевые направления. За 2,5 года «СБК» создала и масштабировала разработку и поддержку продукта. Команда разработки, включающая более 50 программистов, занимается эволюционным развитием уникального исходного кода платформы. Были выстроены департаменты продаж, маркетинга, технической поддержки, повысилась узнаваемость бренда. Сформирована партнерская сеть, как дистрибьюторов (Merlion, OCS Distribution, MONT, Axoft), так и партнеров («Ростелеком», «Крок», «Ланит», «Софтлайн», «Системный софт», МТС и др).

Также подтверждена совместимость платформы CommuniGate Pro с продуктами (включая российские ОС) технологических партнеров: «Лаборатория Касперского», InfoWatch, «Киберпротект», «Ред Софт», «Группа Астра», Базальт СПО и др.

«Преодоление отметки в 1 млрд руб. – это результат напряженной работы руководителей и коллектива компании. Получение статуса «рублевого единорога» в своем сегменте стало наградой за этот труд. Мы видим, что рынок заинтересован в российских решениях и выбирает качественные технологические продукты, способные стать основой цифровой трансформации на годы вперед», – отметил Александр Калинин, председатель совета директоров «СБК».

«2025 г. стал переломным и показательным для CommuniGate Pro. Завершение этапа трансформации позволило нам совершить качественный скачок: мы не только возродили и усилили разработку, но и построили зрелую, устойчивую бизнес-модель с четкой стратегией и выстроенными процессами. Сегодня CommuniGate Pro – это растущий бизнес с сильной командой, которая за год выросла почти в два раза. Наша следующая цель – это технологическое лидерство, трансформация CommuniGate Pro из почтового сервера в ведущую UC-платформу страны», – отметил генеральный директор «СБК» Дмитрий Старовойтов.

Проект стратегической трансформации завершен, его результатом стала зрелая операционная модель, способная решать задачи любого масштаба. Теперь фокус компании на дальнейшее расширение функциональности платформы, включая интеграции ИИ-сервисов, углубление интеграций с отечественными ИТ-экосистемами. Рассматриваем возможность выхода на международные рынки, прежде всего в дружественные страны.