МТС прокачала мобильный интернет на самой протяженной набережной Волги

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила покрытие LTE в центре Саратова. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в Октябрьском районе выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост скоростей зафиксирован на новой набережной и городском пляже. Новый участок набережной протяжённостью 1400 метров от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой открылся после реконструкции 3 июня 2023 г. После ремонта саратовский речной променад стал самым протяженным среди набережных крупных городов на Волге. Его длина составила 6,4 км. На втором месте набережная Самары (4,17 км), на третьем — Ярославля (3,7 км). На набережной Саратова работает общественный песчаный пляж с кабинками для переодевания, зонтиками и шезлонгами.

Теперь прогуливающиеся, занимающиеся спортом и отдыхающие на песке на берегу Волги могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом. Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пиковой нагрузки на сеть загружать фото и видео, слушать музыку или аудиокниги через приложение, следить за движением общественного транспорта и так далее.

«Недавно реконструированная новая набережная и благоустроенный пляж стали местом притяжения саратовцев и гостей города. По данным Big Data МТС, с начала июня здесь побывал каждый второй житель Саратова. И, конечно, набережная – одна из главных туристических достопримечательностей города. Согласно нашим большим данным, в первой половине лета город чаще всего посещали туристы из Башкортостана, Татарстана, Московского региона, Дагестана, регионов Урала, ХМАО и ЯНАО. Чтобы обеспечить саратовцам и гостям города цифрой комфорт в сети даже в пиковое время, МТС усилила покрытие LTE в центральной части Саратова, в результате чего скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.