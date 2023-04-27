«РТК-Солар»: Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак

Количество целевых атак на российские компании продолжает расти. При этом хакеры все чаще проводят детальную киберразведку в отношении своих жертв, прежде чем нападать, — отмечают эксперты «РТК-Солар». В частности, растет число сетевых атак, попыток несанкционированного доступа к корпоративным системам и атак через партнеров или подрядчиков (supply chain). А большое количество сливов, произошедших за последнее время, упростило для хакеров подготовку целевых атак. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар».

Такие выводы следуют из отчета, подготовленного экспертами центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». В фокус внимания экспертов попало 280 организаций из разных отраслей, включая госсектор, финансы, энергетику, телеком, медиа, крупный ритейл. Статистика включает агрегированные данные об атаках на компании, подключенные к сервису мониторинга Solar JSOC. Отчет не содержит информацию о массовых DDoS-атаках.

Всего за I квартал 2023 г. было выявлено 290 тыс. атак, что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2022 г. В сравнении с IV кварталом 2022 г. этот показатель увеличился на 3%, то есть рост числа событий ИБ сохраняется, но в дальнейшем он будет не таким драматичным. Хотя очевидно, что в обозримом будущем мы вряд ли вернемся к показателям, предшествующим СВО, — отмечается в отчете.

Целевые атаки, которые еще с середины 2022 г. начали вытеснять массовые ковровые кибербомбардировки, становятся все более продуманными. Если раньше киберразведку хакеры применяли в основном в атаках на критическую инфраструктуру, то сейчас с попытками изучить периметр сталкивается все больше компаний из самых разных отраслей. Также у продвинутых злоумышленников появились помощники в лице вчерашних хактивистов, которые активно вовлекаются в атаки и помогают в их подготовке (например, «простукивая» периметр или реализуя брутфорс).

«Злоумышленники прощупывают периметры и публичные сервисы на предмет уязвимостей, а также пытаются использовать утекшие ранее авторизационные данные для доступа к внутренним системам. На этом фоне острее встает проблема атак через подрядчиков. Хакеры ищут ненадежных или плохо защищенных партнеров своих потенциальных жертв, проверяют наличие незакрытых и неучтенных доступов, чтобы проникнуть внутрь сети, – сказала руководитель направления аналитики киберугроз компании «РТК-Солар» Дарья Кошкина. – Чтобы защитить себя, компаниям необходимо не только заниматься базовой защитой периметра, но и самим обращаться к услугам киберразведки. Это позволит нивелировать риски, связанные с утекшими базами данных, скомпрометированными аккаунтами, адресами электронной почты и т.п. На основе этой информации компании смогут митигировать угрозы еще до эксплуатации найденных уязвимостей злоумышленниками».

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Самым популярным инструментом злоумышленников остается вредоносное ПО, хотя его доля в объеме высококритических инцидентов снижается и сейчас составляет 46%. Это связано с тем, что за минувший напряженный год компании укрепили ИТ-периметры и настроили базовые средства защиты (в частности, антивирус) – массовые рассылки уже не действуют так же эффективно, как раньше. В то же время шифровальщики вновь вернулись в арсенал хакеров, что говорит о более точечных и подготовленных ударах. Веб-атаки после взлета в прошлом году также вернулись к стандартным показателям и составляют сейчас примерно четверть инцидентов с высокой степенью критичности.

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«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов АСУ ТП. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.