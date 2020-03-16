Huawei представила в России новые смартфоны серии P40 lite. Цена

Huawei представила в России два смартфона серии P40 lite: Huawei P40 lite с квадрокамерой и Huawei P40 lite Е с тройной камерой. Оба смартфона оснащены основным объективом 48 МП и ультраширокоугольным объективом 8 МП с углом обзора 120 градусов. Также устройства имеют безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры, яркий дизайн, высокую производительность и мощный аккумулятор для продолжительной работы. На смартфоны серии P40 lite предустановлены собственные мобильные сервисы Huawei (HMS), которые включают в себя Huawei AppGallery – фирменный магазин приложений.

Квадрокамера 48 МП поддерживает современную технологию мультикадровой композиции, которая позволяет делать снимки с высокой цветопередачей благодаря совмещению нескольких серийных кадров. Ультраширокоугольный объектив 8 МП с углом обзора 120 градусов подходит для съемки пейзажей и архитектуры, а также для групповых фото. Макролинза может фокусироваться на объектах на расстоянии 4 см.

Квадрокамера Huawei P40 lite поддерживает режим ночной съемки Super Night Mode, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Для съемки видео в Huawei P40 lite установлен видеоредактор с искусственным интеллектом, который можно использовать для добавления фоновой музыки и обрезки видео, упрощая процесс создания контента для социальных сетей.

Кроме того, четвертое поколение процессоров ISP вместе с программным обеспечением поддерживает ряд улучшений, таких как уменьшение шумов и коррекция длительной выдержки.

Huawei P40 lite обладает безрамочным экраном с вырезом для фронтальной камеры. 6,4-дюймовый экран поддерживает разрешение Full HD+ с расширенной цветовой гаммой и занимает 90,6% поверхности устройства.

Фронтальная камера Huawei P40 lite дополнена режимом ночной съемки селфи Super Night Selfie 2.0 для кадров в различных условиях освещения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, камера оптимизирует объект и фон, помогая делать яркие детализированные селфи.

Задняя панель Huawei P40 lite дополнена металлическим бликами на защитном слое. Благодаря закругленным краям смартфон удобно лежит в руке. В модели используется боковая кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая позволяет быстро разблокировать смартфон.

Процесс производства чипов для смартфонов напрямую влияет на их производительность и энергопотребление. Процессор Kirin 810 представлен компанией на базе 7-нм процессора. В сравнении с 8-нм чипами, плотность транзисторов Kirin 810 на 50% больше, а энергопотребление на 20% меньше, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Восьмиядерный центральный процессор и графический процессор Mali-G52 MP6 совместно с системным интеллектуальным планированием имеют мощные вычислительные возможности и обрабатывают графическую детализацию. Этому также способствует технология GPU Turbo, которая сокращает время ожидания. 8 ГБ ОЗУ обеспечивает бесперебойную работу смартфона при запуске приложений, редактировании видеороликов или воспроизведении ресурсоемких игр.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором 4200 мА·ч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40 Вт, благодаря которой он может заряжаться до 70% за 30 минут.

На Huawei P40 lite предустановлена система EMUI10, обладающая всеми необходимыми функциями. Благодаря новому расположению некоторых элементов системы повышается комфорт при чтении. Темный режим был модернизирован и адаптирован для комфортного пользовательского опыта.

Huawei P40 lite E обладает тройной камерой с основным объективом 48 МП и широкоугольной диафрагмой f/1.8, которые позволяют делать снимки в высоком разрешении. Модель также оснащена ультраширокоугольным объективом 8 МП с углом обзора 120 градусов, который поддерживает режимы пейзажа, групповых фото и съемку видеороликов, а также имеет дополнительный датчик 2 МП для глубины резкости.

В режиме HDR три серийных кадра объединяются в один – это позволяет сделать снимок с большим динамическим диапазоном. Huawei P40 lite E также оснащен технологией AI Scene Recognition, которая позволяет камере распознавать около 500 сцен. Кроме того, пользователи могут снимать видеоролики с частотой кадров 480 fps в режиме замедленной съемки – видео замедляется в 16 раз.

Фронтальная камера 8 МП с искусственным интеллектом размещена в левом верхнем углу безрамочного экрана. Специальный портретный режим делает детализированные селфи, подстраиваясь под особенности лица. Фронтальная камера также поддерживает функцию Face Unlock 2.0 для быстрой разблокировки устройства.

Задняя панель устройства покрыта светоотражающим слоем, который создает эффект сияния. Боковая рамка бесшовно соединяет переднюю и заднюю панели устройства и создает целостный внешний вид, благодаря чему смартфон удобно держать в руке.

Huawei P40 lite E оснащен тройным слотом для карт: два слота с поддержкой технологии Dual SIM и один порт для увеличения памяти картой MicroSD до 512 ГБ. Кроме того, Huawei P40 lite E имеет встроенный сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Huawei P40 lite E обладает экраном с диагональю 6,39 дюйма, тонкими рамками и соотношением сторон 19,5:9. Экран поддерживает разрешение HD+ 1560x720 точек и отображает самые мелкие детали. В верхнем левом углу расположен один из самых маленьких на рынке круглых вырезов – всего 4,5 мм шириной. Экран занимает 90% передней панели, что позволяет с комфортом просматривать контент и играть в видеоигры.

Huawei P40 lite E работает на интеллектуальной оболочке EMUI 9.1 на базе системы Kirin 710F. Новейшая модель также имеет системные оптимизации – например, файловую систему EROFS и технологию Full Scene Acceleration, которые помогают улучшить производительность системы, памяти и приложений. Высокоемкая батарея 4000 мА·ч и технология энергосбережения с искусственным интеллектом обеспечивают продолжительную работу аккумулятора.

Цена на Huawei P40 lite составит 19999 руб., на Huawei P40 lite E – 12999 руб. Оформить предзаказ на официальном сайте можно будет с 20 марта 2020 г. В продажу смартфоны поступят 27 марта: их можно будет приобрести в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах.

Цвета устройств в России: Huawei P40 lite: полночный черный и ярко-зеленый; Huawei P40 lite E: полночный черный и ярко-голубой.