В ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработали мобильную систему экспресс-диагностики заболеваний

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» разработала компактную систему для проведения экспресс-анализов вне лабораторий. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис “Москва”».

Аппарат проводит тестирование по 19 показателям и помогает диагностировать диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной и предстательной железы, бесплодие, а также определить беременность и различные воспалительные процессы в организме. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Ученые компании “Имбиан лаб” из столичной особой экономической зоны «Технополис “Москва”» совместно с военными специалистами разработали технологию для проведения экспресс-анализов. Аппарат состоит из компактного прибора и тест-систем, напоминающих по внешнему виду обычные полоски для определения уровня сахара в крови. Устройство может использоваться в гражданских и военных госпиталях, поликлиниках, мобильных и стационарных диагностических лабораториях», – отметил Владислав Овчинский.

Для каждого анализа предусмотрена своя тест-система. На нужный тип картриджа наносят биоматериал, который требуется изучить и который может дать информацию о состоянии здоровья пациента. Это может быть слюна, моча, кровь из пальца или из вены. Затем картридж вставляется в прибор. Анализатор считывает флуоресцентную метку теста и в зависимости от состава биоматериала сигнализирует о наличии той или иной проблемы в организме пациента.

Как отмечают разработчики, метод флуоресценции хорош тем, что позволяет не только ответить на вопросы о состоянии здоровья человека в формате да/нет (беременна/не беременна, есть антитела/нет антител), но и показать количество гормонов либо вирусов, что, в свою очередь, позволяет врачу назначить оптимальный курс лечения. Например, при заболеваниях щитовидной железы нельзя провести анализ в формате да/нет. Система определяет количество гормонов щитовидной железы в крови. Превышение нормы говорит об одном заболевании, показатели ниже нормы – о другом.

Тест-системы, разработанные столичной компанией, отличаются высокой чувствительностью и позволяют получить такие же точные результаты, как при сложных длительных лабораторных исследованиях. При этом с помощью нового компактного аппарата можно осуществлять так называемую «прикроватную диагностику», то есть проводить анализы у больного, а не в лаборатории. Это занимает гораздо меньше времени: врачи могут получить результаты такого исследования за 15-20 минут и экстренно оказать помощь пациенту при необходимости.

Прибор является совместной разработкой «Имбиан лаб» и «Военного технополиса ЭРА». Они договорились о сотрудничестве на выставке «Армия-2021» в августе 2021 г., сообщила генеральный директор «Имбиан лаб» Вероника Осипова.

«В апреле этого года устройство уже было представлено на дне инноваций Министерства обороны России и получило диплом за “Лучший инновационный проект”. В серийное производство прибор и тесты к нему выйдут уже в 2023 г.», – рассказала руководитель предприятия.

Как отмечают в ОЭЗ «Технополис “Москва”», в мировой практике применяют подобные устройства, помогающие провести быструю диагностику на месте. Российская разработка соответствует международным стандартам, однако дешевле почти на 20% по сравнению со своими зарубежными аналогами.

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Прибор в первой версии, которая уже создана, предназначен для медиков. Но готовится и вторая версия, она будет удобной для домашнего использования. По размеру аппарат сделают не больше, чем мобильный телефон. С его помощью, например, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут на основе показателей кардиомаркеров отслеживать свое состояние и вовремя вызвать помощь, чтобы не допустить инфаркта или инсульта.

«Имбиан лаб» находится на площадке «Алабушево» столичной особой экономической зоны в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов.

«Общая площадь предприятия составляет 2500 кв. м. Там есть пространства, в том числе, для лаборатории, производства и маркировки продукции. В целом на площадке ОЭЗ будет выпускаться около 50 видов диагностических систем, с помощью которых можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека. В настоящее время активно работает отдел продаж, готовятся производственные помещения, завозится оборудование. Продукция предприятия ориентирована преимущественно на столичный рынок, но ее также будут поставлять в другие регионы», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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Компания «Имбиан лаб» основана в 2019 г. в новосибирском наукограде Кольцово. Предприятие специализируется на разработке и производстве тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний. У компании есть совместные патенты с «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор”». В 2022 г. компания начала локализацию в ОЭЗ «Технополис “Москва”».

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от кадастровой стоимости.