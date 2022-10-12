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Аналитика МТС: Россияне стали чаще звонить близким

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 г. Продолжительность разговоров после 21 сентября 2022 г. выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем, россияне совершают 10 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область (22 минуты в день), Краснодарский край (19 минут в день), Тюменская область (19 минут в день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 минут в день). Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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