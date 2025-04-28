Зарплата на вахте в два раза выше средней по рынку

Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, выяснили в каких российских регионах наиболее высокий спрос на вахтовых работников по итогам I квартала 2025 г., и им готовы платить самые высокие зарплаты. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Самые вахтовые регионы России

По итогам I квартала 2025 г. на долю вакансий с вахтовым графиком приходится 6% от всех предложений о работе, отрытых на рынке труда в России. А самыми вахтовыми по итогам первых трех месяцев 2025 г. стали преимущественно дальневосточные территории: в Забайкальском крае и Магаданской области на вахту приходится треть от всех открытых там вакансий (по 33%), в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Амурской области - по 26%.

Далее в топе-20 российских регионов в наибольшей долей вахтовой работы расположились Республика Бурятия и Еврейская АО (по 25%), Якутия и Иркутская область (24%), Красноярский край (21%), Республика Башкортостан (20%), Хабаровский край (19%), Ханты-Мансийский АО (18%), Республика Коми (17%), Республика Хакасия и Омская область (по 16%), Ненецкий АО и Республика Алтай (по 15%), а также Оренбургская и Тюменская области (по 14%).

А вот самая низкая доля таких вакансий представлена на рынке труда в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Калининградской области, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской республике (лишь по 2% от всех предложений о работе вахтовым методом).

Чаще всего компании ищут на работу вне родного региона водителей (14% от всех вахтовых вакансий), машинистов (10%), разнорабочих (8%), слесарей, сантехников (5%), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков и электромонтажников (по 4%). Однако, вахтовая занятость проникла практически во все профессии, и сейчас штучные вакансии с вахтой открываются даже для таких «нетипичных» специалистов как event-менеджеры, оценщики, агенты по недвижимости, видеооператоры, видеомонтажеры и промоутеры.

Интерес к вахтовой работе среди соискателей крайне низкий

Интерес российских соискателей к вахтовой занятости остается крайне низким – лишь 3% из тех, кто искал работу в I квартале 2025 г., готовы были рассматривать подробные варианты. Чуть отличается ситуация в тех регионах, где работа вахтой более привычна, но и там это, в лучшем случае, каждый десятый среди тех, кто интересовался поиском работы. В частности, в Республике Башкортостан 11% соискателей не против поехать на вахту, в Ямало-Ненецком АО и Забайкальском крае – по 10%, в Астраханской, Сахалинской, Оренбургской, Магаданской областях, а также в ХМАО – по 8%. Самый низкий интерес к вахте продемонстрировали соискатели из Московской области – там лишь 1% готовы к подобной занятости.

Наибольшую лояльность к вахте проявляют кандидаты, которые ищут работу водителями, начальниками смены, мастерами участка, машинистами, технологами, инженерами-конструкторами, инженерами-проектировщиками, руководителями проектов, сервисными инженерами, инженерами-механиками, инженерами по эксплуатации, менеджерами по продажам и работе с клиентами, а также инженерами ПТО или инженерами-сметчиками.

Где вахтовикам готовы платить самые высокие зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях в целом по России составила в I квартале 2025 г. 154,5 тыс. руб., что в два раза превышает средний уровень предложений по рынку труда (74 тыс. руб.).

При этом самые высокие зарплаты работодатели готовы платить вахтовикам в Магаданской области (188 тыс. руб., в среднем), Якутии (181,3 тыс. руб.), Новосибирской области (174,9 тыс. руб.), Красноярском крае (171,4 тыс. руб.), Приморском крае (170,1 тыс. руб.).